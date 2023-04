Zum Start von „Super Mario Bros.“: Teste jetzt dein Nintendo-Wissen im Quiz!

Seit dem 5. April läuft „Der Super Mario Bros. Film“ auch in deutschen Kinos. Der Animationsfilm ist ein weiterer Eintrag in der langen und bewegten Nintendo-Geschichte. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1889. Seitdem hat sich die Welt verändert – und das Unternehmen ebenso. Mit dem NES revolutionierte Nintendo im Jahr 1983 die Gaming-Branche und bringt bis heute immer wieder frische Impulse und Innovationen in die Welt der Videospiele ein. Auch gehören Mario, Link oder Donkey Kong zu den bekanntesten fiktionalen Figuren überhaupt. Kurzum, wie kaum eine andere Firma hat Nintendo das Gaming und die Gamer geprägt.

In unserem Quiz kannst du in zehn Fragen prüfen, ob du wirklich Ahnung von Nintendo und den vielen Spielen und Konsolen hast, die sie über die Jahre veröffentlicht haben. Wir wünschen dir viel Glück.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wenn du mehr über Nintendo wissen willst

Du hast gemerkt, dass du gar nicht so viel über Nintendo weißt, wie du angenommen hattest? Keine Sorge, wir haben einige Artikel für dich, in denen du Details über die Spielefirma erfahren kannst, die dir bisher wahrscheinlich gar nicht bewusst waren. Denn Nintendo ist mehr als nur Super Mario.