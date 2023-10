Nintendo-Patent zeigt Spielkonsole mit zwei unabhängig verwendbaren Bildschirmen

Eine neue Patentanmeldung des japanischen Unterhaltungsunternehmens Nintendo weist auf eine tragbare Spielkonsole hin, dessen zwei Bildschirme gemeinsam oder als getrennte Geräte genutzt werden können. So könnten Spieler:innen gegeneinander auf dem gleichen Gerät spielen.

Anzeige Anzeige

Erstaunliches Konzept: Aus einem Gerät mach 2

Das wäre eine Abkehr von bisherigen Konzepten und würde ebenso das an sich sehr erfolgreiche Hybridmodell der Switch, die bekanntlich als Handheld, aber auch als TV-Konsole verwendet werden kann, aufgeben.

Nintendos neue Patentanmeldung zeigt ein Gerät, das entfernt einem 3DS ähnelt. Es kann in zwei Hälften geteilt werden. So könnten zwei Spieler:innen kabellos gegeneinander antreten. Wenn die Hälften indes verbunden bleiben, verhält sich das Gerät in etwa wie ein DS oder 3DS.

Anzeige Anzeige

An der Außenseite des Geräts befindet sich zudem ein Touchscreen, mit dessen Hilfe das Gerät auch im geschlossenen Zustand bedient werden kann. Gamerant spekuliert nun darüber, dass das Gerät dazu dienen könnte, DS-Spiele in den Nintendo-Shop zu bringen, um sie auf zeitgemäßerer Hardware spielbar zu erhalten.

Wie stets bei Patentanmeldungen muss darauf hingewiesen werden, dass die wenigsten von ihnen sich späterhin als Produkte am Markt wiederfinden. Gerade Nintendo ist sehr innovativ und reicht regelmäßig eine Vielzahl an Patenten ein.

Anzeige Anzeige

Abkehr von Hybridkonzept unwahrscheinlich

Vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass das neue Gerät eine Abkehr vom Hybridkonzept der Switch einleiten könnte, dürfte als sehr weit hergeholt zu betrachten sein. Viel zu erfolgreich ist das Konzept für den Hersteller.

Wäre der designierte Nachfolger, die Switch 2, zudem tatsächlich weit vom Ursprungskonzept entfernt, hätten wir davon sicherlich bereits gehört. Immerhin wurde das kommende Gerät auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen bereits gezeigt.

Anzeige Anzeige

Bestätigt ist zudem der Plan, den Umstieg zwischen den Generationen rein über das persönliche Nintendo-Konto abzuwickeln. Das bedingt eine hohe Ähnlichkeit, mindestens Kompatibilität zwischen Vorgänger und Nachfolger.

Mehr zu diesem Thema Nintendo