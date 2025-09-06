Anzeige
Im zweiten Fiskalquartal 2025 erzielte Nvidia spektakuläre Umsätze – doch fast 40 Prozent davon stammen von nur zwei anonymen Abnehmern. Diese starke Konzentration birgt Risiken für den Chiphersteller.

Von Christian Weindl
Nvidia-Umsatz: Fast die Hälfte kommt von nur zwei anonymen Großkunden

Chiphersteller Nvidia verzeichnet Rekordumsätze. Aber die stehen offenbar auf tönernen Füßen. (Mehaniq/Shutterstock)

Nvidia meldete bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Rekordumsatz von 46,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Besonders auffällig: 23 Prozent der Summe stammen von einem anonymen „Kunde A“. Ein weiterer nicht genannter Abnehmer – „Kunde B“ – steuerte 16 Prozent bei. Zusammen kommen also 39 Prozent des Umsatzes ausschließlich von diesen beiden Quellen.

In der ersten Jahreshälfte hatten dieselben Kunden bereits 20 Prozent beziehungsweise 15 Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen. Dass fast die Hälfte von Nvidias Geschäftserfolg an nur zwei Abnehmern hängt, zeigt, wie dünn die Wände der KI-Blase an manchen Stellen sind.

Unbekannte Nvidia-Top-Kunden: Wer sind die Abnehmer?

Wer genau „Kunde A“ und „Kunde B“ sind, bleibt unklar. Laut SEC-Dokument handelt es sich um direkte Abnehmer – also Hersteller von Equipment, Systemintegratoren oder Distributoren, die die Chips direkt von Nvidia beziehen.

Große Cloud-Player wie Microsoft, Amazon oder Google beziehen ihre Hardware wiederum über diese Unternehmen. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass einer der Tech-Giganten direkt hinter den Decknamen steckt.

Wie Nvidia-CFO Colette Kress gegenüber CNBC erklärte, kaufen große Cloud-Anbieter rund 50 Prozent des Datenzentrum-Umsatzes – und dieser Geschäftsbereich macht beeindruckende 88 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Warum das Modell riskant sein könnte

Die Abhängigkeit von zwei anonymen Großkunden wirft Fragen zur langfristigen Stabilität auf. Fällt einer weg – sei es durch Budgetkürzungen, technische Umstellungen oder neue Lieferkettenstrategien –, könnte das Nvidia empfindlich treffen.

Schon der kurze Schock im Januar, ausgelöst durch das chinesische KI-Modell DeepSeek, hat gezeigt, wie fragil Nvidias Erfolg derzeit ist. Bereits eine kleine technologische Verschiebung kann ausreichen, um die Börsenkurse des Unternehmens abstürzen zu lassen.

Eine so starke Umsatzkonzentration signalisiert zudem, dass das Wachstum nicht breit genug getragen ist, sondern auf wenigen großen Schultern ruht. Diese Struktur verstärkt auch die Auswirkungen geopolitischer oder branchenspezifischer Risiken. Cloud-Nachfrage könnte sich verändern, Integratoren könnten auf Alternativen setzen – und ohne Transparenz bleibt offen, wie belastbar dieses Geschäftskonstrukt wirklich ist.

