Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Nicht bereit für Windows 11? So verlängerst du den Windows 10-Support bis Oktober 2026

Wenn du 2025 noch nicht zu Windows 11 wechseln willst, bietet dir Microsoft eine einjährige Schonfrist. Diese Voraussetzungen gibt es für den Betrieb mit Extended Security Updates – und so registrierst du dich.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nicht bereit für Windows 11? So verlängerst du den Windows 10-Support bis Oktober 2026

Der reguläre Support für Windows 10 endet bald (Foto: monticello / Shutterstock)

Am 14. Oktober 2025 stellt Microsoft den Support für Windows 10 ein. Nach zehn Jahren gibt es dann keine Sicherheits-Updates mehr für das Betriebssystem. Der Rechner ist dann Malware mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert.

Anzeige
Anzeige

Einjährige Schonfrist mit Extended Security Updates

Wer trotzdem (noch) nicht zu Windows 11 wechseln kann oder will, bekommt noch ein Jahr länger Zeit. Nutzer:innen von Windows 10 können sich für das ESU-Programm registrieren (Extended Security Updates). Während der Support für Privatpersonen endgültig am 13. Oktober 2026 zu Ende geht, können sich Unternehmen für bis zu drei Jahre Schutz sichern.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Achtung: ESU bietet nur wirklich sicherheitsrelevante Updates an. Technischen Support gibt es dann nicht mehr. Unterstützung liefert Microsoft nur dann, wenn Probleme durch ESU entstanden sind. Softwareupgrades und Produkterweiterungen bleiben aus, Drittanbieter könnten den Betrieb unter Windows 10 auch mit ESU verweigern.

Anzeige
Anzeige

Diese technischen Voraussetzungen gibt es

Um als Privatperson in den Genuss von ESU zu kommen, muss dein Rechner bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

  • Du benötigst Windows 10 in der Version 22H2. Ob du Home, Professional, Pro Education oder Workstation hast, spielt keine Rolle.
  • Du musst das neuste Update installiert haben.
  • Das Microsoft-Konto, mit dem du dich für ESU registrieren willst, muss ein Administratorkonto sein.
  • Dein Konto darf kein Kinderkonto sein.

Ausgeschlossen von ESU sind laut Microsoft kommerziell genutzte Geräte. Dazu gehören solche im Kioskmodus, die zu einer Active-Directory-Domäne gehören, über Microsoft Entra eingebunden oder mit einer Mobile-Geräteverwaltung-Lösung (MDM) registriert sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Drei Modelle für Teilnahme an ESU

Microsoft bietet drei verschiedene Wege an, um dich für ESU zu registrieren:

  • Du zahlst einmalig für ein Jahr. Microsoft verlangt in den USA für ESU 30 Dollar. Bei uns wären das aktuell etwa 26 Euro.
  • Du zahlst mit 1000 Microsoft Rewards-Punkten. Die erhältst du u.a. für Suchanfragen über Bing oder für Käufe im Microsoft-Store.
  • Du aktivierst die Windows-Sicherung. Dadurch werden deine Systemeinstellungen und Dateien in der hauseigenen Cloud One Drive. Diese Variante scheint gratis zu sein, es drohen aber versteckte Kosten. Denn die kostenfreie Version bietet nur fünf Gigabyte Speicherplatz. Wer mehr Platz braucht, muss draufzahlen, mindestens 20 Euro im Jahr für 100 GB.

So registrierst du dich für ESU

Um dich für Extended Security Updates zu registrieren, musst du in die Einstellungen deines Windows-Rechners navigieren. Über Updates & Sicherheit landest du bei Windows Updates.

Anzeige
Anzeige

Wenn du die oben genannten Voraussetzungen erfüllst, müsste dort ein Link zu einem Assistenten für die Registrierung zu ESU angezeigt werden. Darin kannst du zwischen den drei Optionen wählen. Falls du dich lokal angemeldet hast, musst du dich zunächst in dein Microsoft-Konto einloggen, um diesen Schritt machen zu können.

Von sinnfreien Sicherheitsfragen zu Klartextpasswörtern: Die 10 dümmsten Security-Patzer

(Foto: Wirestock Creators / Shutterstock.com)
12 Bilder ansehen
Von sinnfreien Sicherheitsfragen bis zu unsicheren Passwörtern: Die dümmsten Security-Patzer Quelle: (Foto: Wirestock Creators / Shutterstock.com)

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Security Microsoft Windows Windows 10
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren