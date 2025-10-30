Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Nie wieder Pixelbrei auf Youtube? Neues KI-Feature soll alte Clips in Full HD erstrahlen lassen

Youtube führt ein neues Feature für erste Creator:innen ein, um jahrzehntealte Videos in die Moderne zu hieven. Um das zu erreichen, soll eine KI die Auflösung der Clips deutlich erhöhen. Wie das aussieht und wer schon jetzt damit loslegen darf.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nie wieder Pixelbrei auf Youtube? Neues KI-Feature soll alte Clips in Full HD erstrahlen lassen
Schluss mit Pixelbrei auf Youtube? Ein neues Feature soll dabei helfen. (Bild: Shutterstock/Trismegist san)

Vor mehr als 20 Jahren wurde das erste Video auf Youtube hochgeladen. Der Clip „Me at the Zoo“, der nur 19 Sekunden lang ist, hat mittlerweile mehr als 370 Millionen Aufrufe. Schon bald könnten es aber noch deutlich mehr werden. Denn Youtube will genau solchen Videos, die vor Jahren auf der Plattform veröffentlicht worden, neues Leben einhauchen.

Anzeige
Anzeige

KI-Upscaling für alte Youtube-Videos

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Denn die alten Clips haben allesamt ein Problem: eine geringe Auflösung. Vor Jahrzehnten war Full HD gerade erst im Aufkommen, während von 4K noch gar nicht die Rede war. Youtube selbst erlaubte erst 2008, HD-Inhalte auf die Plattform zu laden. Und selbst mit der Einführung der Features kam nicht einfach eine Welle aus HD-Clips. Kameras, die Full HD aufnehmen konnten, waren damals noch für viele schlichtweg zu teuer. Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von Clips, die 240p oder noch weniger bieten.

Um diese Videos in die Moderne zu holen, will Youtube sie mit einer KI hochrechnen lassen. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, hat die Videoplattform diese Funktion „Super Resolution“ getauft. Die KI soll Videos von 144p bis 720p zu einem Full-HD-Clip – also 1080p – hochrechnen. Full-HD-Auflösungen werden zunächst die Obergrenze für den KI-Upscaler darstellen. Youtube plant allerdings, alte Videos künftig auch auf 4K-Auflösungen hochrechnen zu lassen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

„Super Resolution“ ist ein Feature, das grundsätzlich für Creator:innen aktiviert sein wird. Allerdings haben die Kanalbetreiber:innen jederzeit die Option, dem KI-Upscaling zu widersprechen und die Funktion zu deaktivieren. Zudem betonen die Verantwortlichen, dass Creator:innen jederzeit die Kontrolle über ihren ursprünglichen Clip behalten. Das Originalvideo soll jederzeit in der Bibliothek verbleiben und nicht einfach durch die KI-Version überschrieben werden.

Und auch Youtube-Zuschauer:innen können jederzeit zur alten 240p-Version eines Videos zurückkehren. Das geht wie gewohnt über die Einstellungen zur Videoqualität. In dem Menü will Youtube zudem Transparenz wahren. Wird ein altes Video von der KI hochgerechnet, erscheint unter den Auflösungen, die es vorher nicht gab, der Hinweis „Super Resolution“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die lustigsten Google-Rezensionen

9 Bilder ansehen
Die lustigsten Google-Rezensionen Quelle: BlueberryPie/Shutterstock
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren