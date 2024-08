Dieses neue Twitch-Feature sorgt für Unmut bei Streamern: Welche Probleme sie dadurch sehen

Anfang 2024 verzeichnete Twitch rund 7,2 Millionen aktive Streamer:innen auf der Plattform. Auch wenn viele dieser User:innen die meiste Zeit allein streamen, gibt es immer wieder Kollaborationen. Dadurch lernen Zuschauer:innen neue Streamer:innen kennen und werden vielleicht auch ein Teil der anderen Community.

Allerdings kann das Kollaborieren auf Twitch recht mühselig sein. Die Streamer:innen müssen sich untereinander absprechen, einen Termin finden und sich auch noch auf ein Spiel einigen. Twitch will das mittels eines neuen „Drop In“-Features deutlich vereinfachen. Allerdings sind gerade diejenigen, an die sich das Feature richtet, stark dagegen.

Was ist „Drop In“ auf Twitch?

In der Ankündigung beschreibt Twitch das Feature als einfachen Weg, um Kollaborationen spontan entstehen zu lassen. Streamer:innen können einfach einen Kanal aufrufen, dem sie folgen und der auch live ist und dort „anklopfen“. Der oder die Live-Streamer:in bekommt dann eine Benachrichtigung, dass jemand mit ihnen zusammen streamen möchte. Sie können dann ablehnen oder die Person in den Stream lassen.

Dazu gibt es ein paar Einschränkungen. So können nur aktive Streamer:innen an die virtuelle Tür von anderen klopfen. Zuschauer:innen sollen dazu nicht in der Lage sein und auch das Anklopfen nicht sehen. Außerdem können Streamer:innen festlegen, dass etwa nur Leute, denen sie selbst folgen, anklopfen können. Oder sie legen eine Favoritenliste fest, die den Zugriff beschränkt. Sind sie von dem Feature genervt, können sie es für eine Stunde oder den aktuellen Stream pausieren.

Warum stören sich Twitch-Streamer:innen an „Drop In“?

Wie PCGamer berichtet, gibt es viel Kritik aus der Twitch-Community. Sie kritisieren vorrangig, dass das Feature allen Streamer:innen aufgezwungen wird. Sie haben keine Option, es komplett zu deaktivieren. Wer generell allein streamt, muss so also immer befürchten, dass eine unbekannte Person anklopft und mitmachen möchte.

Zudem erlaubt die Funktion in der Standardeinstellung das Anklopfen für alle Twitch-Streamer:innen – egal, ob ihr sie kennt oder nicht. Viele User:innen befürchten, dass dadurch ungewollte „Drop Ins“ passieren oder Streamer:innen belästigt werden, die die Einstellungen noch nicht geändert haben.

