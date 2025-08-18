Anzeige
Millimetergenau: Dieser Satellit überwacht die Erde und liefert Daten für uns alle

Im Erdorbit hat sich gerade ein zwölf Meter messender Reflektor entfaltet, der unsere Sicht auf den Planeten verändern soll, indem er ihn lückenlos vermisst.

Von Dieter Petereit
2 Min.
NISAR (Symbolbild) hat die Erde immer im Blick. (Bild: Boris Rabtsevich/Shutterstock)

Siebzehn Tage nach ihrem erfolgreichen Start vom Satish Dhawan Space Centre an der Südostküste Indiens hat die NISAR-Mission ihren entscheidenden Meilenstein erreicht. Der gemeinsame Erdbeobachtungssatellit der US-Raumfahrtbehörde Nasa und der indischen Weltraumforschungsorganisation ISRO hat seinen riesigen Antennenreflektor erfolgreich in der niedrigen Erdumlaufbahn entfaltet. Diese komplizierte Operation markiert den Beginn einer neuen Ära in der Erdbeobachtung aus dem All.

Der Satellit wird die Land- und Eisflächen des Planeten alle zwölf Tage nahezu komplett scannen. Die dabei gesammelten Daten sollen Aufschluss über Veränderungen der Erdoberfläche mit einer bisher unerreichten Präzision im Millimeterbereich geben.

Ein Radarauge, das durch Wolken und Wälder blickt

Das technologische Herzstück der Mission ist ein Radar mit synthetischer Apertur, kurz SAR. Stellt euch das Prinzip wie bei einem Kameraobjektiv vor: Je größer die Öffnung, die sogenannte Apertur, desto schärfer das Bild. Um die von NISAR angestrebte Auflösung zu erreichen, müsste eine traditionelle Radarantenne rund 19 Kilometer lang sein.

Mithilfe von SAR-Techniken simuliert der „nur“ zwölf Meter große Reflektor eine solch gewaltige Antenne. Er sendet Mikrowellenpulse zur Erde und empfängt deren Echos. Aus der Laufzeit und Verschiebung der Signale errechnen Computer dann hochauflösende, dreidimensionale Bilder der Erdoberfläche – und das bei Tag und Nacht sowie unabhängig von der Bewölkung.

Die eigentliche Innovation von NISAR liegt in der erstmaligen Kombination zweier verschiedener Radarfrequenzen. Das von der Nasa bereitgestellte L-Band-Radar kann sogar die dichten Baumkronen von Wäldern durchdringen, um den Boden darunter zu analysieren. Das S-Band-Radar der ISRO ist wiederum besonders empfindlich für leichte Vegetation und die Feuchtigkeit in Schneedecken.

Vom Klimawandel bis zum Katastrophenschutz

Die Anwendungsbereiche für diese Daten sind enorm vielfältig und von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Wissenschaftler:innen erhoffen sich präzise Einblicke in das Schmelzverhalten von Gletschern und Eisschilden, was für Klimamodelle entscheidend ist. Geolog:innen können minimale Landverformungen vor Erdbeben oder Vulkanausbrüchen erkennen und so die Frühwarnsysteme verbessern.

„Die Daten, die NISAR sammeln wird, werden einen großen Einfluss darauf haben, wie globale Gemeinschaften und Interessengruppen die Infrastruktur verbessern, sich auf Naturkatastrophen vorbereiten und sich davon erholen sowie die Ernährungssicherheit aufrechterhalten“, erklärt Karen St. Germain, die Direktorin der Earth Science Division im Nasa-Hauptquartier, laut einer Mitteilung des Jet Propulsion Laboratory.

Ferner sollen die Daten helfen, Erdrutsche zu überwachen, Veränderungen in landwirtschaftlichen Nutzflächen zu verfolgen und den Zustand von Feuchtgebieten und Wäldern zu bewerten.

Die Herausforderung der Datenflut

Bei aller Nützlichkeit bringt die Mission auch Herausforderungen mit sich. NISAR wird über seine Missionsdauer eine gewaltige Menge an Daten zur Erde senden – Schätzungen gehen von Dutzenden Petabyte aus. Diese Datenflut zu verarbeiten, zu speichern und den Nutzer:innen zugänglich zu machen, erfordert eine immense Bodeninfrastruktur.

Die Nasa verfolgt dabei eine Open-Data-Policy, was bedeutet, dass die Daten der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen werden. Das birgt ein erhebliches Potenzial für Entwickler:innen und Unternehmen, darauf basierend neue Dienste zu entwickeln. Gleichzeitig wirft eine derart hochauflösende Überwachungstechnologie, auch wenn sie zivilen Zwecken dient, unweigerlich Fragen nach möglichen Dual-Use-Szenarien auf. Eine Zweckentfremdung der Technologie oder der Daten lässt sich nie vollständig ausschließen.

Für die Teams am Jet Propulsion Laboratory der Nasa im kalifornischen Pasadena und bei der ISRO beginnt nach der erfolgreichen Entfaltung nun die Phase der Kalibrierung. Bis zum Spätherbst dieses Jahres sollen die Systeme so feinjustiert sein, dass die transformative Wissenschaft, für die NISAR gebaut wurde, beginnen kann.

