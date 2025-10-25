Kurioser Nintendo‑Stream: Fische kaufen Spiele mit der Kreditkarte ihres Youtubers
Wer dem japanischen Mutekimaru-Channel auf Youtube folgt, kann dort unter anderem sehen, wie Siamesische Kampffische Switch-Games spielen. Dazu hat Mutekimaru das Aquarium mit einer Webcam ausgestattet.
In der Reihe „Wisst ihr noch?“ blicken wir auf kuriose und spannende Ereignisse der Tech-Vergangenheit, die damals für Schlagzeilen gesorgt haben, heute aber kaum noch in Erinnerung sind. Alle Artikel der Reihe findet ihr hier.
Livestream: Fische spielen Games
Über eine Software zur Bewegungssteuerung werden bestimmte Befehle ausgelöst, je nachdem, wohin die Fische schwimmen. Die Spiele können mehrere Stunden dauern. Und offenbar ist Mutekimaru nicht immer ganz aufmerksam dabei, wie ein kurioser Vorfall zeigt, der Anfang 2023 für Schlagzeilen sorgte.
Denn während einer Session – die Fische beschäftigten sich gerade mit einem Pokémon-Spiel – stürzte das Game ab. Mutekimaru dürfte davon nichts mitbekommen haben. Jedenfalls unternahm er nichts, um das Spiel wieder zum Laufen zu bringen oder die Fische davon abzuhalten, einfach weiter virtuell auf den Controllern herumzudrücken.
Per Kreditkarte Guthaben und Games gekauft
Dadurch landeten die Fische irgendwie im Home-Menü der Spielkonsole, wo sie zunächst den Nutzer:innennamen zu „ROWAWAWAWA¥“ änderten. Das war aber noch nicht alles. Denn die Fische schafften es, in den Nintendo-Shop zu gelangen und die dort gespeicherte Kreditkarte zu nutzen, um ein Guthaben in der Höhe von umgerechnet 3,50 Euro zu kaufen.
Das mag zunächst nicht nach viel klingen. Das viel größere Problem war, dass dadurch die Kreditkarteninformationen im Livestream angezeigt wurden. Das Geld holte sich Mutekimaru übrigens später von Nintendo wieder zurück, wie es bei Techspot heißt.
Und das war noch nicht alles. Es soll den Fischen auch gelungen sein, den N64-Emulator herunterzuladen und mit den bei vorherigen Online-Käufen angesammelten Goldmünzen ein digitales Golf-Accessoire für Nintendo Switch Sports zu kaufen.
Hinweis erst durch Bestätigungsmail
Darauf, dass die Fische mit seiner Kreditkarte auf Shoppingtour gegangen waren, kam Mutekimaru übrigens erst einige Stunden später. Da trudelte nämlich die Bestätigungsmail ein, die die Fische beim Ändern des Nutzer:innennamens ausgelöst hatten.
Mutekimaru wird es mit Humor genommen haben, denn schließlich hat der Vorfall ihm und seinem Youtube-Channel weltweite Aufmerksamkeit gebracht. Das Video, in dem er das Ganze erklärt, ist jedenfalls seitdem knapp 1,5 Millionen Mal aufgerufen worden.