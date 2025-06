Nintendo Switch 2 im Test: 4 Fragen, die du dir vor dem Wechsel stellen solltet

Die Nintendo Switch 2 ist in mindestens zweierlei Hinsicht ein Novum. Das erste Mal seit dem Gamecube bringt das Unternehmen neue Hardware auf den Markt die zum größten Teil iterativ ist: anstatt, wie etwa mit der Wii, einen neuen, innovativen Ansatz zu finden, ist die Switch 2 größtenteils so wie der Vorgänger – nur technisch verbessert.

Anzeige Anzeige

Außerdem erlaubt es sich Nintendo, dieses Mal einen deutlich höheren Preis sowohl für ihre neue Konsole als auch die Spiele selbst aufzurufen. 470 Euro kostet die Hardware. Und das aktuelle Must-Have-Spiel Mario Kart World kostet separat 90 Euro – zusammen im Bundle mit der Konsole 510 Euro.

Für viele dürfte sich also die Frage stellen, ob die Switch 2 jetzt, direkt zum Start, schon ihr Geld wert ist. Besonders dann, wenn man die erste Switch bereits besitzt. Wir haben sie schon in den Händen und geben Antworten auf einige der entscheidenden Fragen, ob sich der Wechsel von der alten auf die neue Hardware jetzt schon lohnt.

Anzeige Anzeige

Wie wichtig sind mir bessere Technik und Performance?

Auf die Frage, ob die Grafik der Switch 2 merkbar besser ist, können wir eine klare und einfache Antwort geben: Ja! Die Hardware der Switch 2 ist deutlich leistungsstärker als ihr Vorgänger – alles andere wäre nach den acht Jahren, seit die Switch erschienen ist, aber auch mehr als verwunderlich gewesen. Die moderne Technik ermöglicht etwa eine Auflösung in 4K und moderne Features wie die Upscaling-Technologie DLSS oder Ray-Tracing, mit dem eine realistischere Beleuchtung möglich ist.

Dennoch kann freilich keine Grafik wie auf einer Playstation 5 oder einem modernen PC erwartet werden. Der Formfaktor, also das relativ kleine Gehäuse der hybriden Konsole, bietet für die nötige Technik einfach nicht genug Platz. Den bedeutendsten Unterschied zum Vorgänger dürften aber der größere Detailreichtum und die höhere Bildwiederholung sein, die die Switch 2 ermöglicht. Das zeigt sich schon bei Mario Kart World, das flüssig mit 60 fps läuft und eine sehr hohe Draw Distance hat. Das bedeutet, dass Objekte auch in weiter Entfernung noch in 3D und detailreich gerendert werden.

Anzeige Anzeige

Aber auch ältere Spiele, die schon auf der ersten Switch erschienen sind, laufen nun deutlich besser. Gerade bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom konnten wir uns durchgehend davon überzeugen, dass die Framerate jetzt stabil und flüssig ist, egal wie viel Action oder wie viele Objekte auf dem Bildschirm sind. Durch die höhere Auflösung und die HDR-Unterstützung kommen die Details in der Spielwelt auch deutlich besser zur Geltung. Um in den Genuss dessen zu kommen, ist jedoch das Upgrade Pack für zehn Euro vonnöten.

Anders sieht es etwa bei Pokémon Karmesin und Purpur aus, das auf der ersten Switch an einigen Stellen so stark geruckelt hat, dass die Spielfreude deutlich darunter litt. Ein kostenloses Update bringt nun eine stabile Framerate und eine höhere Auflösung – und damit ein besseres Spielerlebnis.

Anzeige Anzeige

Fazit: Wer vor allem bessere Grafik und Performance von der Switch 2 erwartet, kann ruhig jetzt schon zugreifen. Mario Kart World, der futuristische Racer Fast Fusion, oder die Upgrade Packs für Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom demonstrieren schon jetzt die modernere Hardware. Zudem laufen einige ältere Spiele wie etwa Pokémon Karmesin und Purpur deutlich besser auf der Switch 2.

Sind die neuen Features mehr als Gimmicks für mich?

Bevor wir zu den zwei größten Neuerungen kommen, die Hard- und Software der Nintendo Switch 2 bieten, soll es kurz um die Wertigkeit der Konsole selbst gehen. Denn die fühlt sich wirklich wie ein Premium-Produkt an. Das matte Finish, der stabilere Stand, die magnetischen Verbindungen der Joy Cons. Der Ton der Konsole im Handheld-Modus ist deutlich klarer und kräftiger. Und auch dem Dock hat Nintendo ein passendes Make-Over verpasst. Zu der Akkulaufzeit können wir noch nicht viel sagen, dafür müssen wir die Konsole erst über mehrere Tage mit unterschiedlichen Spielen und Anwendungen testen. Nintendo selbst gibt aber eine geringere Akkulaufzeit an: zwei bis 6,5 Stunden, statt 4,5 bis neun Stunden bei der alten Switch. Beim Display müssen jedoch ein paar Abstriche gemacht werden. Wer zuvor die Switch OLED hatte, wird eine etwas geringere Leuchtkraft und Farb-Intensität feststellen.

Maus-Funktion

In beiden Joy Cons der Switch 2 ist ein Maus-Sensor integriert. Neben Bewegungssteuerung ist so auch – bei Spielen, die diese Funktion anbieten – das Steuern per Maus möglich. Das geht sowohl, wie man das gewohnt ist, auf einem festen Untergrund wie einem Schreibtisch. Aber auch auf dem Oberschenkel könnt ihr ein Joy Con auflegen und das Spiel selbst mit subtilen Bewegungen kontrollieren.

Anzeige Anzeige

Wir haben dieses Feature mit Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ausprobiert – und es funktioniert überraschend gut. Sicherlich, es braucht erst ein wenig Eingewöhnung. Die Sensitivität der Steuerung ist wichtig. Aber selbst auf dem Oberschenkel hatten wir das Spielgeschehen stets unter Kontrolle und konnten mit der Maus gut steuern und zielen.

Allein, den Joy Con hochkant zu positionieren bedeutet, dass es nur wenig Oberfläche zum Greifen gibt. Die Hand kann so schnell verkrampfen, besonders wenn wir die Buttons nutzen, die dann seitlich liegen. Mit dem Handgefühl, das eine „echte“ Computermaus bieten kann, sind die Joy Cons also nicht zu vergleichen.

So ist diese Funktion aktuell vorwiegend ein Nice-To-Have. Es ist gut, bei einem Spiel wie Cyberpunk 2077 viele Steuerungs-Optionen zu haben. Und es ist davon auszugehen, dass Nintendo diese Funktion in zukünftigen Spielen noch ausgiebig nutzen wird, um neue und interessante Spielmechaniken auszutesten.

Anzeige Anzeige

Online-Funktionen

Es hat lange gedauert, aber mit der Switch 2 hat Nintendo endlich ordentliche und andernorts längst selbstverständliche Online-Funktionen in das Betriebssystem integriert. Und die können zumindest für Gamer, die nur auf Nintendo-Plattformen spielen, ein Game-Changer sein.

Durch das in das Gehäuse der Switch 2 integrierte Mikrofon ist der Game Chat, der über den neuen C-Button aktiviert wird, ohne zusätzliche Anschaffungen einwandfrei nutzbar. In unseren ersten Versuchen wurden wir gut verstanden, auch wenn wir einige Meter entfernt von der Konsole saßen. Nur sollte das Gerät bei einem Online-Match mit Sprachchat vor dem Fernseher stehen, nicht dahinter.

Für einen Aufpreis von 60 Euro (günstigere Modelle von Drittherstellern sind schon erhältlich) könnt ihr die Kamera kaufen. Die streamt das Bild während ihr spielt. Das Live-Video wird bei einem Multiplayer-Match, etwa in Mario Kart World, unten angezeigt. Eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung ist jedoch Voraussetzung, damit daraus kein allzu pixelige Angelegenheit wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch euren Screen capturen lassen und den ebenso streamen – das allerdings in sehr geringer Auflösung. Man bekommt eher eine Idee davon, was die andere Person gerade spielt.

Anzeige Anzeige

An sich sind die neuen Online-Funktionen aber sehr gelungen. Besonders die Möglichkeit, unabhängig von dem Spiel, das man gerade spielt, zu kommunizieren, ist sehr praktisch.

Fazit: Wenn Online-Gaming für euch wichtig ist und ihr nur auf Nintendo-Plattformen spielt, wird der Game Chat ein Game-Changer für euch sein. Endlich gibt es eine robuste Online-Umgebung, wie sie im Jahr 2025 aber auch einfach Standard sein sollte. Alle anderen werden nun immerhin in den Genuss kommen, Nintendo-Spiele deutlich angenehmer online spielen zu können. Vorausgesetzt natürlich, ihr zahlt für eine Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online.

Gibt es für mich lohnenswerte Spiele zum Launch?

Das Wichtigste, gerade bei einer Nintendo-Konsole, sind natürlich die Spiele. Und da besonders die Spiele, die von Nintendo selbst produziert wurden. Direkt zum Launch ist Mario Kart World die Killer-App. Und das auch zurecht. Nie war ein Mario Kart umfangreicher, vollgepackt mit etlichen Fahrern, Items und einer offenen Spielwelt, die nach Lust und Laune frei befahren werden kann.

Anzeige Anzeige

Wir können sagen, dass sich Mario Kart World definitiv lohnt – wenn ihr denn auf Kart-Racer steht und eher im Multiplayer als allein spielen möchtet. Ansonsten stehen von Nintendo selbst zwei Upgrade Packs für die beiden großen Zelda-Titel der ersten Switch bereits, die jeweils zehn Euro kosten, wenn ihr das Hauptspiel schon besitzt. Das Demo-„Spiel“ Nintendo Switch 2 Welcome Tour ist kaum der Rede wert. Es handelt sich um eine kleine Sammlung an Demos und Anschauungsmaterial dazu, welche Features die neue Konsole hat. Dass Nintendo auch dafür zehn Euro verlangt, ist fragwürdig.

