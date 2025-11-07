Anzeige
MIT Technology Review News
Neues Gel gegen Karies: Wie Forschende unseren Speichel für frischen Zahnschmelz nutzen

Empfindliche Zähne und Karies sind unangenehm und betreffen viele von uns. Der Grund dafür ist bröckeliger Zahnschmelz, der sich nicht selbst regenerieren kann. Dafür soll es jetzt eine Lösung geben.

Von Alisa Pankau
2 Min.
Zahnschmelz regeneriert sich nicht von selbst. Haben wir zu wenig davon, kann das zu Schmerzen und Karies führen. (Symbolfoto: Shutterstock/Pressmaster)

Zahnschmelz ist die harte, glänzende äußere Schmelzschicht. Sie dient als Schutzschicht für das empfindliche Innere unserer Zähne. So werden die inneren Schichten vor Abnutzung, Säuren und Bakterien geschützt. Doch manche von uns haben zu wenig von dieser Schutzschicht. Das Problem: Zahnschmelz kann sich nicht von allein regenerieren und schon gar nicht „einfach so“ wieder aufbauen.

Da helfen auch keine Behandlungen mit Fluoridlacken oder Lösungen zur Remineralisierung. Die Abnutzung des Schmelzes führt bei vielen Menschen zu überempfindlichen Zähnen und im schlimmsten Fall zu Karies. Da hilft nur noch der Besuch in der Zahnarztpraxis, um eine Verschlimmerung zu verhindern. Jetzt will das ein Forschungsteam der University of Nottingham ändern – und dafür soll nicht mal eine aufwendige Behandlung nötig sein.

Natürlichen Zahnschmelz mit Biomaterial nachahmen

Das Forschungsteam entwickelte eine anpassungs- und widerstandsfähige supramolekulare Struktur auf der Basis von elastin-ähnlichen Rekombinatoren (ELRs). ELRs sind gentechnisch hergestellte Peptide beziehungsweise Proteine, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften als Biomaterial vielfältig einsetzen lassen. Zum Beispiel wird auch daran geforscht, ELRs als Klebstoff zu verwenden, um auf Klammern oder Nähte im Medizinbereich zu verzichten.

Die Forschenden der University of Nottingham versuchten jetzt, den natürlichen Zahnschmelz mit dem besagten Biomaterial nachzuahmen. Das Ergebnis ist ein proteinbasiertes Gel, das auf die Zähne aufgetragen wird. Eine dünn aufgetragene Schicht soll schon reichen.

Das Gel bildet dann ein Gerüst, das Kalzium- und Phosphat-Ionen aus dem Speichel aufnimmt. Die Wirkung entfaltet sich also, sobald sich das Gel mit unserem Speichel verbindet. Die im Speichel enthaltenen Mineralien lagern sich an das Protein-Gerüst und bilden kleine Kristalle, die sich zu einer stabilen Schicht verbinden. Dann bildet sich eine dünne und robuste Schicht, die die Zähne imprägniert und Löcher und Risse füllt. Außerdem würde so das Wachstum neuer Mineralien begünstigt werden.

Dadurch kann sich das neue Mineral organisieren und in das darunter liegende natürliche Gewebe integrieren, während gleichzeitig die Struktur und die Eigenschaften des natürlichen, gesunden Zahnschmelzes wiederhergestellt werden. Schon nach einer Woche würden sich erste Ergebnisse zeigen, so die Forschenden.

Vom Labor auf die Zähne

So würde es zumindest in der Theorie passieren. Tests haben bisher nur unter Laborbedingungen auf extrahierten menschlichen Zähnen stattgefunden. Das Verfahren wurde mit menschlichem Speichel und einer speichel-ähnlichen Lösung getestet – beides funktionierte. Optimistisch zeigen sich die Forschenden der Studie: „Wir sind sehr begeistert, da die Technologie mit Blick auf Kliniker:innen und Patient:innen entwickelt wurde. Sie ist sicher, lässt sich einfach und schnell anwenden und ist skalierbar“, sagt Alvaro Mata, Mitautor der Studie. 

Unklar ist, ob das Gel auch über längere Zeit stabil bleibt und inwiefern es sich durch das Zähneputzen abnutzt. Aufschluss über die Wirksamkeit des Verfahrens dürften klinische Studien geben.

Nicht nur die University of Nottingham beschäftigt sich mit der Herstellung von Alternativen und der Regeneration von Zahnschmelz. In diesem Jahr haben Forschende des Kings College London eine Zahnpasta aus Schafswolle entwickelt. Dafür extrahierten sie das Keratin aus der Wolle und verarbeiteten es zu einem feinen Pulver. Auch hier lieferten die Tests vielversprechende Ergebnisse: Das in der Zahnpasta enthaltene Keratin bildete mit im Speichel enthaltenen Mineralien ein hoch organisiertes, kristallähnliches Gerüst.

