Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Nicht hierarchisch, sondern parallel: Neue Erkenntnisse zu Entscheidungsprozessen im Gehirn

Eine Entscheidung fühlt sich wie ein einzelner Gedanke an. Doch was dabei im Gehirn passiert, ist weitaus komplexer und verteilter, als die Wissenschaft bisher vermutete.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nicht hierarchisch, sondern parallel: Neue Erkenntnisse zu Entscheidungsprozessen im Gehirn

Studie zeigt: Beim Entscheidungsprozess im Gehirn sind viele Hirnareale gleichzeitig aktiv. (Bild: Shutterstock)

Einem internationalen Team von Wissenschaftler:innen ist es erstmals gelungen, die neuronale Aktivität während eines Entscheidungsprozesses im Gehirn von Mäusen nahezu vollständig zu kartieren. Die Ergebnisse, die das jahrzehntealte Modell einer streng hierarchischen Verarbeitung im Gehirn infrage stellen, wurden in zwei Artikeln im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht.

Anzeige
Anzeige

Verantwortlich für diese Erkenntnisse ist das International Brain Laboratory (IBL), ein globaler Zusammenschluss von Dutzenden Forschungslaboren, darunter Teams der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey und des University College London in Großbritannien. In einem standardisierten Experiment trainierten die Forscher:innen 139 Mäuse darauf, auf ein visuelles Signal mit der Drehung eines kleinen Rades zu reagieren, um eine Belohnung zu erhalten. Währenddessen maßen sie die Aktivität von hunderttausenden Neuronen in fast allen Hirnregionen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Denkprozess ist kein Domino-Effekt

Die zentrale Erkenntnis widerspricht der klassischen Vorstellung, dass eine Entscheidung wie ein Signal schrittweise von einer Gehirnregion zur nächsten weitergeleitet wird. Stattdessen zeigen die Daten, dass Signale im Zusammenhang mit der Entscheidung über das gesamte Gehirn verteilt sind und zahlreiche Areale gleichzeitig aktiv werden – auch solche, die primär für Sensorik oder Motorik zuständig sind.

Anzeige
Anzeige

Dieser ganzheitliche Ansatz war in Fachkreisen zwar bereits vermutet, aber nie zuvor in diesem Umfang beobachtet worden. Juan Lerma, ein Forschungsprofessor am Spanischen Nationalen Forschungsrat, der nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte die Ergebnisse gegenüber dem Science Media Centre España, wie das Magazin Wired berichtet: „Es ist, als ob wir vermutet hätten, wie ein Film enden würde, ohne das Ende gesehen zu haben; jetzt wurde es uns gezeigt.“ Die zweite Nature-Veröffentlichung des Teams stützt diese Sichtweise und zeigt, dass auch Vorerfahrungen und Erwartungen nicht lokal, sondern breitflächig im Gehirn kodiert sind.

Inspiration für zukünftige KI-Systeme

Bei aller Bedeutung der Studie ist eine Einordnung wichtig. Die Beobachtungen stammen aus dem Gehirn einer Maus, dessen Komplexität nicht mit der des menschlichen Gehirns mit seinen rund 86 Milliarden Neuronen vergleichbar ist. Der Weg zum vollständigen Verständnis menschlicher Kognition bleibt also weiterhin sehr lang.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Dennoch könnten die Erkenntnisse weitreichende Implikationen haben, insbesondere für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Heutige neuronale Netze sind oft noch stark hierarchisch aufgebaut. Das Wissen, dass biologische Gehirne offenbar weitaus verteilter und paralleler arbeiten, könnte Architekturen für zukünftige KI-Systeme inspirieren, die anpassungsfähiger und effizienter sind.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Anzeige
Anzeige

Ein weiterer entscheidender Aspekt des Projekts ist sein Open-Science-Ansatz. Das International Brain Laboratory hat den gesamten, riesigen Datensatz öffentlich zugänglich gemacht. Damit können Forscher:innen weltweit auf diesen Daten aufbauen, sie für eigene Analysen nutzen und die Ergebnisse überprüfen, ohne das aufwendige Experiment selbst wiederholen zu müssen. Dieser Schritt allein hat das Potenzial, die neurowissenschaftliche Forschung erheblich zu beschleunigen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Studie Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Dominik Graf
12.09.2025, 16:14 Uhr

Das Bewusstsein ähnelt einen Quantenprozess. es gibt mehrere Instanzen, diese haben eine Wechselwirkung. das heißt sie beeinflussen sich gegenseitig. es gibt auch einige Instanzen, die nur rückkoppelnd auf das Bewusstsein einwirken. kein Zustand des Bewusstseins ist gleich.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren