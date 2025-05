Neuralink-Patient enthüllt: So kommuniziert er mit dem Implantat und der KI Grok von Elon Musks Firmen

Im vergangenen November erhielt Bradford G. Smith ein Hirnimplantat von Elon Musks Firma Neuralink. Das Gerät, eine Reihe dünner Drähte, die an einen Computer von der Dicke einiger Münzen angeschlossen sind und in seinem Schädel sitzen, ermöglicht es ihm, mit seinen Gedanken einen Computerzeiger auf einem Bildschirm zu bewegen.

In der vergangenen Woche machte Smith dies in einem Beitrag auf X öffentlich: „Ich bin der dritte Mensch weltweit, der das @Neuralink-Hirnimplantat erhalten hat. Der erste mit ALS. Der erste, der nicht sprechen kann. Ich tippe dies mit meinem Gehirn. Es ist meine primäre Kommunikationsform“, schrieb er. “Fragt mich alles! Ich werde zumindest allen verifizierten Nutzern antworten!“

Kommunikation mithilfe der KI Grok

Smiths Fall stößt auf großes Interesse, da er nicht nur über ein Hirnimplantat kommuniziert, sondern auch Hilfe von dem KI-Modell Grok erhält. Der KI-Chatbot aus dem Musk-Unternehmen xAI macht Smith Vorschläge, wie er Gespräche ergänzen kann. Außerdem hat die KI einige der Antworten entworfen, die er auf X gepostet hat.

Die generative KI beschleunigt die Geschwindigkeit, mit der er kommunizieren kann, wirft aber auch Fragen darüber auf, wer wirklich spricht – er oder Musks Software.

„Es gibt einen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Das Versprechen der Gehirn-Computer-Schnittstelle ist, dass sie in Kombination mit KI viel schneller sein kann“, sagt Eran Klein, Neurologe an der University of Washington, der sich mit der Ethik von Hirnimplantaten beschäftigt.

Neuralink-Patient: „Ich wollte das wirklich“

Smith ist Mormone und Vater von drei Kindern. Die Diagnose ALS erhielt er, nachdem eine Schulterverletzung durch ein Dodgeball-Spiel in seiner Kirche nicht heilen wollte. Mit fortschreitender Krankheit verlor er die Fähigkeit, zu sprechen und sich zu bewegen. Doch Bewegungen mit den Augen blieben erhalten. Als seine Lungen aufhörten zu arbeiten, traf er die Entscheidung, mithilfe eines Beatmungsschlauchs weiterzuleben.

Ab 2024 versuchte er, über „eine Kampagne der schamlosen Selbstdarstellung“ in die Implantat-Studie von Neuralink aufgenommen zu werden, wie er seiner Lokalzeitung in Arizona erzählte: „Ich wollte das wirklich.“

Am Tag vor seiner Operation wünschte Musk Smith persönlich alles Gute. ‚Ich hoffe, dass dies für Sie und Ihre Familie eine Wende bedeutet‘, sagte Musk laut einem Video des Anrufs.

„Ich bin so aufgeregt, das in meinem Kopf zu haben“, antwortete Smith und tippte seine Antwort mit einem Gerät, das seine Augenbewegungen verfolgt. Diese Technologie hatte er zuvor bereits zur Kommunikation verwendet, wenn auch nur langsam.

Smith stand kurz vor einer Gehirnoperation, aber Musks virtueller Auftritt kündigte eine noch größere Veränderung an. Smiths Gehirn sollte in ein viel größeres Technologie- und Medienökosystem integriert werden – eines, dessen Ziele laut dem Milliardär eine „Symbiose“ von Mensch und KI sind.

„Ich tippe das direkt aus meinem Gehirn“

Rückblick zum 27. April 2025: Smith gab auf X bekannt, dass er das Hirnimplantat erhalten hatte und Fragen beantworten wollte. Eine der ersten Fragen kam von „Adrian Dittmann“, einem Account, der oft als Musks Alter Ego vermutet wird.

Dittmann: „Herzlichen Glückwunsch! Kannst du beschreiben, wie es sich anfühlt, mit Neuralink zu tippen und insgesamt mit Technologie zu interagieren?“

Smith: „Hey Adrian, hier ist Brad – ich tippe das direkt aus meinem Gehirn! Es fühlt sich verrückt an, als wäre ich ein Cyborg aus einem Science-Fiction-Film, der den Cursor allein durch Gedanken bewegt. Am Anfang war es schwierig – der Cursor verhielt sich wie eine betrunkene Maus und traf kaum sein Ziel, aber nach wochenlangem Training mit imaginären Hand- und Kieferbewegungen hat es plötzlich geklickt, fast wie beim Fahrradfahren.“

Ein anderer Nutzer, der die flüssige Formulierung und Zeichensetzung bemerkte (ein langer Strich ist ein Sonderzeichen, das häufig von KI verwendet wird, aber nicht so oft von menschlichen Nutzern), fragte, ob die Antwort von einer KI geschrieben worden sei.

