Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Tool-Tipp
Verpasse keine News mehr!

Nie wieder Papierchaos: Die clevere Cloud-Funktion, die kaum jemand nutzt

Hier ein Brief vom Amt, da ein Kassenbon für die Steuererklärung – oft flattern die beruflichen Unterlagen auf dem Schreibtisch rum. Eine Funktion von Microsoft, Google und Apple schafft Abhilfe.

Von Matthias Kreienbrink
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nie wieder Papierchaos: Die clevere Cloud-Funktion, die kaum jemand nutzt
So viel Papier, so wenig Ordnung. (Foto: AnastasiaPetropavlovskaya/Shutterstock)

Jeder von uns hat wohl diese eine Kiste oder diesen einen Ablageplatz, an dem sich die Unterlagen stapeln, die man eigentlich längst abheften wollte. Alles für die Steuererklärung Relevante in einen Ordner, die Abrechnungen in einen anderen, und alles, was mit der Versicherung zu tun hat, in einen Weiteren.

Anzeige
Anzeige

So stehen da dann oft Meter an Ordnern im Regal – und trotzdem kommen wir kaum hinterher, den vielen Papierkram an seinen richtigen Platz zu bringen. Aber: Es gibt inzwischen einfache digitale Lösungen, die das meiste davon überflüssig machen. Wir stellen eine Lösung in drei Ausführungen vor.

Einfach alles digitalisieren

Egal, ob ihr ein iPhone habt, ein Android-Gerät oder ein Office-Abo von Microsoft: Jeder dieser Anbieter hat einen Cloud-Service inbegriffen, mit dem ihr allerlei Dateien speichern und ordnen könnt – und dann von jedem Ort aus darauf zugreifen.

Anzeige
Anzeige

So weit so wenig Neues. Was aber viele User nicht kennen – oder nicht effizient genug nutzen – ist die Funktion all dieser Cloud-Services, ganz einfach Dokumente zu scannen und diese direkt in der Cloud zu speichern. So könnt ihr eure Papierunterlagen binnen kürzester Zeit digitalisieren und in entsprechenden Ordnern sortieren. Dafür braucht es nur die jeweilige App fürs Smarthpone oder Tablet.

Empfehlungen der Redaktion

Wir empfehlen, zu allen euren Unterlagen spezifische Ordner zu erstellen und die einzelnen Dateien aussagekräftig zu benennen, damit ihr diese schnell wiederfindet. Wenn ihr etwa das gesamte Jahr über alle Belege direkt scannt und in einem entsprechenden Ordner speichert, wird euch die Steuererklärung deutlich einfacher fallen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Scannen für Onedrive, Google Drive und iCloud – so findet ihr die Funktion

In der Onedrive-App klickt ihr einfach direkt auf das Kamera-Symbol unten in der Mitte. Besonders nützlich ist hier, dass ihr zwischen einem Dokument, einer Whiteboard-Aufnahme und dem Abfotografieren einer Visitenkarte wählen könnt. Je nach Arbeitskontext ist das sehr praktisch. Nach dem Scannen und Zuschneiden könnt ihr die Datei benennen und direkt den Order wählen, in dem sie gespeichert werden soll.

Wenn ihr die App von Google Drive fürs Smartphone oder Tablet öffnet, klickt ihr auf das Plus unten rechts in der Ecke. Hier wählt ihr „Dokument scannen“. Danach könnt ihr den Bildausschnitt noch auswählen, der Datei einen Namen geben und den Ort wählen, an dem sie gespeichert werden soll.

Anzeige
Anzeige

Beim iPhone findet ihr die Funktion, wenn ihr Dateien-App öffnet, dort auf die drei Punkt rechts oben klickt und dann „Dokumente scannen“ aktiviert. Nach dem Scannen und dem Zuschneiden könnt ihr die Datei benennen und in einen Ordner verschieben. Übrigens: Die Funktion gibt es auch in der Notizen-App. Dafür öffnet ihr eine Notiz, klickt auf das Kamera-Symbol und wählt „Dokument scannen“.

Alle Apps erkennen automatisch den Bildausschnitt, der für den Scan relevant ist, sodass die Dokumente nicht aussehen wie Fotografien, sondern tatsächlich wie Scans. Für das professionelle Arbeiten solltet ihr die Funktion also zukünftig im Auge haben.

Jobsuche: Diese KI-Apps erstellen deine Bewerbungsmappe

5 Bilder ansehen
Jobsuche: Diese KI-Apps erstellen deine Bewerbungsmappe Quelle: Dean Drobot / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Künstliche Intelligenz Apple iCloud Apps Google Drive
Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Tara Kohler
15.10.2025, 15:46 Uhr

Das ist echt ein Gamechanger für Leute, die sonst ganz oft im Papierchaos versinken.. Ich liebe es zwar analog, aber oft gibt es auch so viele eher unnötige Dokumente, die man aber aufbewahren muss, und genau dafür ist das einfach perfekt, sowas zu haben und digital verwenden zu können!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren