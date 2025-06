NFC bekommt ein Update: Das ändert sich bald beim kontaktlosen Bezahlen mit dem Smartphone

Kontaktloses Bezahlen per NFC wird bald noch kontaktloser (Bild: Redpixel.pl / Shutterstock)

Kontaktloses Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch ist bisher nicht wirklich kontaktlos. Du musst im Supermarkt dein Endgerät nahezu auf das Kassenterminal pressen. Ein Unterschied zu Bank- oder Kreditkarten besteht so nicht wirklich.

Doch das wird sich bald ändern. Denn durch ein Update wird die Reichweite beim Bezahlen via Near-Field-Communication (NFC) vervierfacht. Dies gab das NFC Forum gerade bekannt. Das Konsortium kümmert sich um die Weiterentwicklung des NFC-Übertragungsstandards. Zu dem Gremium gehören unter anderem Apple und Google. Die Großkonzerne zählen mit Apple Pay und Google Pay zu den meistverbreiteten NFC-Anbietern.

Zwei Zentimeter statt 0,5

Bisher funktioniert das Bezahlen via NFC bei einem Abstand von einem halben Zentimeter. Mit dem Release 15 soll die Reichweite auf zwei Zentimeter steigen. Eine Verbesserung um den Faktor vier also.

„Diese Innovation bedeutet, dass die Verbindungen früher beginnen und weniger präzise Geräteausrichtung erfordern“, heißt es in der Ankündigung des NFC Forum. Dies könnte vor allem für Besitzer:innen von Smart Ringen oder anderen Devices mit schmaler Kontaktfläche praktisch sein.

Insgesamt verspricht das NFC-Konsortium, dass kontaktloses Bezahlen „schneller, zuverlässiger und einfacher denn je zu nutzen ist“. Es gibt bereits Geräte, die eine größere Distanz als 0,5 Zentimeter erlauben. Durch das Update soll dies aber der neue Standard werden.

„Wachsende Zahl von Anwendungsfällen“

Die Anpassung soll „die schnellere und zuverlässigere kontaktlose Interaktionen in einer wachsenden Zahl von Anwendungsfällen“ ermöglichen. Schließlich ist Near-Field-Communication neben dem Bezahlen im Laden auch für andere Funktionen nützlich. Wie kabelloses Laden, für Küchengeräte, Wearables und digitale Schlüssel.

Eigenes Smartphone künftig als NFC-Zahlungsterminal?

Das Update könnte laut dem Gremium nicht nur die bisherige NFC-Interaktion erleichtern. So könnte das Smartphone selbst künftig als Zahlungsterminal fungieren. Das NFC Forum deutet außerdem die „Nutzbarkeit in einer Vielzahl von Sektoren, einschließlich Automobil, Verkehr und Zugangskontrolle“ an.

Anbieter von NFC-Anwendungen, die in dem Forum organisiert sind, können das Update ab sofort nutzen. Für die breite Bevölkerung soll es im Herbst 2025 kommen.

