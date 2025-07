Wie Gamestop-Mitarbeiter versehentlich Nintendo-Switch-2-Konsolen beschädigten

Wahrscheinlich war es ein nett gemeinter Service, für manche Gamer:innen wurde ein einfacher Tacker allerdings zum Albtraum, denn das Bürozubehör beschädigte die gerade erstandenen Konsolen des Typs Nintendo Switch 2. Was war passiert? Zum Launch-Termin der Konsole in den USA tackerten Mitarbeiter:innen einer Gamestop-Filiale in Staten Island die Kassenzettel ihrer Kund:innen direkt an den Karton der Konsole. Immerhin: So konnte man den Kaufbeleg nicht verlieren, sollte man die Konsole wieder zurückgeben wollen. Dass das im Anschluss schnell der Fall sein würde, hätten wohl nur wenige Nintendo-Fans gedacht.

Gamestop-Mitarbeiter tackern Switch-2-Bildschirme

Denn der Tacker erledigte seine Arbeit schlicht zu gut. Er durchdrang die Pappschachtel, die Plastikhülle, in der die Konsole eingepackt ist – und den Bildschirm der Switch 2. Wer seine langersehnte Konsole zu Hause auspackte, hatte also zwei kleine, aber doch sichtbare und vor allem unschöne Löcher im Display. Um das Unglück perfekt zu machen, passierte das nicht irgendwann, sondern direkt zum sogenannten Midnight-Release der Konsole, also beim Verkaufsstart in der Nacht.

Wie Engadget berichtet, will Gamestop seine Kund:innen immerhin entschädigen. Den gefürchteten Tacker hat das Unternehmen mittlerweile auf Ebay eingestellt. Die Erlöse von der Versteigerung sollen der Nonprofit-Orinsation Children’s Miracle Network Hospitals zugutekommen, die Spendengelder für Kinderkrankenhäuser in den USA und Kanada sammelt. Und deren Mitarbeiter:innen dürfen sich offenbar über eine große Summe freuen. Derzeit stehen die Gebote für den Tacker bei rund 109.000 US-Dollar. Wer auch immer die Auktion gewinnt, bekommt nicht nur das Bürowerkzeug, sondern die erste Konsole samt Karton, die damit beschädigt wurden.

Nebenher sorgte die Aktion allerdings auch für Kritik gegenüber Nintendo. Laut IGN, geben Fans dem Verpackungsdesign der Konsole eine Mitschuld. Schließlich ist die Konsole so verpackt, dass der Bildschirm an der Vorderseite nach außen zeigt. Ob Nintendo hier bei künftigen Lieferungen nachbessert, ist nicht bekannt.

