Nintendo Switch 2 kommt im Juni: Neue Features, verbesserte Hardware und spannende Spiele

Vom neuen Mario Kart World über die innovativen Joy-Con-2-Controller bis zu technischen Verbesserungen bei der Konsole – die Switch 2 nimmt viele Elemente auf, die den Vorgänger zur erfolgreichen Hybrid-Konsole gemacht haben, und optimiert sie in mehreren Bereichen.

Mario Kart World: Ein neuer Höhepunkt der Rennspielreihe

Die Präsentation begann mit der Ankündigung von Mario Kart World. Das neueste Mitglied der Mario-Kart-Reihe wird nicht nur eine weitere Rennsimulation, sondern bietet viele Neuerungen. Die Strecken sind nun offener, es gibt dynamisches Wetter und mit bis zu 24 Rennfahrern pro Runde wird das Spiel zu einem der größten der Reihe. Besonders hervorzuheben ist, dass Mario Kart World in sozialen Multiplayer-Modi neue Möglichkeiten bietet – ein klarer Schritt in Richtung interaktiver und sozialer Spielmechanik.

Joy-Con 2: Der C-Knopf und Game-Chat

Die neuen Joy-Con 2-Controller bringen eine wichtige Neuerung mit: den C-Knopf, der den neuen Game-Chat ermöglicht. Dieser Knopf, der wie ein traditioneller Button im rechten Controller integriert ist, öffnet das Chat-System für Spieler:innen, die miteinander kommunizieren möchten – ohne ein Headset zu benötigen.

Besonders spannend ist, dass Game-Chat ermöglicht, Game-Screens zwischen den Chat-Teilnehmern zu teilen. Dies fördert eine noch intensivere Interaktivität während des Spielens. Zum Launch wird Game-Chat zudem wohl kostenlos zur Verfügung stehen, um möglichst viele Nutzer:innen zu gewinnen. Eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft ist aber erforderlich, es ist also klar, wo die Reise hingeht.

Joy-Con als Maussteuerung

Ein weiteres innovatives Feature der Switch 2 ist die Möglichkeit, die Joy-Con-Controller als Maus zu nutzen. Diese Funktion eröffnet neue Steuerungsoptionen, besonders bei Spielen, die eine präzise Cursorsteuerung erfordern. Die Joy-Cons ermöglichen es Spielern, den Bildschirm direkt mit Bewegungen der Controller zu navigieren, was besonders bei bestimmten Genres wie Point-and-Click-Spielen und Simulatoren von Vorteil sein dürfte.

Spiele lokal teilen: Game Share

Mit der neuen Game-Share-Funktion können Spieler:innen Spiele drahtlos lokal teilen, auch wenn eine:r der Teilnehmer:innen das Spiel nicht besitzt. Diese Funktion funktioniert ähnlich wie das frühere Download Play auf der Nintendo DS und ermöglicht es, dass Freunde gemeinsam spielen können, ohne dass jeder eine Kopie des Spiels benötigt.

Nintendo betont, dass die Switch 2 in der Lage sein wird, Switch-Spiele zu spielen – allerdings nur, wenn diese mit der neuen Konsole kompatibel sind. Nintendo hat nicht genau erläutert, was „kompatibel“ in diesem Kontext bedeutet, weshalb es noch unklar ist, ob sämtliche Titel ohne Einschränkungen auf der Switch 2 laufen werden.

Die Game Cards bleiben zwar in der gleichen Größe, jedoch lässt sich daraus nicht unmittelbar schließen, dass alle älteren Switch-Spiele automatisch auf der neuen Konsole laufen werden. Der Daten-Transfer zwischen den Konsolen erfolgt über den Dienst Nintendo Switch Online, was einen einfachen Wechsel von Spielständen und Daten ermöglicht, solange die Software dies unterstützt.

Hardware-Highlights: Neuer Bildschirm, mehr Speicher

Bei der Vorstellung der technischen Spezifikationen der Switch 2 blieb Nintendo recht vage. Wir erfahren, dass der neue 7,9-Zoll-Bildschirm mit einer doppelt so hohen Pixelzahl wie der Vorgänger aufwartet und eine wesentlich bessere Bildqualität nebst HDR-Unterstützung liefert. Zudem wurde ein Lüfter für das Dock der Konsole angekündigt, der in längeren Spielsitzungen für eine bessere Kühlung sorgt – eine Funktion, die besonders bei grafisch anspruchsvollen Spielen von Vorteil sein wird.

