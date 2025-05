Game Over für Modder? Nintendo könnte deine Switch unbrauchbar machen

Der Unterhaltungselektronikkonzern Nintendo aus dem japanischen Kyoto hat Anfang Mai 2025 seine Nutzungsbedingungen (AGB) aktualisiert und damit für Aufsehen in der Gaming-Community gesorgt. Kernpunkt der Änderungen ist eine Klausel, die es dem Unternehmen theoretisch erlaubt, Nintendo Switch-Konsolen bei bestimmten Verstößen „dauerhaft unbrauchbar“ zu machen – ein sogenanntes „Bricking“.

Anzeige Anzeige

Nintendos neuer Hammer gegen Piraterie?

Diese Verschärfung der AGB wird von vielen Beobachter:innen als präventive Maßnahme im Vorfeld der erwarteten Markteinführung der nächsten Konsolengeneration Switch 2 interpretiert. Nintendo ist bekannt für sein striktes Vorgehen gegen Softwarepiraterie und unautorisierte Modifikationen seiner Hard- und Software.

Die aktualisierten Bedingungen, die seit dem 7. Mai 2025 gelten, ersetzen alle früheren Versionen. Besonders die US-Version der AGB formuliert unmissverständlich, dass Nintendo bei Nichteinhaltung der Beschränkungen „die Nintendo Account-Dienste und/oder das betreffende Nintendo-Gerät ganz oder teilweise dauerhaft unbrauchbar machen kann“ („render the Nintendo Account Services and/or the applicable Nintendo device permanently unusable in whole or in part“), wie unter anderem Engadget berichtet. Zu den verbotenen Aktivitäten zählen nun expliziter Versuche, „die Funktionen oder Schutzmaßnahmen der Nintendo Account-Dienste zu umgehen, zu modifizieren, zu entschlüsseln, zu überwinden, zu manipulieren oder anderweitig zu umgehen“.

Anzeige Anzeige

Regionale Unterschiede und fehlende Klarheit

Interessanterweise scheint die Formulierung je nach Region zu variieren. Wie Eurogamer herausstellt, ist die Klausel in den britischen Nintendo-AGB etwas anders formuliert und spricht davon, dass die „nicht autorisierte Nutzung eines digitalen Produkts dazu führen kann, dass das digitale Produkt unbrauchbar wird“. Dies zielt eher auf die Software als auf die gesamte Hardware ab.

Bislang hat Nintendo selbst keine detaillierte öffentliche Erklärung dazu abgegeben, was genau unter dem „dauerhaft unbrauchbar machen“ zu verstehen ist oder unter welchen konkreten Umständen eine solch drastische Maßnahme tatsächlich ergriffen würde, wie IGN anmerkt. Eine Nintendo-Stellungnahme gegenüber dem Spielemagazin Game File, auf die sich Eurogamer in einem Update bezog, betraf lediglich neue Richtlinien zur möglichen Aufzeichnung von Video- und Audio-Chats zur Sicherheit und nicht die „Bricking“-Klausel.

Anzeige Anzeige

Mehr als nur ein Online-Bann?

Bisher griffen Konsolenhersteller:innen bei Verstößen gegen ihre Richtlinien meist zu Sperren, die den Zugriff auf Online-Dienste wie Multiplayer-Gaming oder den E-Shop unterbanden (sogenannte „Bans“). Ein vollständiges „Bricking“ der Konsole, das sie auch für Offline-Nutzung unbrauchbar macht, wäre eine erhebliche Verschärfung. Laut Berichten verschiedener Gaming-Medien und Diskussionen in Online-Foren gibt es bisher keine bestätigten Fälle, in denen Nintendo nach Inkrafttreten der neuen AGB eine Switch-Konsole auf diese Weise stillgelegt hat.

Die vorherigen AGB, die laut PCMag seit April 2021 gültig waren, formulierten primär, dass es Nutzer:innen „nicht gestattet“ sei, bestimmte Handlungen vorzunehmen. Die neue, explizitere Androhung der Hardware-Unbrauchbarmachung stellt somit eine deutliche Eskalation dar.

Anzeige Anzeige

Ob Nintendo global von dieser Option tatsächlich Gebrauch machen wird und unter welchen Umständen, bleibt abzuwarten. Die Community und Verbraucherschützer:innen werden die Handhabung dieser neuen AGB durch Nintendo sicherlich genau beobachten.



Umsetzung in Deutschland fraglich

In Deutschland wäre die rechtliche Durchsetzbarkeit zweifelhaft. Verbraucherrechtlich könnte das „Bricking“ einer gekauften Konsole als unzulässiger Eingriff in das Eigentum der Nutzer:innen gewertet werden. AGB-Klauseln, die eine solche Maßnahme ermöglichen, stehen unter dem strengen Prüfmaßstab des deutschen Zivilrechts und könnten wegen unangemessener Benachteiligung für unwirksam erklärt werden.

Auch europäische Vorschriften zum Verbraucherschutz und zur Produktnutzung dürften einer vollständigen Deaktivierung entgegenstehen. Nintendo müsste im Streitfall plausibel darlegen, warum ein solcher Eingriff verhältnismäßig und rechtlich zulässig wäre – ein juristisch nicht triviales Unterfangen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Nintendo