3 Gründe für Nintendos Erfolg – und wieso die zum Problem werden könnten

Erst Japan, dann die ganze Welt: Dank Zelda- und Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto steigt Nintendo zur Gaming-Legende auf. (Foto: picture alliance / REUTERS | Mario Anzuoni)

Nintendo liegt das Spielen im Blut. Andere große Unterhaltungskonglomerate finden erst vergleichsweise spät zu Games und behandeln diese als Untersegment im gesamten wirtschaftlichen Mix. Aber der Spielehersteller aus Kyōto ist seit über 100 Jahren im selben Geschäft. Zuerst mit Spielkarten, dann mit elektronischen Spielzeugen und Spielereien. 1979 folgt mit dem Game & Watch die erste tragbare Spielekonsole, 1983 dann das Nintendo Entertainment System und damit die erste Heimkonsole für den Massenmarkt.

Trotz fragwürdiger Vermarktungsentscheidungen und Flops wie dem Virtual Boy und der Wii U, kann sich Nintendo gegen Konzerne wie Microsoft, Sony und Tencent behaupten. Und das obwohl diese viel tiefere Taschen besitzen und technisch deutlich weiter sind.

Nicht umsonst zählen Mario und Zelda-Held Link zu den beliebtesten Videospielfiguren aller Zeiten. 2011 landen die beiden auf Platz eins und zwei der Guinness-Weltrekord-Liste der besten Spielcharaktere. 2024 schafft es Mario bei einer BAFTA-Befragung unter Gamer:innen auf Platz zwei hinter Lara Croft, Link folgt auf dem siebten Platz.

Aber woran liegt das? Warum setzt sich Nintendo gegen die Konkurrenz durch, obwohl es scheinbar gegen alle Trends der Spieleindustrie anarbeitet? Wir haben die Firma genauer unter die Lupe genommen und drei Kernbereiche identifiziert, die den Spielehersteller einzigartig machen.

Nintendos erster Vorteil: Charaktere verkaufen Konsolen

Es gibt kaum einen Videospielhersteller, der es schafft, seine Spielfiguren so im Gedächtnis von Gamer:innen zu halten wie Nintendo. Ja, auch Namen wie Lara Croft, Master Chief oder Sonic sind weltbekannt. Aber bis auf letzteren werden die fiktiven Charaktere selten in einem Atemzug mit dem Entwickler des jeweiligen Spiels genannt.

Bei Nintendo ist das anders. Mario, der seinen ersten Auftritt, damals noch als Jumpman, im Spiel Donkey Kong von 1981 hat, ist bis heute das Maskottchen der Spielefirma. Und auch Link, der Held der The-Legend-of-Zelda-Spielereihe wird nächstes Jahr 40 und ist immer noch ein absoluter system seller. Heißt: Wenn ein Spiel mit Mario oder Link gleichzeitig zum Start einer neuen Nintendo-Konsole erscheint, klettern die Absatzzahlen fast automatisch nach oben.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das zusammen mit der ersten Switch veröffentlicht wird, hat sich Stand heute rund 33 Millionen Mal verkauft, der bis zum Verkaufsstart der Switch 2 aktuellste Mario-Kart-Titel 69 Millionen Mal. Und auch wenn das Pokémon-Franchise nicht direkt von Nintendo entwickelt wird, gehören dessen Spiele auch zu absoluten Bestsellern.

Weil der japanische Hersteller anders als die Konsolenkonkurrenz von Sony und Microsoft eine strikte First-Party-Politik fährt, kommt man auch gar nicht daran vorbei, sich für neue Titel die entsprechenden Spielekonsolen zuzulegen. Die Rechnung geht auf. Für die Switch 2 gibt es zum Start quasi keine neuen Spiele – außer Mario Kart World. Das verkauft sich im ersten Monat knapp sechs Millionen Mal, ähnlich wie die Konsole selbst. Und auch im Fiskaljahr 2024 entfielen laut Nintendo 80 Prozent der Spieleverkäufe auf First-Party-Titel.

Nintendos erstes Problem: Crossmediales Marketing und die Sache mit dem Urheberrecht

Ohne seine Charaktere hätte Nintendo einen schweren Stand gegen die Konkurrenz. Die gibt ein Vielfaches mehr an Geld für Forschung, Entwicklung und Programmierung aus. Gerade solche Größen wie Sony, Microsoft und das chinesische Tencent. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass es wohl keine Spielefirma gibt, die härter gegen den unlizenzierten Einsatz ihrer Figuren und Spiele vorgeht.

Das schlägt sich auch in der echten Welt nieder. Eine Firma, die Go-Kart-Fahrten mit Mario-Kart-Kostümen und -Fahrzeugen durch Tokyo anbietet, muss 2018 laut Journalist Takashi Moshizuki beispielsweise zehn Millionen Yen, zum damaligen Zeitpunkt etwa 80.000 Euro, Strafe zahlen. Angeblich, weil es dem Image des Spiels schaden würde. Die Kostüme und Fahrzeuge wandern ebenso in den Giftschrank.

Weil Nintendo seine Hand so tief über seine Franchises hält, könnte es heute Probleme bekommen. Denn Spiele sind immer weniger isoliert, werden immer mehr zum crossmedialen Werbeträger. Eine Zusammenarbeit wie die zwischen Disney und Epic, die Darth Vader als Spielfigur in das beliebte Spiel Fortnite bringt, ist undenkbar.

Kostengünstige Synergien zu schaffen dürfte aber immer wichtiger werden. Denn Videospiele werden immer teurer in der Produktion, Zweitverwertungen ergeben also wirtschaftlich Sinn. Auch, weil man dadurch neue Zielgruppen erreicht. Außerdem kann es auch Image-Pflege sein, nicht jede:n direkt vor Gericht zu zerren. Gerade ältere Spiele lassen sich zum Beispiel oft nur noch mit Emulatoren spielen, weil es die Hardware schlicht nicht mehr gibt. Zwar bietet Nintendo in seinem E-Shop auch ausgewählte Retro-Games an, aber was wie erinnert wird, entscheidet die Firma und nicht die Fans.

Nintendo hat seine Bemühungen, seine Spiele auch abseits von Konsolen zu bewerben, unter seinem neuen Präsidenten Shuntarō Furukawa immens verstärkt. Das zeigt sich an der Eröffnung der Super Nintendo World in den Universal Studios Japan und Orlando, Filmen mit Mario oder Pikachu in den Hauptrollen, der Eröffnung eines Nintendo-Themenhotels und -Museums. Ob dieser Schwenk weg von der reinen Spielefirma funktioniert, bleibt abzuwarten.

Nintendos zweiter Vorteil: Ein Herz für Spiele und generationenübergreifende Nostalgie

Wie schon eingangs erwähnt: Keine andere Spielefirma ist derart langlebig und hat sich so intensiv mit Spielen und Spielzeug auseinandergesetzt wie Nintendo. Dabei fällt das Engagement des Konzerns aufgrund seiner geografischen Lage sowieso schon auf fruchtbaren Boden. Denn Japan ist eine frühe Brutstätte für Games, zu Beginn Arcade-Spiele wie Pac-Man und Space Invaders.

In Spielhallen trifft man bis auf den Hit Donkey Kong selten auf Nintendo-Titel. Weltweit einen Namen macht sich erst die erste richtige Heimkonsole der Firma. Die 1985 im Westen als Nintendo Entertainment System (NES) erscheinende Konsole verkauft sich laut Nintendo während ihrer Laufzeit 60 Millionen Mal.

Ohne das NES wären wohl weitaus weniger Menschen mit japanischen Spielen in Berührung bekommen. Und die von 1986 bis 1991 andauernde Blase in der japanischen Wirtschaft, die das Land zum weltweiten technologischen Vorreiter macht, hilft Nintendo ebenfalls dabei, sich international zu positionieren.

Dass die wichtigsten Charaktere Nintendos schon in dieser Phase auftauchen – Mario 1981, Zelda 1986 -, ist ein wichtiger Pfeiler für den Erfolg. Genau wie die Tatsache, dass Nintendo seit seinem Eintritt in den Games-Markt als familienfreundliche Marke gilt. Die Killerspieldebatte umgeht die Firma damit genauso wie die um Sexualisierung von Frauen in Games und andere Skandale, die das laute, bunte Medium umschwirren. Nintendo-Titel gelten, trotz der Darstellung von comichafter Gewalt, als etwas „sicheres“, das Eltern ohne Probleme mit ihren Kindern spielen können.

Nintendos zweites Problem: Jüngere Generationen spielen anders

In den Augen von spieleinteressierten Eltern und mittlerweile auch Großeltern ist Nintendo ein Alleskönner, der verlässliche Qualität bietet. Mario oder der Game Boy, Nintendos Handschmeichler, der sich 120 Millionen Mal verkauft, sind fester Bestandteil der popkulturellen Erziehung von Millennials und der jüngeren Generation X. Gen Z und vor allem Gen Alpha haben allerdings ein anderes Verhältnis zu Videospielen. Vor allem, wo diese gespielt werden.

Seit dem Siegeszug von Smartphones, der mit der Veröffentlichung des ersten iPhones 2007 beginnt, verschiebt sich Gaming immer mehr auf Taschencomputer statt Konsolen oder Handhelds. Der Markt für Mobile-Games ist gigantisch. Laut Newzoo entfallen 2024 100 Milliarden Dollar der insgesamt 183 Milliarden Dollar, die weltweit für Spiele, Hardware und Abos ausgegeben werden, auf den Mobile-Sektor.

Das ist für Nintendo allerdings kein neues Problem. Jugendliche sind seit jeher eine schwierige Zielgruppe für die japanische Firma. 2021 zeigt die Firma in einer Infografik, dass Kinder und 20- bis 25-Jährige einen großen Teil der Zielgruppe ausmachen. Jugendliche im Alter von 10 bis 19 hingegen interessieren sich wenig für Nintendo. In Deutschland wären das 2024 laut Jahresbericht des Lobbyverbands Game etwa 14 Prozent aller Spielenden, die Nintendo noch nicht mobilisiert hat.

Nintendos dritter Vorteil: Gegen den Trend der Hardware-Agnostik

Sony will immer noch Playstation-Konsolen verkaufen, für Microsoft scheint dieser Zug allerdings längst abgefahren. Mit ihrer Kampagne „This Is An Xbox“ will die Tech-Firma andeuten, dass die Plattform heutzutage immer egaler wird. Die Dienste sind es, die zählen. Nintendo denkt hier seit Jahrzehnten völlig anders und scheut sich dabei auch nicht, Fehler zu machen.

Denn obwohl Erfolgsmomente wie die Handhelds Game Boy und Nintendo DS, die Wii oder die Hybrid-Konsole Switch hängen bleiben, sind längst nicht alle Nintendo-Konsolen wirkliche Verkaufsschlager. Der Gamecube zum Beispiel setzt gerade mal 22 Millionen Einheiten ab und ist damit die schlechtverkaufteste Konsole ihrer Generation. Microsofts allererste Heimkonsole Xbox kommt auf 25 Millionen. Die Playstation 2 von Sony ist mit 160 Millionen abgesetzten Exemplaren noch heute die meistverkaufte Konsole der Welt.

Von seiner Strategie abbringen lässt sich Nintendo dadurch nicht. Jede neue Konsole hat mindestens ein Feature, das sie einzigartig macht. 2004 veröffentlicht die Firma die Nintendo DS, die noch Jahre vor Apples iPhone einen Touchscreen zum zentralen Element macht. Die 2006 erscheinende Wii, explizit nicht für Hardcore-Gamer:innen gedacht, macht Bewegungssteuerung salonfähig. Und die 2017 veröffentlichte Switch schlägt nach dem Misserfolg der Wii U die Brücke zwischen Gaming unterwegs und Gaming zuhause.

