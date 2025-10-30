Nie wieder Pixelbrei auf Youtube? Neues KI-Feature soll alte Clips in Full HD erstrahlen lassen

Vor mehr als 20 Jahren wurde das erste Video auf Youtube hochgeladen. Der Clip „Me at the Zoo“, der nur 19 Sekunden lang ist, hat mittlerweile mehr als 370 Millionen Aufrufe. Schon bald könnten es aber noch deutlich mehr werden. Denn Youtube will genau solchen Videos, die vor Jahren auf der Plattform veröffentlicht worden, neues Leben einhauchen.

KI-Upscaling für alte Youtube-Videos

Denn die alten Clips haben allesamt ein Problem: eine geringe Auflösung. Vor Jahrzehnten war Full HD gerade erst im Aufkommen, während von 4K noch gar nicht die Rede war. Youtube selbst erlaubte erst 2008, HD-Inhalte auf die Plattform zu laden. Und selbst mit der Einführung der Features kam nicht einfach eine Welle aus HD-Clips. Kameras, die Full HD aufnehmen konnten, waren damals noch für viele schlichtweg zu teuer. Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von Clips, die 240p oder noch weniger bieten.

Um diese Videos in die Moderne zu holen, will Youtube sie mit einer KI hochrechnen lassen. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, hat die Videoplattform diese Funktion „Super Resolution“ getauft. Die KI soll Videos von 144p bis 720p zu einem Full-HD-Clip – also 1080p – hochrechnen. Full-HD-Auflösungen werden zunächst die Obergrenze für den KI-Upscaler darstellen. Youtube plant allerdings, alte Videos künftig auch auf 4K-Auflösungen hochrechnen zu lassen.

„Super Resolution“ ist ein Feature, das grundsätzlich für Creator:innen aktiviert sein wird. Allerdings haben die Kanalbetreiber:innen jederzeit die Option, dem KI-Upscaling zu widersprechen und die Funktion zu deaktivieren. Zudem betonen die Verantwortlichen, dass Creator:innen jederzeit die Kontrolle über ihren ursprünglichen Clip behalten. Das Originalvideo soll jederzeit in der Bibliothek verbleiben und nicht einfach durch die KI-Version überschrieben werden.

Und auch Youtube-Zuschauer:innen können jederzeit zur alten 240p-Version eines Videos zurückkehren. Das geht wie gewohnt über die Einstellungen zur Videoqualität. In dem Menü will Youtube zudem Transparenz wahren. Wird ein altes Video von der KI hochgerechnet, erscheint unter den Auflösungen, die es vorher nicht gab, der Hinweis „Super Resolution“.

