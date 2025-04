Nintendo Switch 2: Das sind die 5 größten Kritikpunkte von Gamern

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Ankündigung der Nintendo Switch 2 hat endlich Licht ins Dunkle gebracht. Seit Monaten haben Gamer:innen darüber gerätselt, welche Neuerungen der Hersteller in der Konsole unterbringen wird. Während es viele Pluspunkte wie eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz und 4K-Auflösungen im Dock-Modus gibt, bleibt die Kritik der Spieler:innen nicht aus. So haben sich in diversen Foren und auf Social-Media-Plattformen Negativstimmen zur Switch-2-Ankündigung gesammelt. Wir haben euch hier die fünf größten Kritikpunkte zusammengefasst.

Der Preis der Nintendo Switch 2

Auf Reddit stößt Gamer:innen zunächst der Preis der neuen Konsole auf. Die Nintendo Switch 2* könnt ihr allein für knapp 470 Euro vorbestellen. Das Bundle aus Nintendo Switch 2 und Mario Kart World *kostet zum Launch hingegen knapp 510 Euro.

Zum Vergleich: Die erste Nintendo Switch erschien 2017 für 330 Euro. Aber auch der Vergleich zu anderen Konsolen lässt die Switch 2 nicht viel besser dastehen. So kostet eine PS5 in der Digital-Version im Bundle mit dem Spiel Astro Bot bei Sony knapp 400 Euro. Die Xbox Series X kostet ohne Spiel, aber dafür mit einem Terabyte internem Speicher 550 Euro bei Microsoft. Die Version ohne Laufwerk und mit einem Terabyte kostet 500 Euro. Der Speicher auf der Switch 2 beträgt 256 Gigabyte.

Ein weiteres Problem im Hinblick auf den Preis könnte zum Launch entstehen, wenn Scalper die Konsole ins Visier nehmen. Sie haben schon in der Vergangenheit die PS5 und neue Grafikkarten aufgekauft und anschließend zu horrenden Preisen auf einen künstlich leer gefegten Markt zurückgeworfen. Passiert das auch bei der Nintendo Switch 2, könnte der Startpreis noch höher ausfallen – und sich erst nach einigen Monaten wieder normalisieren.

Wer schon den normalen Preis zum Launch nicht bezahlen will, sollte sich gedulden. Denn in der Regel sinken die Straßenpreise nach dem offiziellen Launch etwas. Und gerade zur Weihnachtszeit 2025 könnten noch spannendere Bundles entstehen, die den Kauf der Nintendo Switch 2 günstiger und attraktiver machen. Und spätestens zur Weihnachtszeit sollten dann auch die Scalper nicht mehr ihre Finger im Spiel haben.

Die Kosten für Spiele

Ebenfalls ein Kritikpunkt, der sich um die Kosten für die Nintendo Switch 2 dreht: Vielen Gamer:innen sind die Preise der ersten angekündigten Games zu hoch. Auf Reddit wurde ein Screenshot von den First-Party-Titeln geteilt. So verlangt Nintendo etwa für The Legend of Zelda: Breath of the Wild in der Switch-2-Version knapp 80 Euro. Zum Vergleich: Die Originalversion, die 2017 erschien, kostet etwas weniger als 60 Euro. Noch gravierender wird der Preissprung aber bei Games wie Mario Kart World, das exklusiv auf der Switch 2 erscheint. Hier ruft Nintendo einen Preis von 90 Euro auf.

In den Kommentaren beklagen Spieler:innen, dass sich erst in jüngster Vergangenheit 70 Euro als Standardpreis für Konsolenspiele durchgesetzt hätten. Jetzt könnte Nintendo schon die nächste Preiserhöhung salonfähig machen. Sehen andere Publisher:innen, dass die Spiele trotz des neuen Preispunktes gekauft werden, werden sie vermutlich ihre Preise ebenfalls anheben – womöglich schon vor den nächsten Konsolengenerationen der Playstation und Xbox.

Für Gamer:innen, die diese Preise nicht zum Launch der Spiele bezahlen wollen, bleibt vorerst nur abzuwarten, wie sie sich im Anschluss entwickeln. In der Vergangenheit waren Switch-Spiele auch weit nach dem Launch noch recht preisstabil. Bei den neuen Titeln könnte es sich aber anders entwickeln. Sicher ist allerdings jetzt schon, dass einige Switch-2-Spiele wohl auch als Game-Key-Card erscheinen, was den Verkauf auf dem Gebrauchtmarkt verhindert.

Die Launch-Spiele – und vor allem Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Passend zum Thema Spiele der Nintendo Switch 2: Auch die Auswahl zum Launch ist Gamer:innen zu dünn. Denn zum Release gibt es zunächst nur zwei Nintendo-Games, die schon auf der Vorgängerkonsole spielbar waren sowie eine Vielzahl von Titeln, die es seit Längerem auf dem PC, der Xbox und der Playstation gibt. Die einzigen beiden First-Party-Titel, die exklusiv zum Start der Nintendo Switch 2 erscheinen, sind Mario Kart World und die Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Und gerade der letzte Titel ist vielen Gamer:innen auf Reddit ein Dorn im Auge. Bei diesem Spiel bekommen Gamer:innen die Grundlagen der Switch 2 erklärt, indem sie spielerisch in die speziellen Features der Konsole eingeführt werden. Das klingt zwar im ersten Moment toll, doch verlangt Nintendo für diese Demonstration der Switch-2-Features ebenfalls Geld von den Spieler:innen.

