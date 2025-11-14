Neues OnePlus 15: Kantig und mit Riesenakku

Der chinesische Hersteller OnePlus überspringt mit seinem neuen Flaggschiff-Modell eine Zahl und bringt nach dem OnePlus 13 nun das OnePlus 15 auf den Markt. Das Smartphone zeigt sich im Vergleich zum Vorgänger mit einem deutlich veränderten Design: Es ist kantiger gestaltet und das Kameraelement nicht mehr rund, sondern erinnert an die Form der Google Pixel-Geräte. Auch Anklänge an das iPhone-Design sind erkennbar. Zudem wurde der Akku deutlich aufgeblasen.

Anzeige Anzeige

165-Hz-Display mit neuer Technik

Das LTPO-OLED-Display (Low Temperature Polycrystalline Oxide) des OnePlus 15 ist flach und misst 6,78 Zoll. Die Auflösung beträgt 2772 × 1272 Pixel und fällt damit niedriger aus als beim Vorgänger (3168 × 1440 Pixel). OnePlus begründet diese Reduzierung damit, dass ein QHD+-Bildschirm technisch derzeit nicht mit 165 Hz betrieben werden könne. Der Bildschirm wird von einem 1,15 mm dünnen, symmetrischen Rahmen umgeben. Unter dem Display sitzt ein Ultraschall-Fingerabdruckleser, der als schneller und sicherer gilt als optische Scanner.

Zum Schutz verwendet OnePlus Gorilla Glass und bietet mit den Schutzklassen IP69 und IP69K den höchsten verfügbaren Staub- und Wasserschutz – selbst gegen Hochdruckstrahler mit hohen Temperaturen.

Anzeige Anzeige

Leistungsstarke Hardware mit Snapdragon 8 Elite

Im Inneren arbeitet Qualcomms neuester Top-Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5, der von 12 oder 16 GB RAM und 256 oder 512 GB Flash unterstützt wird. Der gleiche Prozessor kommt auch in der Xiaomi-17-Reihe zum Einsatz und wird für Samsungs Galaxy S26-Familie erwartet.

Eine Besonderheit des OnePlus 15 ist der Dual-Cell-Akku mit Silizium-Kohlenstoff-Anoden und einer Kapazität von 7300 mAh. Damit übertrifft er den sowieso schon voluminösen 6000-mAh-Akku des Vorgängers deutlich und nähert sich dem 7500-mAh-Akku des Oppo Find X9 Pro. Trotz des großen Akkus ist das Smartphone mit 8,1 mm dünner als sein Vorgänger (8,5/8,9 mm). Der Akku kann kabelgebunden mit bis zu 120 Watt oder kabellos mit 50 Watt geladen werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Kameras ohne Hasselblad-Branding

Nach dem Ende der Partnerschaft mit Hasselblad verzichtet OnePlus auf den entsprechenden Schriftzug auf dem Kameramodul. Stattdessen setzt das Unternehmen auf Oppos Bildverarbeitungs-Engine, die bei OnePlus unter dem Namen „DetailMax“ läuft.

Das Kamerasystem besteht aus drei 50-Megapixel-Sensoren:

Anzeige Anzeige

Eine Weitwinkelkamera mit Sony-Sensor und optischer Bildstabilisierung (OIS)

Eine Ultraweitwinkelkamera (f/2.8)

Ein Teleobjektiv (f/2.6) mit 3,5-fachem optischen Zoom und OIS

Die Frontkamera löst mit 32 Megapixeln auf.

Als Betriebssystem kommt OxygenOS 16 auf Basis von Android 16 zum Einsatz. Die neue Software soll laut OnePlus die Systemleistung verbessern und bringt optimierte Animationen, eine überarbeitete Bedienoberfläche sowie neue KI-gestützte Funktionen mit.

OnePlus verspricht für das neue Modell vier große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Damit bleibt das Unternehmen hinter Google und Samsung zurück, die bis zu sieben Jahre Updates zusichern.

Anzeige Anzeige

Verfügbarkeit und Preise

Das OnePlus 15 wird in drei Farben angeboten: Schwarz (Infinite Black), Beige (Sand Storm) und Hellviolett (Ultraviolett). Der Preis beginnt bei 950 Euro für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher, die nur in Schwarz erhältlich ist. Die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kostet 1050 Euro und ist in allen drei Farben verfügbar.

Bis zum 12. Dezember 2025 bietet OnePlus das speichergrößere Modell für 950 Euro an – ein Rabatt von 100 Euro.