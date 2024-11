Nintendo bricht das Schweigen: Erste offizielle Details zur Switch 2 enthüllt

Seit Monaten wird in der Gaming-Gerüchteküche über die Nintendo Switch 2 geredet. Schon jetzt gibt es viele inoffizielle Details zur Nintendo Switch 2. Doch von offizieller Seite herrschte bisher Funkstille. Das hat sich jetzt durch ein Policy-Briefing von Nintendo geändert (via The Verge). Darin hält der Hersteller den aktuellen Stand der Nintendo Switch und einen Ausblick auf die nächste Konsolengeneration fest.

Was Nintendo zur Switch 2 verrät

In der Präsentation betont Nintendo zunächst, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Alle Spiele, die ihr schon jetzt für die Nintendo Switch 2 besitzt und zockt, lassen sich auch beim Nachfolger nutzen. Da Nintendo hier nicht zwischen physischen und digitalen Spielen differenziert, können wir uns sicher sein, dass die Nintendo Switch 2 auch einen Slot für Game-Cards haben wird.

Zudem sollen alle Daten und Dienste Nintendo Switch Online auch auf der neue Konsole genutzt werden können. Die Entscheidung dürfte Nintendo recht leicht gefallen sein. Denn aktuell kann das Unternehmen mehr als 34 Millionen Abonnent:innen verzeichnen. Viele davon würden sicherlich kein zweites Abo abschließen, nur weil eine neue Konsole mit einem anderen Dienst erscheint.

Ein wichtiges Detail verrät Nintendo bisher nicht: den Release der Nintendo Switch 2. In der Präsentation nutzt Nintendo als Platzhalterdatum „20XX“ . Dadurch lässt sich der Hersteller gar nicht in die Karten schauen. Abschließend fügt Nintendo hinzu, dass weitere Details zur Switch 2 und der Kompatibilität zur ersten Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt genauer besprochen werden.

Das Policy-Briefing gilt für den Zeitraum bis Ende März 2025. Der 31. März 2025 ist das Ende des Geschäftsjahres für Nintendo. Schon vor einer Weile hatte Shuntarō Furukawa, Präsident von Nintendo, angekündigt, dass er die Nintendo Switch 2 vor Ende des aktuellen Geschäftsjahres ankündigen will. Dass Nintendo jetzt im Policy Briefing über die neue Konsole spricht, untermauert die Aussage weiter.

Diese Spiele hat niemand auf der Nintendo Switch erwartet

