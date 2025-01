Nicht für den Straßenverkehr geeignet: Behörden ziehen ersten Cybertruck in Großbritannien aus dem Verkehr

Im Sommer 2024 hatte Elon Musk anklingen lassen, dass Tesla den Cybertruck im Jahr 2025 auch international auf den Markt bringen will. Gerade in Europa dürfte Tesla aber auf hohe regulatorische Hürden stoßen.

Cybertruck in Großbritannien beschlagnahmt

Denn in vielen europäischen Ländern dürfte das massive Gefährt in seiner jetzigen Form wohl nicht für den Straßenverkehr zugelassen werden. Ein britischer Cybertruck-Besitzer hat jetzt die Konsequenzen der fehlenden Straßentauglichkeit erfahren müssen.

Wie die Polizei der britischen Stadt Bury per Facebook mitteilte, haben die Polizist:innen einen Cybertruck aufgehalten und beschlagnahmt. Das Fahrzeug sei im Ausland versichert und gemeldet gewesen, gehöre aber einem Briten – was in Großbritannien verboten sei.

Allerdings spielt da natürlich die fehlende Möglichkeit hinein, den Cybertruck in Großbritannien offiziell anmelden zu können. Der E-Pickup-Truck ist dort nämlich nicht für den Straßenverkehr zugelassen und verfügt nicht über ein entsprechendes Zertifikat.

Sicherheit bei Unfällen im Fokus

In ihrem Social-Media-Posting wies die britische Polizei auch noch einmal auf die Gründe dafür hin, dass der Cybertruck keine Genehmigung erhalten hat. Es bestünden „Bedenken hinsichtlich der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer:innen oder Fußgänger:innen, wenn diese in einen Zusammenstoß mit einem Cybertruck verwickelt wären“.

Musk weiß das. Der Tesla-Chef kündigte eine eigene Cybertruck-Ausführung für den europäischen und den chinesischen Markt an. Einen Seitenhieb gab es aber. Die Beachtung der internationalen Richtlinien hätten „das Produkt, ehrlich gesagt, schlechter gemacht“, so Musk.

Bearbeiteter Cybertruck in Prag zugelassen

Bis der E-Pickup-Truck in Europa allgemein zugelassen wird, müssen Cybertruck-Fans zurückstecken oder das Fahrzeug anpassen. So geschehen in der tschechischen Hauptstadt Prag, wie Futurism schreibt.

Dort hatte ein Cybertruck im Sommer 2024 erstmals eine Zulassung erhalten, nachdem der Fahrer einige Anpassungen gemacht hatte. So hatte er die scharfen Außenkanten bearbeitet und die Motorhaube mit einer Plastikmatte bedeckt.

Weitere mögliche notwendige Änderungen umfassen die Änderung der Blinkerfarbe und den Einbau einer Nebelschlussleuchte. Auch das Gewicht von drei Tonnen könnte ein Hemmschuh bei einer möglichen Straßenzulassung sein.

