Nintendo zeigt die Switch 2: Hier könnt ihr den Direct-Livestream sehen

Mitte Januar 2025 hat Nintendo endlich die Switch 2 enthüllt. Der erste Trailer zur neuen Konsole fiel allerdings recht unspektakulär aus und verriet nicht allzu viel über die Hardware. Das soll sich jetzt ändern. Im Rahmen eines Livestreams will Nintendo die Konsole umfassend vorstellen und hoffentlich alle Details zur Switch 2 preisgeben.

Anzeige Anzeige

Nintendo Direct: So seht ihr den Livestream zur Switch 2

Das passiert wie gewohnt bei Ankündigungen des Herstellers in einer Nintendo Direct. Dabei handelt es sich um eine voraufgezeichnete Präsentation, die in einem Livestream ausgestrahlt wird. Die Nintendo Direct zur Switch 2 findet am 2. April 2025 statt. Um 15 Uhr deutscher Zeit soll der Livestream von Nintendo an den Start gehen. Ihr könnt den Livestream über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Nintendo verfolgen oder ihr schaltet auf dem Youtube-Kanal von Nintendo Deutschland ein.

Aktuell können wir wohl davon ausgehen, dass Nintendo im Rahmen des Livestreams sowohl einen Starttermin für die neue Konsole als auch einen Preis verrät. Laut Insider Gaming, die sich auf interne Quellen stützen, soll die Vorbestellungsphase nämlich nicht mehr lang auf sich warten lassen. So geht aus den Berichten hervor, dass die Vorbestellungen für die Switch 2 schon am 9. April 2025 in den USA starten werden.

Anzeige Anzeige

Ob der Termin weltweit identisch ist oder es Unterschiede geben wird, ist nicht klar. Zudem geht aus internen Dokumenten hervor, dass Nintendo für die Switch 2 einen Release im Juni 2025 anstrebt. Dabei ist allerdings das genaue Datum noch nicht klar. Im Rahmen des Livestreams wird Nintendo wohl auch die Hardware der Konsole genauer vorstellen und Spiele enthüllen, die zum Launch für die Nintendo Switch 2 verfügbar sein werden.

Laut den Gerüchten greift Nintendo dabei auf eine dreiteilige Release-Strategie für die Switch-2-Spiele zurück. Zunächst sollen zum Release vornehmlich First-Party-Titel direkt von Nintendo erscheinen. Die zweite Charge an neuen Titeln wird dann im Oktober erwartet. Darunter sollen sich dann auch Spiele von anderen Entwickler:innen befinden. Die dritte Welle an Games soll dann zur Weihnachtszeit erscheinen und den Verkauf der Nintendo Switch 2 weiter ankurbeln.

Anzeige Anzeige

6 Gaming-Handhelds für unterschiedliche Ansprüche

6 Bilder ansehen Gaming-Handhelds: 6 Geräte für unterschiedliche Ansprüche Quelle: Valve