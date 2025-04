Nicht mehr nur für Smartphone-User: Google integriert Discover bald in die Desktop-Suche

Android-User:innen kennen Discover – auch wenn sie vielleicht nicht den Namen des Google-Tools kennen. Dabei handelt es sich um den Artikel-Feed, den ihr auf eurem Smartphone angezeigt bekommt, wenn ihr zur Seite wischt. Bislang war diese Funktion nur Mobile-User:innen vorbehalten. Das will Google künftig ändern, wie das Unternehmen jetzt angekündigt hat.

Google Discover landet künftig auch in der Suche

Wie Search Engine Roundtable berichtet, will Google die Discover-Funktion auch auf Desktop-Geräte und Laptops bringen. Um das zu erreichen, soll die Funktion in die Startseite von Google integriert werden. Ruft ihr also künftig Google.com auf, werden euch unter der Suchleiste empfohlene Artikel angezeigt. In den vergangenen Jahren hatte Google die Discover-Funktion für die Desktop-Suche immer wieder getestet, aber nie offiziell bestätigt oder final ausgerollt.

Mittlerweile ist die Funktion aber wohl bei einigen Google-User:innen in den USA schon verfügbar. Als sie sich mit ihrem Konto in die Google-Suche einloggten, bekamen sie zunächst den Hinweis: „Ein neuer Weg, deine Interessen zu erkunden. Der Discover-Feed wurde jetzt als Teil eines Experiments deiner Startseite hinzugefügt“. User:innen können dann entscheiden, ob sie die Funktion aktiviert lassen oder sie direkt wieder abschalten wollen.

Loggen sich User:innen mit demselben Account ein, den sie auch auf ihrem Smartphone in der Google-App oder für das Android-Ökosystem benutzen, werden die Interessen automatisch zwischen den Geräten synchronisiert. Aktuell lässt Google noch offen, wann die Funktion final für alle User:innen in den USA und in anderen Regionen ausgerollt wird. Sicher ist schon jetzt, dass die Funktion Unternehmen eine neue Möglichkeit gibt, Desktop-User:innen mit ihrem Content zu erreichen.

