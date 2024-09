Neues iPhone? Mit dieser Checkliste bereitet ihr euer altes für den Weiterverkauf vor

Wer sich ein neues iPhone zulegt, kann sein altes bei Apple per Trade-in-Programm eintauschen, es über Plattformen wie Swappie, Refurbed oder andere Back-Market-Alternativen in Zahlung geben, um den Kaufpreis zu reduzieren. Selbstredend könnt ihr es auch an Freunde oder Familienmitglieder weitergeben. So oder so: All diese Wege sind besser, als es in einer Schublade vergammeln zu lassen.

Egal über welchen Weg ihr es weiterreicht, solltet ihr sicherstellen, dass das Gerät für eine:n neue:n Besitzer:in bereit ist. Hierbei sind ein paar Schritte zu beachten, die aber weder Raketenwissenschaft noch Hexenwerk sind. Ihr solltet eure persönlichen Informationen entfernen und Funktionen wie „Mein iPhone suchen“ und ein wenig mehr. So gehts.

Vorab: Bevor ihr das alte iPhone komplett zurücksetzt und weitergebt, ist es ratsam, dass ihr das neue iPhone komplett eingerichtet habt. Dazu gehören etwa Banking- und 2FA-Apps (wie Googles Authenticator oder Ähnliche), als auch Passwortmanager, Messenger und eSIM.

1. Backup erstellen

Auch wenn das Erstellen von Backups automatisch stattfindet, erstellt vor der Weitergabe zum letzten Mal eine Sicherung des iPhones. Damit stellt ihr sicher, dass all eure Kontakte, Fotos und andere Daten mit der iCloud synchronisiert sind, sodass bei Einrichtung mit dem neuen Gerät sämtliche Inhalte übertragen werden können.

Öffnet die „Einstellungen“.

Tippt auf euren Namen.

Dann auf iCloud

Hier tippt ihr iCloud Backup.

Nun wählt: „Backup jetzt erstellen“

2. Von iCloud und weiteren Apple-Diensten abmelden

Nun meldet ihr euch aus der iCloud ab.

Öffnet „Einstellungen“

Tippt auf euren Namen

Wischt ganz nach unten und wählt „Abmelden“

Abschließend müsst ihr euer Apple-ID-Kennwort eingeben, um euch aus iCloud, dem App-Store und „Wo ist?” abzumelden. Letzteres wird nicht erwähnt, findet aber mit der Abmeldung aus iCloud automatisch statt.

3. Apple Watch? Entkoppeln!

Falls ihr eine Apple-Watch besitzt, müsst ihr diese ebenso vom alten iPhone entkoppeln. Die erfolgt über die Watch-App.

Öffnet Watch-App auf dem iPhone

Tippt links oben auf den Button „Alle Uhren“

Dann tippt auf die „Info“-Schaltfläche („i“) neben der Uhr und wählt „Apple Watch entkoppeln“ und folgt den Aufforderungen.

Nach der Sicherung und der Anmeldung aus eurem Apple-Account ist es an der Zeit, das iPhone einem Werksreset zu unterziehen, damit all eure Daten und Einstellungen entfernt werden.

Öffnet ein letztes Mal „Einstellungen“

Tippt auf „ Allgemein“

Hier auf „iPhone übertragen oder zurücksetzen.“

Wählt nun „Alle Inhalte und Einstellungen löschen“ und gebt euren Passcode und gegebenenfalls das Apple-ID-Kennwort ein, um das Löschen aller Daten zu bestätigen.

Damit ist das iPhone fast fertig für die Weitergabe. Sofern ihr eine SIM-Karte eingesteckt habt, entfernt sie mit einem SIM-Tool.

Falls ihr eine eSIM verwendet, solltet ihr sie schon bei der Inbetriebnahme des neuen Geräts übertragen haben. Das funktioniert in Deutschland derzeit leider nur bei der Deutschen Telekom und Vodafone. Bei anderen Netzbetreibern oder Anbietern – wie O2 – müsst eine neue eSIM für das neue Gerät über die Online-Plattform beantragen.