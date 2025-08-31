Nie wieder Pausen überspringen: Dieser KI-Prompt plant deinen gesünderen Arbeitsalltag

Immer mittwochs geben Renate und Stella im Podcast „t3n MeisterPrompter“ Tipps für arbeitsrelevante Prompts. (Foto: t3n)

Die Pause übersprungen, den Sportkurs nicht geschafft: Im Arbeitsalltag kommt der Ausgleich mitunter zu kurz. Mithilfe von KI-Chatbots gelingt es leichter, Auszeiten zu gestalten und umzusetzen. Den passenden Prompt gibt es in der neuen Folge von t3n MeisterPrompter.

Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider erklärt in der Episode, worauf es bei Nutzung und Umsetzung ankommt. Der Prompt kann unterstützen – wer aber generell bei der Gestaltung seines Alltags überfordert ist, sollte mit einer:einem Ärzt:in sprechen. KI-Chatbots ersetzen keine medizinische Beratung und Hilfe.

KI liefert Vorschläge für gesunde Gewohnheiten

Der Prompt startet ausnahmsweise direkt mit der Beschreibung der Aufgabe. Du forderst an, ein „System mit kleinen, realistischen Gewohnheiten zu bauen“. ChatGPT, Claude oder andere KI-Chatbots sollen dir Vorschläge liefern, wie du deine Routinen gestalten kannst.

Anschließend folgt unter dem Punkt „Berücksichtige:“ eine Aufzählung von Dingen, die dir dazu wichtig sind. Nenne etwa Sportarten oder Rituale, mit denen du bereits positive Erfahrungen gemacht hast.

Prompt-Vorlage in den Podcast-Shownotes

Zudem ist es hilfreich, aufzuführen, was dir keine Entspannung bringt. Trenne diese Angaben jedoch deutlich voneinander. Andernfalls läufst du Gefahr, dass diese Dos and Don’ts durcheinandergebracht werden, da die Modelle teilweise Probleme mit „Nicht“-Eingaben haben.

Besonders der Abschluss ist bei diesem Prompt wichtig. Wie er lautet, hörst du in der verlinkten Folge. In den Shownotes findest du auch die Prompt-Vorlage zum Anpassen.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt, oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.