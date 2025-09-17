Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Interview
Verpasse keine News mehr!

„Technologisch stehen wir kurz davor“: Neura-CEO sieht Haushaltsroboter kurz vor dem Durchbruch

Noch sind Roboter vor allem in der Industrie anzutreffen. Künftig sollen sie uns im Haushalt helfen: aufräumen, Müll rausbringen, Frühstück machen. Science-Fiction? David Reger, CEO von Neura Robotics, hält das schon in wenigen Jahren für möglich.

Von Ingmar Höhmann
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
„Technologisch stehen wir kurz davor“: Neura-CEO sieht Haushaltsroboter kurz vor dem Durchbruch
David Reger ist Gründer und CEO von Neura Robotics. (Foto: Neura Robotics)

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist David Reger, Gründer und CEO von Neura Robotics. Das Unternehmen aus Metzingen entwickelt KI-gesteuerte Roboter für Industrie und Haushalt. Was die Geräte bisher können – und was nicht -, erklärt dieser Bericht von der Branchenmesse Automatica. 

Anzeige
Anzeige

t3n: Wie werden Roboter in den nächsten 20 Jahren verändern, wie wir arbeiten und leben?

David Reger: Grundlegend. Roboter werden uns ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen, indem sie alltägliche Aufgaben übernehmen, etwa Müll rausbringen, aufräumen oder die Spülmaschine einräumen. Sogar das Frühstück können sie zubereiten – wenn wir das möchten.

Anzeige
Anzeige

Dieser Text ist in der Ausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Werden diese Roboter wie Menschen aussehen?

Zumindest anfangs nicht. Es werden eher funktionale Geräte sein – zum Beispiel ein „Smartphone auf Rollen“ mit Armen, Sensoren und KI. Unser Serviceroboter MiPA sieht so aus. Er kann den Herzschlag erkennen, ohne Menschen zu berühren, und im Notfall reagieren. Ich muss dann nicht mehr eineinhalb Stunden fahren, um meine Mutter zu sehen. Stattdessen kann ich aus der Ferne über das Display am Roboter mit ihr Schach spielen oder einfach nur kurz schauen, ob alles in Ordnung ist.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Künftig sollen Haushaltsroboter auch Geschirrspülmaschinen einräumen können. Hier ein Bild des Serviceroboters MiPA. (Foto: Neura Robotics)

Den größten Nutzen von Haushaltsrobotern werden wir demnächst in der Pflege sehen. Es gibt immer mehr Menschen, die Hilfe brauchen, gleichzeitig fehlen Pflegekräfte. Roboter können hier schon jetzt bei vielen Aufgaben unterstützen. So bleibt den Pflegenden mehr Zeit für den persönlichen Kontakt.

Wann werden solche Haushaltsroboter zum Alltag gehören?

Anzeige
Anzeige

Schon sehr bald. In zwei bis drei Jahren wird sich jeder einen Haushaltsroboter anschaffen können. Technologisch stehen wir kurz davor: Roboter können Räume inzwischen gut analysieren, merken sich deren Ursprungszustand und erkennen Veränderungen – eine wichtige Voraussetzung etwa fürs Aufräumen.

„In drei Jahren wird sich jeder einen Haushaltsroboter anschaffen können.“

Das ist keine ferne Zukunft: Eine Rakete, die ins All fliegt und auf einer schwimmenden Plattform landet, ist technisch komplexer als ein Roboter, der ein Zimmer aufräumt. Die größere Herausforderung ist die natürliche Interaktion mit dem Menschen.

Was ist das Problem?

Aus Sicherheitsgründen verlangsamen Roboter ihre Bewegungen, sobald Menschen in der Nähe sind. Doch wenn einfache Handgriffe zu lange dauern, leidet die Akzeptanz. Niemand hat die Geduld zuzusehen, wie ein Roboter minutenlang versucht, eine Tasse Kaffee einzuschenken. Das ist zu langsam und wirkt unnatürlich.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ein Mensch kann dabei auch mal versehentlich berühren, ohne dass es als Risiko empfunden wird – beim Roboter fehlt dieses Vertrauen. Deshalb entwickeln wir eine sensorische Haut, die erkennt, wo sich Menschen befinden, noch bevor es zur Berührung kommt. Falls doch, stoppt oder bremst der Roboter rechtzeitig, um jede Gefahr zu vermeiden.

Wenn Roboter auf zwei Beinen stehen, ist die Sturzgefahr höher. Fällt ein humanoider Roboter auf einen Menschen, kann er ihn schwer verletzen.

In der Industrie lässt sich das gut beherrschen, weil wir die Umgebung gezielt gestalten können. Humanoide Roboter bewegen sich mit reduzierter Geschwindigkeit, arbeiten mit sicherer Elektronik und schalten im Notfall einfach ab. Kommt es doch einmal zu einem Sturz, fällt der Roboter kontrolliert vom Menschen weg.

Anzeige
Anzeige

Im Haushalt ist das schwieriger. Die Umgebung verändert sich ständig, Menschen oder Haustiere bewegen sich oft unvorhersehbar. Deshalb sehen wir humanoide Roboter zuerst in der Industrie, wo sich die Sicherheitsanforderungen einfacher umsetzen lassen.

Wo werden wir technologisch den größten Fortschritt sehen?

Der größte Durchbruch wird kein technisches Detail sein, sondern der Zugang zu Daten aus der physischen Welt. Bei Sprachmodellen wie ChatGPT war die Grundlage eine riesige Menge an Textdaten. Das hat die Entwicklung beschleunigt. In der Robotik gibt es keine vergleichbaren Datensätze aus der realen Welt: über Bewegung, Materialverhalten oder menschliche Reaktionen. Da liegt der Engpass.

Anzeige
Anzeige

Anstatt dass jeder Roboterhersteller eigene Trainingsdaten sammelt, braucht es eine gemeinsame Basis. Wir haben dafür unsere Neuraverse-Plattform entwickelt, die wie ein App Store funktioniert: Entwickler steuern Anwendungen bei, etwa für Pflege, Haushalt oder industrielle Aufgaben. Diese lassen sich unabhängig vom Hersteller einsetzen, sodass verschiedene Roboter auf dasselbe Wissen zugreifen können. Auf diese Weise entsteht physische Intelligenz, bei der Roboter laufend besser werden.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Roboter
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren