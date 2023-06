Nintendo kündigt Spiel für Switch an, das eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte

Nintendo hat die Veröffentlichung eines neuen Spiels angekündigt. „Everybody 1-2 Switch“ soll bereits Ende Juni auf den Markt kommen. Das Spiel ist eine Fortsetzung von „1-2 Switch“ aus dem Jahr 2017, doch bereits im Vorfeld gibt es Anzeichen dafür, dass das Spiel nicht den Erwartungen gerecht werden könnte.

Laut Fanbyte hatte das Entwicklungsteam Schwierigkeiten, eine Fortsetzung für „1-2 Switch“, ein Multiplayer-Partygame für die Switch, zu konzipieren. Die offensichtliche Lösung bestand darin, einfach mehr Minispiele hinzuzufügen, wie es bei anderen Partytiteln üblich ist. Nintendo entschied sich für ein spielshowähnliches Konzept mit einem Moderator und mehreren Teilnehmern. Das Spiel soll über Smartphones auch Lobbys mit bis zu 100 Spielern unterstützen.

Eigentlich klingt diese Idee ziemlich vielversprechend, doch das Feedback in der Testphase war vernichtend: Familien mit Kindern, die die Zielgruppe des Spiels sein sollten, fanden die Minispiele langweilig und wollten oft nicht einmal eine vollständige Runde zu Ende spielen, bevor sie die Lust verließ.

Niemand bei Nintendo hatte mit diesem so schlechten Urteil gerechnet, und verschiedene vertrauenswürdige Mitarbeiter bei Nintendo sollen Bedenken geäußert haben, dass die Veröffentlichung des Spiels in der vorliegenden Form dem Ruf des Unternehmens schaden könnte.

Nintendo lässt sich nicht stoppen

Trotz der negativen Testergebnisse hat sich Nintendo entschieden, weiterzumachen, und sogar die Aufgaben anderer externer Dienstleiser, wie das Drucken des Cover-Designs und die Verpackung für den Einzelhandel, übernommen.

Lange herrschte auch Unsicherheit über den Preis des Games. Zunächst hat Nintendo wohl ein vollständige Einzelhandelsveröffentlichung für 60 US-Dollar in Betracht gezogen, sich am Ende jedoch für einen Preis von 30 US-Dollar entschieden, was möglicherweise darauf hindeutet, dass Nintendo den Preis gesenkt hat, um die Bedenken hinsichtlich der Qualität des Games auszugleichen.

Es bleibt abzuwarten, wie das Spiel, dessen Release für den 30. Juni angesetzt ist, am Ende bei der Community ankommt. Und wer weiß, vielleicht bestätigen sich die schlechten Testergebnisse ja gar nicht und Nintendo hat mit der Veröffentlichung alles richtig gemacht.

