News
Der Gold-Code: Forscher finden entscheidenden Faktor in Sternenkollisionen

In den gewaltigsten Kollisionen des Universums entsteht das Gold für unsere Tech-Produkte. Nun zeigt sich: Ein bisher übersehener Prozess könnte dabei die entscheidende, unsichtbare Rolle spielen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Der Gold-Code: Forscher finden entscheidenden Faktor in Sternenkollisionen
Gold ist begehrt – auch bei der Gen Z. (Foto: Thichaa / Shutterstock)

Die Herkunft schwerer Elemente wie Gold und Platin ist eine der großen Fragen der Astrophysik. Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal Physical Review Letters, liefert nun ein wichtiges Puzzleteil. Ein Team um den Physik-Doktoranden Yi Qiu von der Penn State University im US-Bundesstaat Pennsylvania hat mithilfe neuer Simulationen gezeigt, dass Neutrinos einen bisher unterschätzten, aber womöglich entscheidenden Einfluss auf die kosmische Metall-Produktion haben.

Der Mechanismus: Eine Frage des „Geschmacks“

Als Hauptquelle für die schweren Elemente gelten seit der Beobachtung des Ereignisses GW170817 im Jahr 2017 die Kollisionen von Neutronensternen. In diesen kosmischen Katastrophen wird extrem dichte Materie ausgeschleudert, in der durch den sogenannten r-Prozess, eine Form der Nukleosynthese, schwere Atomkerne entstehen. Wie die Simulationen des Teams, an dem auch Forscher der University of Tennessee in Knoxville beteiligt waren, nun nahelegen, hängt die Effizienz dieses Prozesses stark von Neutrinos ab.

Neutrinos sind fast masselose Elementarteilchen, die Materie nahezu ungehindert durchdringen und in drei Sorten, sogenannten „Flavours“, vorkommen: Elektron, Myon und Tau. Entscheidend ist, dass sie ihre Sorte ändern können, ein Prozess, der Neutrino-Oszillation genannt wird. Laut den Simulationen verändert genau diese Umwandlung die Bedingungen im Inneren der Kollisionswolke. Während Elektron-Neutrinos mit Neutronen interagieren und sie in Protonen umwandeln können, tun Myon-Neutrinos dies nicht. Die Oszillation bestimmt also, wie viele Neutronen für den Aufbau schwerer Elemente zur Verfügung stehen. Die Berücksichtigung dieses Effekts, so berichtet Science Daily, könnte die Produktionsmenge von Gold und Platin um bis zum Faktor 10 erhöhen.

Mehr als nur Gold: Signale für die Astronomie

Die Ergebnisse haben nicht nur Bedeutung für unser Verständnis der Elemententstehung. Die Neutrino-Oszillation beeinflusst auch die Zusammensetzung der Materie, die bei einer solchen Verschmelzung ausgestoßen wird. Dies wiederum prägt die Signale, die wir auf der Erde empfangen können.

Dazu gehören die elektromagnetischen Emissionen wie Gammablitze, aber möglicherweise auch die Gravitationswellen selbst. „Neutronenstern-Kollisionen fungieren wie kosmische Laboratorien und liefern wichtige Einblicke in extreme Physik, die wir auf der Erde nicht sicher nachbilden können“, erklärt David Radice, Professor an der Penn State und Mitautor der Studie. Ein besseres Verständnis dieser Signale ist für die Interpretation zukünftiger Beobachtungen mit Detektoren wie LIGO, Virgo und dem geplanten Cosmic Explorer-Observatorium von großer Bedeutung.

Einblick und Ausblick: Die Grenzen der Simulation

Bei den neuen Erkenntnissen handelt es sich um das Ergebnis von Computersimulationen, nicht um eine direkte Beobachtung des Effekts. Die theoretische Physik hinter den Neutrino-Umwandlungen unter solch extremen Bedingungen ist selbst noch Gegenstand aktiver Forschung und bewegt sich teilweise außerhalb des Standardmodells der Teilchenphysik. Es bleiben also Unsicherheiten.

Yi Qiu, der Erstautor, räumt ein: „Es gibt noch vieles, was wir über die theoretische Physik dieser Neutrino-Transformationen nicht wissen.“ Die Simulationen zeigen, dass die Oszillationen, falls sie wie angenommen stattfinden, erhebliche Auswirkungen haben. Die Forschung in diesem Bereich steht also noch am Anfang. Parallel dazu untersuchen andere Wissenschaftler:innen alternative Quellen für schwere Elemente, wie die von scinexx.de beschriebenen Ausbrüche von Magnetaren, was zeigt, dass die Herkunft unseres Goldes ein komplexes und noch nicht vollständig gelöstes Rätsel bleibt.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Weltraumforschung Astronomie
