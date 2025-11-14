Neues OnePlus 15: Kantig und mit Riesenakku
Der chinesische Hersteller OnePlus überspringt mit seinem neuen Flaggschiff-Modell eine Zahl und bringt nach dem OnePlus 13 nun das OnePlus 15 auf den Markt. Das Smartphone zeigt sich im Vergleich zum Vorgänger mit einem deutlich veränderten Design: Es ist kantiger gestaltet und das Kameraelement nicht mehr rund, sondern erinnert an die Form der Google Pixel-Geräte. Auch Anklänge an das iPhone-Design sind erkennbar. Zudem wurde der Akku deutlich aufgeblasen.
165-Hz-Display mit neuer Technik
Das LTPO-OLED-Display (Low Temperature Polycrystalline Oxide) des OnePlus 15 ist flach und misst 6,78 Zoll. Die Auflösung beträgt 2772 × 1272 Pixel und fällt damit niedriger aus als beim Vorgänger (3168 × 1440 Pixel). OnePlus begründet diese Reduzierung damit, dass ein QHD+-Bildschirm technisch derzeit nicht mit 165 Hz betrieben werden könne. Der Bildschirm wird von einem 1,15 mm dünnen, symmetrischen Rahmen umgeben. Unter dem Display sitzt ein Ultraschall-Fingerabdruckleser, der als schneller und sicherer gilt als optische Scanner.
Zum Schutz verwendet OnePlus Gorilla Glass und bietet mit den Schutzklassen IP69 und IP69K den höchsten verfügbaren Staub- und Wasserschutz – selbst gegen Hochdruckstrahler mit hohen Temperaturen.
Leistungsstarke Hardware mit Snapdragon 8 Elite
Im Inneren arbeitet Qualcomms neuester Top-Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5, der von 12 oder 16 GB RAM und 256 oder 512 GB Flash unterstützt wird. Der gleiche Prozessor kommt auch in der Xiaomi-17-Reihe zum Einsatz und wird für Samsungs Galaxy S26-Familie erwartet.
Eine Besonderheit des OnePlus 15 ist der Dual-Cell-Akku mit Silizium-Kohlenstoff-Anoden und einer Kapazität von 7300 mAh. Damit übertrifft er den sowieso schon voluminösen 6000-mAh-Akku des Vorgängers deutlich und nähert sich dem 7500-mAh-Akku des Oppo Find X9 Pro. Trotz des großen Akkus ist das Smartphone mit 8,1 mm dünner als sein Vorgänger (8,5/8,9 mm). Der Akku kann kabelgebunden mit bis zu 120 Watt oder kabellos mit 50 Watt geladen werden.
Kameras ohne Hasselblad-Branding
Nach dem Ende der Partnerschaft mit Hasselblad verzichtet OnePlus auf den entsprechenden Schriftzug auf dem Kameramodul. Stattdessen setzt das Unternehmen auf Oppos Bildverarbeitungs-Engine, die bei OnePlus unter dem Namen „DetailMax“ läuft.
Das Kamerasystem besteht aus drei 50-Megapixel-Sensoren:
- Eine Weitwinkelkamera mit Sony-Sensor und optischer Bildstabilisierung (OIS)
- Eine Ultraweitwinkelkamera (f/2.8)
- Ein Teleobjektiv (f/2.6) mit 3,5-fachem optischen Zoom und OIS
Die Frontkamera löst mit 32 Megapixeln auf.
Software und Updates
Als Betriebssystem kommt OxygenOS 16 auf Basis von Android 16 zum Einsatz. Die neue Software soll laut OnePlus die Systemleistung verbessern und bringt optimierte Animationen, eine überarbeitete Bedienoberfläche sowie neue KI-gestützte Funktionen mit.
OnePlus verspricht für das neue Modell vier große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Damit bleibt das Unternehmen hinter Google und Samsung zurück, die bis zu sieben Jahre Updates zusichern.
Verfügbarkeit und Preise
Das OnePlus 15 wird in drei Farben angeboten: Schwarz (Infinite Black), Beige (Sand Storm) und Hellviolett (Ultraviolett). Der Preis beginnt bei 950 Euro für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher, die nur in Schwarz erhältlich ist. Die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kostet 1050 Euro und ist in allen drei Farben verfügbar.
Bis zum 12. Dezember 2025 bietet OnePlus das speichergrößere Modell für 950 Euro an – ein Rabatt von 100 Euro.