Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Neues Feature auf Coursera: Bewerber sollen Vorstellungsgespräche mit KI-Avataren üben

Die Weiterbildungsplattform Coursera will ein neues Rollenspiel-Feature einführen. Nutzer:innen können dabei mit maßgeschneiderten KI-Personas interagieren. Was hinter der Idee steckt und wie das Tool funktioniert.

Von Sebastian Milpetz
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Neues Feature auf Coursera: Bewerber sollen Vorstellungsgespräche mit KI-Avataren üben

Bewerbungstraining mit einer KI. (KI-generiertes Bild: Midjourney/t3n).

Arbeitgeber setzten beim Recruiting längst Künstliche Intelligenz ein – doch auch die Gegenseite profitiert im Bewerbungsprozess von KI. Die Online-Weiterbildungsplattform Coursera stellt etwa bald ein Feature bereit, mit dem Nutzer:innen für Jobinterviews trainieren können.

Anzeige
Anzeige

Rollenspiel mit KI-Personas

Bei der jährlichen Konferenz Coursera Connect stellte das Unternehmen „Role Play“ vor: Der Rollenspiel-Modus soll im Oktober auf der Lernplattform an den Start gehen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die User:innen sollen laut einem Blogbeitrag von Coursera KI-Personas für bestimmte Situationen erstellen können. Mit diesen maßgeschneiderten Avataren können sie dann interagieren. Das soll den Nutzer:innen helfen, „berufsrelevante Fähigkeiten aufzubauen und Soft Skills einzuüben“.

Anzeige
Anzeige

Als Beispiel nennt Coursera ein Rollenspiel, bei dem der User in die Rolle des PR-Chefs einer Firma schlüpft. Das KI-Gegenüber gibt sich als Journalistin aus. Daraus entsteht ein Gespräch, in dem der Anwender üben kann, seine erworbenen Kenntnisse in einem realistischen Umfeld anzuwenden und zielgerichtet zu verpacken.

So kann Role Play bei Bewerbungen helfen

Das Szenario Bewerbungsgespräch nennt Coursera in dem Blogbeitrag nicht explizit. Doch es liegt auf der Hand, dass Role Play auch für diese Situation verwendet werden kann. Schließlich verspricht Coursera die „Stärkung des Selbstvertrauens und der Berufsreife der Lernenden“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Nutzer:innen erhalten „personalisiertes, umsetzbares Feedback und sind besser darauf vorbereitet, ihre Fähigkeiten im Beruf anzuwenden“ heißt es weiter.

Auch Soft Skills lassen sich trainieren

Das Rollenspiel-Tool helfe zudem, die Perspektive von Arbeitgebern zu verstehen. Es biete „eine neue, skalierbare Möglichkeit, gefragte Fähigkeiten wie Führungsqualitäten und Zusammenarbeit zu entwickeln und zu bewerten“.

Anzeige
Anzeige

Role Play dient also nicht nur dazu, das auf Coursera erworbene Fachwissen spielerisch anzuwenden und zu vertiefen. Das Feature hilft auch dabei, Soft Skills einzuüben und zu verbessern.

Jobsuche: Diese KI-Apps erstellen deine Bewerbungsmappe

5 Bilder ansehen
Jobsuche: Diese KI-Apps erstellen deine Bewerbungsmappe Quelle: Dean Drobot / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Apps
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren