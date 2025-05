Nintendo Switch 2: Dieses Smartphone-Feature soll deinen Akku schonen

Nintendo hat über die hauseigene News-App Nintendo Today Details über einen batterieschonenden Lademodus für die Switch 2 bekannt gegeben. Demnach wird es wohl eine Einstellung in den Optionen geben, die das Laden des Akkus bei etwa 90 Prozent Kapazität stoppt. Diese Maßnahme soll die Alterung des Lithium-Ionen-Akkus verlangsamen, da ein dauerhaft voller Ladezustand die Batterie auf Dauer schädigen kann.

Switch 2: Neue Option lässt Akku länger leben

Besitzer:innen der Switch 1 dürften mit dem Problem vertraut sein: Nintendos Handheld-Konsole, die auch in einer Docking-Station betrieben werden kann, büßt im Laufe der Jahre einiges an Akkuleistung ein. Besonders gravierend ist das Problem, wenn die Switch viel in besagter Station lagert. Denn dann wird die Batterie permanent voll- und nur selten entladen – Gift für jeden Lithium-Ionen-Akku.

Das neue lebensverlängernde Feature für den Switch-Akku soll dem jetzt effektiv entgegenwirken. Wie Nintendo in einem kurzen Clip zeigt, kann die Funktion über die Systemeinstellungen aktiviert werden. Ist sie eingeschaltet, verlangsamt sich der Ladevorgang ab 90 Prozent und hält die Ladung auf diesem Niveau.

Kurzfristig weniger Spielzeit, langfristig mehr Spaß

Die Idee, den Ladevorgang zu begrenzen, ist mittlerweile eine gängige Methode, um die Lebenszeit von Akkus zu verlängern. Viele Smartphones bieten ähnliche Funktionen, die die Akkugesundheit möglichst lange erhalten sollen. Auch Valve testet derzeit eine vergleichbare Option für das Switch-Konkurrenzprodukt Steam Deck.

Der einzige Nachteil solcher Funktionen: Das Gerät besitzt dann natürlich eine geringere Maximal-Akkuladung. Es kann daher nur kürzere Zeit ohne Stromanschluss betrieben werden. Aus diesem Grund ist die Einstellung auch optional und kann für den Fall, dass man die extra zehn Prozent Akkuleistung benötigt, wieder ausgeschaltet werden.

Weitere Neuerungen der Switch 2

Neben der Ladebegrenzung führt Nintendo mit der Switch 2 auch eine neue „Systemsperre“ ein. Diese ermöglicht es, die Konsole mit einer PIN zu sichern, die beim Einschalten oder Aufwecken aus dem Ruhemodus eingegeben werden muss.

Das stellt eine Verbesserung gegenüber der bisherigen „Bildschirmsperre“ dar, die lediglich das dreifache Drücken einer Taste erforderte. Die neue Funktion erhöht die Sicherheit und verhindert unbefugten Zugriff auf die Konsole.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und bringt neben diesen Funktionen weitere Verbesserungen mit sich, darunter ein größeres Display, verbesserte Joy-Cons und erweiterte Online-Features.