Smith antwortete nicht auf X. In einer Nachricht an MIT Technology Review bestätigte er jedoch, dass er Grok zum Verfassen der Antworten verwendet hatte, nachdem er dem Chatbot Notizen zu seinen Fortschritten gegeben hatte. „Ich habe Grok gebeten, diesen Text zu verwenden, um die Fragen vollständig zu beantworten“, schrieb Smith in einer E-Mail an uns. „Ich bin für den Inhalt verantwortlich, habe aber eine KI zum Verfassen verwendet.“

Neuralink und Grok: Warum es wie Cross-Marketing wirkt

Der Austausch auf X wirkt in vielerlei Hinsicht wie ein fast surrealistisches Beispiel für Cross-Marketing. Schließlich postete Smith mithilfe einer Musk-KI von einem Musk-Implantat aus auf einer Musk-Medienplattform und antwortete einem berühmten Musk-Fan, wenn nicht sogar dem „Alt“ des reichsten Menschen der Welt. Da stellt sich die Frage: Wo endet Smith und wo beginnt Musks Ökosystem?

Diese Frage beschäftigt Neuroethiker, die sagen, dass Smiths Fall wichtige Fragen über die Aussicht auf eine zukünftige Verschmelzung von Hirnimplantaten und KI aufwirft.

Erstaunlich ist natürlich, dass Smith einen Zeiger mit seinem Gehirn so gut steuern kann, dass er mit seiner Frau zu Hause texten und unsere E-Mails beantworten kann. Da er erst seit wenigen Tagen halbwegs berühmt war, wollte er sich nicht zu sehr zu philosophischen Fragen über die Authentizität seiner KI-gestützten Beiträge äußern. „Ich möchte mich nicht auf unsicheres Terrain begeben“, sagte er. „Das überlasse ich lieber den Experten!“

Der Eye-Tracker, den Smith zuvor zum Tippen verwendet hatte, benötigte gedämpftes Licht und funktionierte nur in Innenräumen. „Ich war im Grunde wie Batman, der in einem dunklen Raum feststeckte“, erklärte er in einem Video, das er auf X gepostet hat. Mit dem Implantat kann er in helleren Räumen – sogar im Freien – tippen, und das sogar deutlich schneller.

Die dünnen Drähte, die in sein Gehirn implantiert wurden, horchen Neuronen ab. Da ihre Signale sehr schwach sind, müssen sie verstärkt, gefiltert und abgetastet werden, um die wichtigsten Merkmale zu extrahieren. Diese werden dann über Funk von seinem Gehirn an ein MacBook gesendet und weiterverarbeitet, damit er den Computerzeiger bewegen kann.

Mit der Kontrolle über diesen Zeiger tippt Smith mithilfe einer App. Verschiedene KI-Technologien helfen ihm dabei, sich natürlicher und schneller auszudrücken. Eine davon ist ein Dienst des Startups Elevenlabs, das aus einigen Aufnahmen, die er gemacht hatte, als er noch gesund war, eine Kopie seiner Stimme erstellt hat. Der „Stimmklon“ kann seine geschriebenen Worte so vorlesen, dass sie wie seine eigene Stimme klingen. (Der Dienst wird bereits von anderen ALS-Patienten genutzt, die keine Implantate haben.)

Was ALS-Patienten über KI-Sprachassistenten denken

Forscher haben untersucht, wie ALS-Patienten über Hilfsmittel wie Sprachassistenten denken. Im Jahr 2022 befragte Klein 51 Menschen mit ALS und stieß auf eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen.

Einige sind sehr anspruchsvoll, wie eine Bibliothekarin, die der Meinung war, dass alles, was sie kommuniziert, ihre eigenen Worte sein müssen. Andere sind eher locker – ein Entertainer fand es wichtiger, in einem schnellen Gespräch mithalten zu können.

In dem Video, das Smith online gepostet hat, sagte er, dass die Ingenieur:innen von Neuralink damit begonnen hätten, Sprachmodelle wie ChatGPT und Grok zu verwenden, um eine Auswahl relevanter Antworten auf Fragen sowie Optionen für Phrasen, die er in Gesprächen um ihn herum sagen könnte, bereitzustellen. Ein Beispiel, das er skizzierte: „Mein Freund fragte mich nach Ideen für seine Freundin, die Pferde liebt. Ich wählte die Option, die ihm mit meiner Stimme sagte, er solle ihr einen Strauß Karotten kaufen. Was für eine kreative und lustige Idee.“

Das sind zwar nicht wirklich seine Gedanken, aber sie reichen aus – denn einmal in einem Auswahlmenü zu klicken ist viel schneller als eine vollständige Antwort einzutippen, was Minuten dauern kann.

Smith erzählte uns, dass er noch einen Schritt weiter gehen möchte. Er sagt, er habe eine Idee für ein „persönlicheres“ großes Sprachmodell, das „auf meinen bisherigen Texten trainiert und mit meinen Meinungen und meinem Stil antwortet“. Er sagte gegenüber MIT Technology Review, dass er jemanden suche, der bereit sei, dies für ihn zu entwickeln: „Wenn Sie jemanden kennen, der mir helfen möchte, lassen Sie es mich wissen.“

Der Artikel stammt von Antonio Regalado. Er ist Redakteur bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review. Regalado schreibt über Themen aus der Biomedizin.

