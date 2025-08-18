Nicht nur Desinformation: Was die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie ist

Vor einigen Jahren versuchte eine Wissenschaftlerin, dem Internet ihre Schwangerschaft zu verheimlichen. Keine Google-Suchen zu typischen Schwangerschaftssymptomen, keine Baby-App, die zeigt, welchem Obst oder Gemüse die Größe des Babys ähnelt, Schwangerschaftsvitamine nur in bar (und natürlich nicht online gekauft) und kein Teilen von Standortdaten bei der Vorsorgeuntersuchung. Trotzdem sah sie irgendwann Werbung für Windeln. Tragischerweise genau in der Woche, in der sie ihre Schwangerschaft verlor.

Anzeige Anzeige

Dieser Text ist erstmals in der Ausgabe 6/2025 von MIT Technology Review erschienen. Der Schwerpunkt lautet „Der Wohnraum für die Zukunft“. Ab sofort könnt ihr hier das neue Heft bestellen.

Trotz Adblocker: Werbung rund um Schwangerschaft und Geburt

An all das musste ich denken, als ich vor einem Jahr selbst schwanger wurde. Auch deshalb habe ich gar nicht erst versucht, die Schwangerschaft vor personalisierter Onlinewerbung zu verstecken. Besonders in den ersten Wochen, in denen nur sehr wenige Menschen in meinem Umfeld überhaupt etwas wussten, war ich sehr dankbar, auf diversen Onlineforen zu erleben, wie viele Frauen aus aller Welt genau dieselben Fragen hatten wie ich.

Bis es irgendwann kippte – trotz Adblocker! Nach nur wenigen Wochen enthielt plötzlich fast jeder dritte Post auf Instagram und YouTube Inhalte von Influencerinnen: Schmerzfreie Geburt durch Hypnose! Alleingeburt in der Natur! Meal-Prepping fürs Wochenbett! 50 Dinge, die du unbedingt vor der Geburt kaufen musst! 50 Dinge, die ich bereue, gekauft zu haben!

Anzeige Anzeige

Dazu kam Werbung von zum Teil sehr renommierten Onlinemagazinen und Zeitungen, die offenbar glaubten, ich würde sie eher abonnieren, wenn sie mich mit Artikeln wie „Vollzeitarbeit ist für Mütter faktisch unmöglich“ oder „So sehr leidet die Karriere nach dem ersten Kind“ bombardierten. Irgendwann hat sogar Linkedin mitbekommen, dass ich schwanger bin. Statt interessanter Artikel zu Tech-Themen sah ich zunehmend Posts von Frauen, die beschreiben, wie sie nach der Elternzeit aus dem Job gedrängt wurden.

Was mich an all dem ärgert? Die implizite Annahme, dass ich mich plötzlich für nichts anderes als Schwangerschaft und Babys interessiere. Und kritisch wird es, wenn besonders Influencerinnen zum Teil gefährliche Desinformationen verbreiten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Entspannung? Fehlanzeige!

Es hat zudem weitgehende gesellschaftliche Implikationen. Denn Werbung in der Schwangerschaft zeigt, welchen Logiken und Mechanismen werbefinanzierte Plattformen folgen: Ob seriöses Onlinemedium oder Momfluencerin – alle unterliegen dem Zwang der Aufmerksamkeitsökonomie. Was Angst macht, stresst, verunsichert oder suggeriert, dass man ganz viel tun oder kaufen muss, führt zu mehr Klicks. Trockene Gesundheitsinformationen oder der – besonders in der Schwangerschaft oft hilfreiche – Ansatz, gelassen davon auszugehen, dass alles in Ordnung ist, lassen sich einfach nicht gut verkaufen.

Es sind inhärente Eigenschaften sämtlicher werbefinanzierter Plattformen – genau jener Plattformen, die heute die Infrastruktur der digitalen Öffentlichkeit bilden. Das ist die Infrastruktur, mithilfe derer Politiker:innen Wahlkampf machen, in der Menschen nach Gesundheitsinformationen suchen oder wir uns alle über die neuesten apokalyptischen Nachrichten austauschen.

Anzeige Anzeige

In der öffentlichen Debatte wird das Thema oft auf Desinformation reduziert. Doch Faktenchecks oder qualitativ hochwertigere Inhalte sind nicht in der Lage, gegen diese Aufmerksamkeitslogik anzukämpfen. Wenn wir langfristig eine gesunde Demokratie wollen, dann müssen wir uns ernsthafte Gedanken darüber machen, wie wir diese Räume umgestalten oder radikal neu erfinden können. Damit wir auch weiterhin Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen, Räumen für Austausch, Protest und Vernetzung haben.

Instagram und YouTube habe ich zwar relativ schnell gelöscht, aber trotzdem kann ich mich dieser Logik kaum entziehen.