Ansonsten sind es aktuell vor allem Portierungen älterer Spiele, die schon auf anderen Plattformen erschienen sind, die das Launch-Angebot ausmachen. Hervorzuheben ist da etwa Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, in der sowohl die Hauptgeschichte als auch die Erweiterung Phantom Liberty enthalten. Ebenso können die Joy Cons der Konsole für Bewegungssteuerung und sogar das Maus-Feature der Controller für die Steuerung der Spielfigur genutzt werden. Ein paar Abstriche bei Grafik und Performance gibt es aber: im Dock sind höchstens 40 fps möglich, im Handheld-Modus ebenso, dann aber nur mit einer Auflösung von 720p, statt 1080p. Das schmälert das Spielerlebnis aber kaum. Cyberpunk 2077 ist auch auf der Switch 2 ein sehr gelungenes Spiel.

Fazit: Wer ein großer Fan von Mario Kart ist, kann bedenkenlos zugreifen: World ist ein Spitzentitel, der für Wochen und Monate Spaß bringen wird. Darüber hinaus sieht es aktuell an neuen Spielen eher mau aus. Am 17. Juli soll mit Donkey Kong Bananza der nächste große Titel erscheinen. Wer also auf Mario Kart World verzichten kann und auch nicht direkt ältere Switch-Titel mit besserer Performance spielen will, kann mit dem Kauf noch warten. Zumal bisher noch nicht der große Weihnachts-Titel angekündigt wurde, den Nintendo üblicherweise wenige Wochen vor dem Fest veröffentlicht. Dieses Spiel könnte für viele Unentschiedene wohl den Ausschlag geben.

Anzeige Anzeige

Etwas anders sieht es aus, wenn ihr nur auf Nintendo-Plattformen spielt. Denn dann stehen euch jetzt erstmals AAA-Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Street Fighter 6 mit sehr ordentlicher Performance zur Verfügung. Grandiose Spiele also, die sich lohnen.

Wie lange wird meine Switch noch mit neuen Spielen versorgt?

Der Generationenwechsel von der Playstation 4 hin zur Playstation 5 lief bemerkenswert langsam ab. Es gab zwar Spiele wie das Remake von Demon’s Souls, das direkt zum Launch der neuen Konsole die grafischen Fähigkeiten der Hardware bewiesen hat. Doch sowohl die Spiele der Sony-Studios als auch die von Drittherstellern waren über Jahre hin noch Cross-Gen. Hatten also Versionen für die Playstation 5, als auch für den Vorgänger – freilich mit einigen Abstrichen in Grafik und Performance. Sogar heute erscheinen noch regelmäßig neue Spiele für die Playstation 4.

Bei der Nintendo Switch 2 dürfte das ein wenig anders aussehen. Sicherlich, es werden wohl noch für Jahre kleinere Spiele, vor allem Indie-Games, auch für die erste Switch erscheinen. Die Konsole hat sich sehr oft verkauft, gerade kleinere und mittelgroße Studios werden auf diesen Markt nicht verzichten können.

Doch zeichnet sich bereits jetzt ab, dass Nintendo selbst einen härteren Schnitt machen wird, als Sony damals. Dass Mario Kart World exklusiv für die Switch 2 erscheint, ist selbstverständlich. Es braucht zum Launch einer neuen Konsole ein Zugpferd. Aber auch das neue Donkey Kong Bananza, das am 17. Juli erscheint, ist nicht Cross-Gen. Ebenso Kirby Air Riders, das noch 2025 erscheinen soll. Von den großen AAA-Studios ganz zu schweigen. Die Hardware der ersten Switch ist viel zu schwach, um kommende Blockbuster-Titel abspielen zu können. Hingegen sind schon jetzt Spiele wie Star Wars Outlaws oder Elden Ring für die Switch 2 angekündigt. Und auch Exklusivspiele von Drittherstellern, wie etwa The Duskbloods von From Software, werden exklusiv für die Switch 2 erscheinen.

Fazit: Wer erwartet, dass die erste Switch noch längere Zeit mit frischen Spielen von Nintendo und den großen Drittherstellern versorgt wird, dürfte enttäuscht werden. Pokémon Legends: Z-A, das im Oktober erscheinen soll, und Metroid Prime 4, das noch kein genaues Veröffentlichungsdatum hat, dürften die letzten großen Nintendo-Spiele sein, die auch für die erste Switch erscheinen. Gleichzeitig mit Versionen für die Switch 2, die deutlich besser aussehen und performen werden.

9 Spiele, die niemand auf der Nintendo Switch erwartet hat:

9 Bilder ansehen 9 Spiele, die niemand auf der Nintendo Switch erwartet hat Quelle: Xbox Game Studios/Crytek