Zusammen mit einer jederzeit wiedererkennbaren, verspielten Designsprache, gegen die die schwarzen Kästen der Konkurrenz blass aussehen, sind die Konsolen von Nintendo mittlerweile ebenfalls Teil des popkulturellen Gedächtnisses geworden. Ja, man braucht für neue Nintendo-Games meist auch die neue Konsole. Aber dafür bekommt man ein von vorne bis hinten durchdachtes Produkt.

Nintendos drittes Problem: Die Konkurrenz schläft nicht

Hardware und Software scheinen für Nintendo kein Problem zu sein. Aber das Drumherum, die Zugänglichkeit von so einfachen Dingen wie einem Onlineshop, ist immer noch eines der größten Mankos der Spielefirma. Wer zum Beispiel Freund:innen auf der Switch hinzufügen will, weiß, wie altbacken sich das anfühlen kann. Auch das Übertragen von Profilen und Spielen auf neue Hardware ist umständlich, und von Dingen wie Cloud-Gaming hat man in Kyōto auch noch nichts gehört.

Nintendo ist, anders als Sony und Microsoft, primär eine Spiele- und keine Technologiefirma. Die Hardware existiert in perfekter Symbiose mit First-Party-Software, aber abseits davon verweigert sich Nintendo sämtlichen relevanten Trends. Damit ist die Firma deutlich unflexibler als die Konkurrenz.

Die hingegen versucht, ein Stück von Nintendos Kuchen im Bereich Handhelds abzukommen. Microsoft will zum Beispiel zusammen mit ROG eine Xbox-gebrandete Variante des Gaming-Handhelds Ally veröffentlichen. Das spielt allerdings preislich und leistungstechnisch in einer anderen Liga als eine Switch 2.

Fazit: Mit Blick zurück in die Zukunft?

Obwohl die Switch 2 einen gelungenen Start hingelegt hat, ist der zukünftige Erfolg von Nintendo alles andere als sicher. Der heutige Videospielmarkt gilt als instabil, zehntausende Entwickler:innen wurden seit 2022 entlassen, etliche Studios mussten schließen. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Zollpolitik: Die weltweite Wirtschaft steht unter Druck, die Geldbeutel der Konsument:innen sind deutlich leerer als noch vor ein paar Jahren.

Es ist also kein Wunder, dass Nintendo unter seinem neuen Präsidenten versucht, sich weitere Standbeine neben Games zu schaffen. Auch wenn die Themen neu sind und das Image der Firma damit potenziell aufgeweicht wird, steht Nintendo mit dem Weiterentwicklungswillen in der Tradition von so bekannten Firmenlenkern wie dem 2015 verstorbenen Satoru Iwata. Zwei Jahre vor seinem Tod spricht Iwata, der die Nintendo-Spitze zum Launch des Gamecube übernimmt, bei einer Startup-Konferenz in Osaka über das Nintendo-Konzept.

„Nintendo schlägt nicht gut in Wettbewerben. Daher müssen wir immer etwas Neues entwickeln, um [den Status quo] herauszufordern, anstatt uns auf einem bestehenden Markt zu behaupten“, so der damalige Nintendo-Präsident laut Polygon. Dabei wäre es auch in Ordnung, beim Versuch zu scheitern. Das habe Iwata von einem früheren Nintendo-Chef gelernt. „Er sagte immer, dass man sich keine allzu großen Sorgen machen muss, wenn man einmal scheitert. Es gibt immer gute und schlechte Dinge, und das spiegelt die Geschichte von Nintendo wider.“ Bleibt für die Firma zu hoffen, dass nach dem Switch-Erfolg nicht auf lange Sicht das nächste Tal ansteht.

