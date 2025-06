Neura Robotics über Roboter mit KI: „Wir haben alles dafür, den größten Zukunftsmarkt der Welt anzuführen“

David Reger ist Gründer und CEO von Neura Robotics. Das Unternehmen entwickelt Industrieroboter, die mithilfe von KI gesteuert werden. Neura vermarktet sie als „kognitive Roboter“ – und arbeitet daneben auch an einem humanoiden Roboter namens 4NE1 – gesprochen: for anyone – sowie einem mobilen Serviceroboter namens Mipa. Beide Modelle sollen auf der aktuell stattfindenden Messe Automatica in München erstmals vorgestellt werden. In Interviews beklagt Reger immer wieder die zu pessimistische und zögerliche Haltung der deutschen Tech-Industrie. 2024 wurde er vom Handelsblatt und von der Boston Consulting Group (BCG) zum „Vordenker in der Kategorie Innovation“ gewählt.