Mäusehirn untersucht: KI entdeckt 1.300 Regionen – was das für die Forschung bedeutet

Die sogenannte räumliche Transkriptomik eröffnet Forscher:innen neue Einblicke in den komplizierten Aufbau von Zellen im Gewebe. Für die Analyse der dafür notwendigen riesigen Datenmengen sind allerdings leistungsfähige technische Hilfsmittel erforderlich.

9 Millionen Gehirnzellen analysiert

Neurowissenschaftler:innen der University of California in San Francisco (UCSF) sowie des Allen Institute for Brain Science in Seattle haben eigens ein KI-Modell entwickelt, das räumliche Transkriptomikdaten von etwa neun Millionen Gehirnzellen analysiert hat. Diese stammen aus über 200 Gewebeschnitten von vier einzelnen Mäusen, wie Geekwire berichtet.

Herausgekommen ist eine der detailreichsten Karten eines Mäusegehirns mit insgesamt 1.300 Regionen und Unterregionen. Darunter befinden sich einige zuvor nicht bekannte Unterregionen in bisher kaum verstandenen Gehirnbereichen. Eine von ihnen befindet sich im Hirnstamm, in der Formatio reticularis.

Gezieltere medikamentöse Behandlungen

Dieses System ist für die Steuerung lebenswichtiger Funktionen wie die Atmung sowie für die motorische Kontrolle und das Schmerzempfinden zuständig. Die Forscher:innen erhoffen sich durch detailliertere Karten der Zellstruktur des Gehirns gezieltere Behandlungen mit Medikamenten, die weniger Nebenwirkungen verursachen.

Künftig soll die Celltransformer genannte KI, die ähnlich wie ChatGPT funktionieren soll, noch detailliertere Karten erstellen können. Schon jetzt sind die Ergebnisse aber beeindruckend. Bosiljka Tasic, Direktorin für Molekulargenetik am Allen Institute, sieht das Ganze als Wechsel von einer Karte, auf der bisher nur Kontinente und Länder zu sehen waren, zu einer, die jetzt auch noch Bundesstaaten, Städte und sogar Stadtbezirke zeigt.

KI-System auf menschliches Gehirn anwendbar

Die von den Forscher:innen entwickelten KI-Techniken sollen auch auf das menschliche Gehirn anwendbar sein. Bisher ist laut Tasic allerdings die Datenerfassung ein Problem, denn „das menschliche Gehirn ist riesig“.

Bis so viele detaillierte Daten vorhanden sind, dass eine ähnlich detailreiche Karte des menschlichen Gehirns erstellt werden kann, könnte es noch zehn Jahre dauern, meint die Molekulargenetikerin. Zunächst einmal gehe es jetzt darum, den neu entdeckten Subregionen im Mäusegehirn Namen zu geben, die möglichst aussagekräftig seien.

Zudem soll die Karte mit älteren in Verbindung gebracht werden, auf denen die Aktivitäten der Gehirnzellen ablesbar sind. Die Ergebnisse ihrer Arbeit haben die Forscher:innen in einer Studie im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht.