Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Nie wieder ungekämmt vor der Kamera: Zoom lässt euch bald als Avatar an Meetings teilnehmen

Zoom stellt neue KI-Tools vor, die Videokonferenzen noch einfacher und praktischer machen sollen. Einige der Funktionen bieten allerdings Risiken, die IT-Abteilungen im Blick behalten sollten.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nie wieder ungekämmt vor der Kamera: Zoom lässt euch bald als Avatar an Meetings teilnehmen
Zoom setzt auf neue KI-Tools. (Bild: Studio Romantic/Shutterstock)

Zoom gehört zu den beliebtesten Videokonferenz-Plattformen weltweit – sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld. Aber der Wettbewerb schläft nicht: Neue KI-Tools bieten längst Funktionen, die es zum Beispiel erleichtern, Termine zu planen oder Notizen festzuhalten. Um mit der Konkurrenz Schritt zu halten, hat der Anbieter auf seiner Zoomtopia-Konferenz jetzt einige neue Features vorgestellt. Dabei stehen vor allem fotorealistische KI-Avatare und praktische Werkzeuge im Fokus, die den Nutzer:innen Zeit sparen sollen.

Anzeige
Anzeige

KI macht Zoom-Meetings noch produktiver

Schon seit einiger Zeit bietet Zoom einen KI-Bot an, der Meetings automatisch aufzeichnen und transkribieren kann. Aber Konkurrenten wie Fireflies AI und Granola haben aufgeholt und setzen zunehmend auf intelligente Protokollierung und Aufgabenverwaltung. Deshalb erweitert jetzt auch Zoom die Möglichkeiten seines KI-Agenten und macht ihn plattformübergreifend nutzbar – auch mit Google Meet und Microsoft Teams.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Neu ist außerdem auch eine Funktion für Notizen: Teilnehmer:innen können während der Besprechung eigene Aufzeichnungen machen, die anschließend von der KI ergänzt und in strukturierte Protokolle umgewandelt werden. Damit orientiert sich Zoom an Konkurrenten wie Granola, bietet die Funktion jetzt aber als Integration direkt in der eigenen Plattform an.

Anzeige
Anzeige

Ein weiteres großes Update betrifft die Terminplanung. Mithilfe des KI-Assistenten soll Zoom künftig freie Zeitfenster für alle Beteiligten finden und automatisch Meeting-Vorschläge machen. Über die Funktion „Meine Zeit freimachen“ können Nutzer:innen zudem Empfehlungen erhalten, welche Termine sie auslassen oder verschieben könnten.

Darüber hinaus will Zoom proaktive Besprechungshilfen einführen – etwa vorgeschlagene Tagesordnungspunkte oder automatisch erstellte Aufgabenlisten. Auch ein Gruppen-KI-Assistent ist geplant, der Teams bei der Vorbereitung unterstützt. Parallel arbeitet das Unternehmen an erweiterten Live-Übersetzungen, um internationale Meetings reibungsloser zu gestalten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Avatare bergen neue Risiken für Zoom-Nutzer:innen

Neben Produktivitäts-Features setzt Zoom auch auf optische Innovationen: Bis Ende des Jahres sollen fotorealistische Avatare für Nutzer:innen verfügbar werden. Diese virtuellen Abbilder ahmen die Bewegungen der Teilnehmer:innen nach und können genutzt werden, wenn jemand nicht persönlich vor der Kamera erscheinen möchte. Zoom testet die Funktion bereits: Firmenchef Eric Yuan nutzte seinen Avatar sogar in einer offiziellen Telefonkonferenz.

Künftig sollen die KI-Abbilder auch beim Empfang von Teilnehmer:innen im Warteraum eingesetzt werden. So könnte zum Beispiel der Zweck des Meetings erklärt oder die Begrüßung übernommen werden, bevor der eigentliche Termin beginnt.

Anzeige
Anzeige

Die neue Technologie birgt allerdings auch Risiken. Expert:innen warnen vor möglichen Missbrauchsszenarien – etwa durch Deepfakes. Betrüger:innen nutzen sie schon jetzt, um sich beispielsweise als scheinbar perfekte Kandidat:innen auf Remote-Stellen zu bewerben und sich so in die Systeme von Unternehmen einzuschleusen. Je echter die KI-Avatare aussehen, desto schwieriger kann es werden, einen potenziellen Betrugsversuch zu entlarven. IT-Verantwortliche könnten deshalb gezwungen sein, die Funktion zu begrenzen oder sogar komplett zu deaktivieren.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Zoom
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren