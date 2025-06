Nie wieder schädliche Links: Diese Android-App schützt euch vor versteckter Malware

Immer wieder gibt es Meldungen über Malware, die es auf eure Daten und euer Geld abgesehen hat. Erst Ende 2024 wurde eine neue Android-Schadsoftware entdeckt, die eure Bankdaten stehlen kann. Die Zahl der Cyberangriffe dürfte in den kommenden Monaten und Jahren dabei immer weiter ansteigen. Denn durch KI-Programme können selbst Laien kinderleicht Malware erstellen.

Ein häufiges Einfallstor für solche Malware sind Links, die zu einer Fake-Website führen oder über die unbemerkt Schadsoftware heruntergeladen wird. Da die Cyberkriminellen den Link über Mails oder Messenger-Nachrichten verschicken und das Linkziel in der URL verschleiern, ist es schwer, auf den ersten Blick einen Cyberangriff zu entdecken. Eine Android-App soll euch helfen, die Angriffe über Links zu vermeiden.

Die App trägt den Namen „URLCheck“ und ist kostenlos im Google Play Store verfügbar. Laut den Macher:innen fungiert sie als ein „Zwischenschritt beim Öffnen und Teilen von Links“. Ihr könnt also beim Tippen auf einen Link den URLCheck auswählen, statt ihn direkt im Browser zu öffnen. Wenn ihr die App bei der Einrichtung als Standardbrowser festlegt, wird automatisch jeder Link über sie geöffnet und verhindert, dass ihr direkt auf einer schädlichen Website landet.

Das Einrichten als Standardbrowser ist dabei einfach, da euch die App die nötigen Schritte in einem Tutorial erklärt. Anschließend müsst ihr noch die Module aufrufen und dort den „URL-Scanner“ aktivieren. Um diesen nutzen zu können, müsst ihr euch einen kostenlosen Account auf Virus Total erstellen. Über die Website können verdächtige Dateien und Links überprüft werden, ohne euch einem Risiko auszusetzen. Sobald ihr eingeloggt seid, wählt ihr unten beim Hinweis „Want to automate submissions?“ den Link „API Key“ aus. Kopiert euch anschließend euren persönlichen API-Key und fügt diesen beim URL-Scanner in URLCheck ein.

Danach sollte sich jedes Mal, wenn ihr auf einen Link tippt, der URLCheck zwischenschalten. Ihr könnt das über den Test-Link in der App überprüfen. Dann erscheint ein Pop-up, über das ihr Informationen über den Link erhaltet. Tippt ihr anschließend auf „Scannen“, um den Link auf verdächtige Aktivitäten zu überprüfen. Je nach Link kann der Scan ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Am Ende zeigt euch die Android-App an, ob ihr die URL bedenkenlos aufrufen könnt.

Wichtig ist dabei, dass ihr keine privaten oder sensiblen Links mit dem URLCheck scannt. Das können etwa Links zu Dateien in eurem Google Drive sein. Denn die Scan-Daten werden über Virus Total mit der Security-Community geteilt. Private Links könnt ihr dennoch über den URLCheck aufrufen und dann am unteren Rand auswählen, in welchem Browser der Link geöffnet werden soll. Ein Scan des Links ist nie verpflichtend und die Macher:innen von URLCheck geben an, keine Daten von Nutzer:innen zu sammeln.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

