Neues Feature auf Coursera: Bewerber sollen Vorstellungsgespräche mit KI-Avataren üben
Arbeitgeber setzten beim Recruiting längst Künstliche Intelligenz ein – doch auch die Gegenseite profitiert im Bewerbungsprozess von KI. Die Online-Weiterbildungsplattform Coursera stellt etwa bald ein Feature bereit, mit dem Nutzer:innen für Jobinterviews trainieren können.
Rollenspiel mit KI-Personas
Bei der jährlichen Konferenz Coursera Connect stellte das Unternehmen „Role Play“ vor: Der Rollenspiel-Modus soll im Oktober auf der Lernplattform an den Start gehen.
Die User:innen sollen laut einem Blogbeitrag von Coursera KI-Personas für bestimmte Situationen erstellen können. Mit diesen maßgeschneiderten Avataren können sie dann interagieren. Das soll den Nutzer:innen helfen, „berufsrelevante Fähigkeiten aufzubauen und Soft Skills einzuüben“.
Als Beispiel nennt Coursera ein Rollenspiel, bei dem der User in die Rolle des PR-Chefs einer Firma schlüpft. Das KI-Gegenüber gibt sich als Journalistin aus. Daraus entsteht ein Gespräch, in dem der Anwender üben kann, seine erworbenen Kenntnisse in einem realistischen Umfeld anzuwenden und zielgerichtet zu verpacken.
So kann Role Play bei Bewerbungen helfen
Das Szenario Bewerbungsgespräch nennt Coursera in dem Blogbeitrag nicht explizit. Doch es liegt auf der Hand, dass Role Play auch für diese Situation verwendet werden kann. Schließlich verspricht Coursera die „Stärkung des Selbstvertrauens und der Berufsreife der Lernenden“.
Die Nutzer:innen erhalten „personalisiertes, umsetzbares Feedback und sind besser darauf vorbereitet, ihre Fähigkeiten im Beruf anzuwenden“ heißt es weiter.
Auch Soft Skills lassen sich trainieren
Das Rollenspiel-Tool helfe zudem, die Perspektive von Arbeitgebern zu verstehen. Es biete „eine neue, skalierbare Möglichkeit, gefragte Fähigkeiten wie Führungsqualitäten und Zusammenarbeit zu entwickeln und zu bewerten“.
Role Play dient also nicht nur dazu, das auf Coursera erworbene Fachwissen spielerisch anzuwenden und zu vertiefen. Das Feature hilft auch dabei, Soft Skills einzuüben und zu verbessern.