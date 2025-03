Neues Whatsapp-Feature: So teilst du Songs in deinem Status

Den perfekten Song zu deiner Stimmung finden, mit Musik deine Party-Laune ausdrücken oder einfach nur einen brandneuen Ohrwurm teilen: Das funktioniert auf Instagram schon seit Längerem. Die Plattform erlaubt beispielsweise das dedizierte Teilen von Songs direkt in der Story. Auch für die Schwester-App Whatsapp wollte Meta schon lange eine Option einführen, um Musik direkt im Status zu teilen.

Jetzt wird das Teilen von Musik im Status endlich ausgerollt – weltweit. Dabei erweitert es die Status-Optionen, die sich bereits an Instagram angenähert haben. Wie die Songs im Status aussehen, zeigt Superstar Ed Sheeran. Wer auf das Feature zugreift, muss aber ein paar Punkte beachten.

So teilst du Musik im Whatsapp-Status

Wer auf das neue Feature zugreifen kann, das Whatsapp auf dem eigenen Blog vorstellt, sieht beim Status Editor ein Musiksymbol. Beim Tippen auf dasselbe öffnet sich eine Musikbibliothek mit Millionen von Titeln. Auf diese können die User dank der Kooperationen von Meta mit Labels zugreifen.

Allerdings ist ihre Musikauswahl demnach auch auf diese Songs beschränkt. Doch die Nutzer:innen können sich einen bestimmten Part des gewünschten Liedes aussuchen und passend zu Videos und Bildern teilen. Dabei können bei Fotos 15 Sekunden Musik, bei Videos 60 Sekunden Musik integriert werden. Pop-Idol Ed Sheeran hat das bereits für Whatsapp getestet. Er zeigte in seinem Status verschiedene seiner Hits an, darunter Azizam, Shivers und Perfect. Im Threads-Post von Whatsapp sind die Beispiele dargestellt.

Viele Whatsapp-User – und weltweit sind es monatlich über zwei Milliarden aktive – werden sich über diese neue Option für den Status freuen. In diesem können Nutzer:innen seit einiger Zeit auch Likes und Mentions bei Inhalten hinzufügen, ganz im Instagram-Stil.

Das Teilen von Musik unterliegt der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Damit kann Whatsapp nicht sehen, was einzelne User teilen. Der Zusatz ist gerade dieser Tage erwähnenswert, da Inhalte, die User mit der jetzt auch in Deutschland eingeführten Meta AI etwa via Whatsapp teilen, nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind und damit dem Datenwachstum und AI Training von Meta zugutekommen.

Derweil wird Whatsapp das neue Feature zum Teilen von Musik im Status in den kommenden Wochen auf der ganzen Welt ausrollen und noch erweitern. Der Zugriff dürfte also bald schon für dich da sein. Zudem arbeitet die Messaging-App an einem praktischen Feature, um Antworten im Chat in Threads zu bündeln, und einer Funktion, um andere Social Media Accounts direkt im Profil zu verknüpfen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