Die Hardware selbst wurde aufgerüstet, um den steigenden Anforderungen der Spiele gerecht zu werden. Im Docking-Modus unterstützt die Konsole jetzt eine 4K-Auflösung, während der Handheld-Modus mit einem 1080p-Display bei 120 Hz ausgestattet ist. Diese Upgrades sollen eine insgesamt verbesserte visuelle Qualität, besonders bei grafisch anspruchsvolleren Titeln, bringen.

Der interne Speicher von 256 GB bietet im Vergleich zu den 32 GB des Vorgängers einen deutlichen Zuwachs, wobei er über einen Micro-SD-Express-Slot erweiterbar ist.

Der neue Pro-Controller: Mikrofon und Headset-Anschluss

Zusätzlich wurde der neue Pro-Controller vorgestellt, der nun mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet ist, um auch bei Spielen mit dem großen Steuerungsgerät die Kommunikation ohne zusätzliche Geräte zu ermöglichen. Zudem bietet der Pro-Controller einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, was das Spielen mit kabelgebundenen Kopfhörern deutlich vereinfacht.

USB-C-Kamera: Neue Möglichkeiten für kamerabasierte Spiele

Zum Erscheinungstermin der Switch 2 wird auch eine neue USB-C-Kamera verfügbar sein. Diese Kamera ermöglicht es, kamerabasierte Spiele zu spielen und Avatare und teils sogar das eigene Livebild mit anderen Spieler:innen zu teilen. Das Zubehör erweitert die sozialen und interaktiven Möglichkeiten der Konsole und fördert den Austausch und das Miteinander in neuen Spielmodi. Besonders interessant ist, dass diese Kamera nicht nur für Videoanrufe genutzt werden kann, sondern auch eine neue Dimension für kreative Spielmechaniken und Interaktionen schafft.

Drag and Drive: Rollstuhlbasketball mit Joy-Con-Maussteuerung

Ein weiteres exklusives Spiel für die Switch 2 wird Drag x Drive sein, das speziell für die Joy-Con-Maussteuerung optimiert wurde. Bei diesem Rollstuhlbasketball-Spiel müssen Spieler beide Controller wie eine Maus verwenden, um ihren Rollstuhl zu steuern und den Ball ins Ziel zu bringen. Diese innovative Steuerungsmöglichkeit nutzt die Bewegungsfunktionen der Joy-Cons und eröffnet neue, kreative Spielmechaniken, die sich stark von herkömmlichen Sportspielen abheben.

Neue Spiele für die Switch 2: Von Zelda bis Third-Party-Titeln

Im Anschluss an die Hardware-Vorstellungen präsentierte Nintendo eine Vielzahl neuer Spiele, die für die Switch 2 erhältlich sein werden. Neben den bereits erwähnten Games wie Mario Kart World gab es auch ein Upgrade für Super Mario Party Jamboree, bei dem Bowser als Karaoke-Moderator auftritt, und die erweiterten Editionen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Diese kommen mit verbesserter Grafik und zusätzlichen Features wie der Nintendo-App, die Spielern hilft, versteckte Kisten und Geheimnisse zu finden. Weitere angekündigte Titel umfassen unter anderem Elden Ring, Hogwarts Legacy, Hades II und Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sowie Cyberpunk 2077.

Switch 2: Eine starke Weiterentwicklung der Nintendo-Konsole

Die Nintendo Switch 2 bietet zahlreiche technische Verbesserungen und neue Features, die das Spielerlebnis sowohl für Gelegenheitsspieler:innen als auch für Enthusiast:innen deutlich erweitern. Mit einem stärkeren Fokus auf soziale Interaktionen, einer verbesserten Hardware und einer breiten Palette an neuen und überarbeiteten Spielen setzt Nintendo erneut Maßstäbe im Hybrid-Konsolenmarkt.

Ab dem 5. Juni 2025 soll die Nintendo Switch 2 im Handel erhältlich sein. Was sie kosten wird, hat Nintendo nicht verraten. Am Markt wird mit Preisen von bis zu 500 Euro gerechnet.

Im Ergebnis dürfte die Nintendo Switch 2 viele Spieler:innen begeistern, die auf der Suche nach einer leistungsstärkeren Konsole für den mobilen und stationären Gebrauch sind – und schon von der Vorgängerkonsole begeistert waren.