Ein genauer Preis für die Nintendo Switch 2 Welcome Tour steht zwar noch nicht fest, doch Gamer:innen sind sich weitgehend einig, dass selbst 20 oder sogar zehn Euro dafür noch zu viel wären. Denn andere Hersteller wie Sony haben ihrer Konsole eine kostenlose Tech-Demo spendiert. Astro’s Playroom auf der PS5 zeigte den Spieler:innen die neuen Funktionen des Dualsense-Controllers und war auf allen Konsolen vorinstalliert.

Probleme bei der Abwärtskompatibilität

Nintendo hat schon vor der Ankündigung der Switch 2 versprochen, dass die nächste Konsole Abwärtskompatibilität bieten wird. Das bedeutet, dass auch Spiele der ersten Switch auf der neuen Hardware gezockt werden können. Nach der Ankündigung zeigt sich jetzt allerdings, dass die Abwärtskompatibilität offenbar nicht so reibungslos funktioniert, wie viele gehofft hatten.

Nintendo hat dazu zwei Listen veröffentlicht. In der ersten Liste stehen Titel, die zwar auf der Nintendo Switch 2 gestartet werden können, bei denen es aber Ingame zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann. Zu den bekanntesten Titeln dieser Liste gehören Factorio und Fall Guys. Wie gravierend die Probleme Ingame ausfallen werden, ist nicht bekannt. Nintendo betont nur, dass die Probleme untersucht werden.

Die zweite Liste zeigt Titel, bei denen es zu Startschwierigkeiten auf der Switch 2 kommen kann. In dieser Liste werden Games wie Dead by Daylight, Doom Eternal und Fortnite aufgeführt. Auch hier ist nicht klar, ob die Spiele gar nicht erst auf der Switch 2 gestartet werden können oder es zu Stabilitätsproblemen kommt. Bei Fortnite gibt Nintendo lediglich an, dass es künftig eine eigenständige Switch-2-Version geben soll. Alle anderen Entwickler:innen arbeiten aber wohl daran, die Probleme zu beheben.

Für die Fans der genannten Spiele ist das natürlich ein valides Argument gegen den Kauf der Switch 2. Allerdings zeigt eine weitere Übersicht von Nintendo, dass die Zahl der inkompatiblen Spiele im Vergleich zur Masse der verfügbaren Spiele recht gering ausfällt. Zudem dürften die Entwickler:innen ein reges Interesse daran haben, ihre Spiele mit der Konsole kompatibel zu machen. Ausgehend vom Erfolg der ersten Switch könnte auch die zweite Konsole hohe Verkaufszahlen erreichen.

Akkulaufzeit, Größe und Gewicht der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 hat ein LCD-Display, das Games jetzt auch in Full-HD-Auflösungen darstellen kann. Zudem hat Nintendo die Display-Größe deutlich angehoben. In der Diagonale misst der Bildschirm 7,9 Zoll. Die originale Nintendo Switch hatte lediglich ein Display mit einer Größe von 6,2 Zoll, während die später erschienene OLED-Version immerhin auf sieben Zoll kam.

Damit gehen aber für einige Reddit-User:innen drei negative Punkte einher. Zunächst dürfte es jetzt etwas schwieriger werden, die Konsole im Rucksack zu verstauen und auf Reisen mitzunehmen. Während die Konsole zwar nur etwa einen Zentimeter höher ist als der Vorgänger, sind es immerhin zweieinhalb Zentimeter in der Länge. Ein weiterer Faktor ist laut Gamer:innen das gestiegene Gewicht. Das OLED-Modell wiegt 315 Gramm, die neue Switch 2 hingegen 383 Gramm. Bei längeren Zock-Sessions im Handheld-Modus könnte sich das negativ auf das Spielerlebnis auswirken.

Zu guter Letzt ist der neue Bildschirm aufgrund seiner Größe für einige Switch-Fans ein Rückschritt. Denn laut Nintendo verbraucht die Konsole dadurch deutlich mehr Energie. Das lässt sich an den Akkulaufzeiten festmachen. Während das aktualisierte Standardmodell der ersten Switch und auch die Nintendo Switch OLED auf 4,5 bis neun Stunden Akkulaufzeit kommen, sind es bei der Nintendo Switch 2 nur 2,5 bis 6,5 Stunden.

Letztlich haben also primär Gamer:innen Nachteile, die die Nintendo Switch 2 vorwiegend unterwegs nutzen wollen. Allerdings dürfte Nintendo auch bei der Switch 2 künftig weitere Modelle auf den Markt bringen, die sich dann speziell an diese Zielgruppe richten. Wir vermuten, dass Nintendo womöglich schon eine Switch 2 Lite in der Hinterhand hat, die dann auch einen etwas niedrigeren Preispunkt hat.

