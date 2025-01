Die Nintendo Switch kam 2017 auf den Markt und konnte schon damals nicht mit den Konkurrenzmodellen von Sony und Microsoft mithalten. Zum Hit wurde die Konsole trotzdem. Schließlich kann man mit der Switch sowohl zu Hause vor dem Fernseher als auch unterwegs zocken. Dazu kommen die Nintendo-exklusive Titel rund um Super Mario und The Legend of Zelda, die Fans anlocken. Der Ableger Breath of the Wild wurde zum Beispiel von einigen Fachredaktionen zu einem der besten Games der Videospielgeschichte gekürt. Das führt dazu, dass Nintendo bis Dezember 2024 146 Millionen Switches verkauft hat (Quelle: Statista).

Noch immer ist das Interesse an der Konsole groß und selten gibt es die Switch günstig. Das zeigen die Zahlen von Vergleichsportalen wie Geizhals oder Idealo. Vor sieben Jahren ging die Switch für 329 Euro an den Start. Heute zahlt man bei etablierten Händlern noch rund 285 Euro. Das OLED-Modell und Spiele-Bundles kosten oft noch immer 300 Euro oder mehr – und das, obwohl Nintendo die Switch 2 im Frühjahr 2024 angekündigt und mittlerweile in einem kurzen Trailer vorgestellt hat. Im April 2025 soll es im Rahmen einer Nintendo-Direct-Veranstaltung weitere Informationen geben. Die entscheidende Frage bis dahin: Sollte man die alte Switch jetzt noch kaufen?

Was jetzt noch für die Nintendo Switch spricht

Für Gamer:innen, die die Switch bislang außer Acht gelassen haben, könnte die Nintendo Switch auch heute noch eine gute Investition sein. Schon allein mit Super Mario Odyssey, dem schon erwähnten The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dessen Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe oder Animal Crossing: New Horizons gibt es genug starke Spiele, um die Wartezeit auf die neue Konsole zu verkürzen.

Außerdem sorgte Nintendo zuletzt noch für Nachschub. Am 26. September erschien The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, im Oktober ein neuer Titel der „Super Mario Party”-Reihe. Auch 2025 wird es noch neue Games für die Switch geben, etwa Metroid Prime 4: Beyond. Das heißt: Im laufenden Jahr wird die Switch noch aktuell bleiben.

Selbst, wenn Switch 2 erscheint, müsst ihr nicht sofort umsteigen. Das Highlight-Spiel zum Start der ersten Version war Breath of the Wild, das zeitgleich auch für die Vorgängerkonsole Wii U erschien. Abzuwarten bleibt außerdem, wie viel Geld Nintendo zum Start für die Konsole verlangt.

Entscheidet ihr euch dagegen darauf, auf die neue Konsole zu warten, ergibt sich daraus auch kein Nachteil. Die Switch 2 ist laut Nintendo abwärtskompatibel. Das heißt: Die allermeisten der bisher veröffentlichten Switch-Titel laufen auch auf der neuen Konsole.

Nintendo Switch günstig kaufen

Solltet ihr euch für den Kauf der älteren Generation entscheiden, ist ein Preisvergleich Pflicht. Bei etablierten Herstellern wie Amazon, Media Markt und Saturn zahlt ihr aktuell (Stand 20. Januar 2025) mindestens 289 Euro für die Konsole ohne OLED-Bildschirm.

Als Alternative für Sparfüchse gibt es noch die Nintendo Switch Lite. Diese Version der Konsole lässt sich nicht an den Fernseher anschließen. Ihr könnt damit ausschließlich mobil zocken. Dafür zahlt ihr aber auch deutlich weniger. Bei den üblichen Händlern ist die Konsole für rund 210 Euro erhältlich.

