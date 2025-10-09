Nobelpreis für Quantenchips: Warum ohne sie kein Quantencomputer funktionieren würde

John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis von der University of California in Berkeley und Santa Barbara erhalten den Nobelpreis für Physik. (Grafik: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis von der University of California in Berkeley und Santa Barbara, die mit ihren Forschungen die wissenschaftlichen Grundlagen für supraleitende Quantenchips gelegt haben.

Anzeige Anzeige

Da der Preis allerdings nicht für technische Entwicklungen, sondern für wissenschaftliche Durchbrüche vergeben wird, bezieht er sich diesmal auf „die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnelns und der Energiequantisierung in einem elektrischen Stromkreis“. Was „makroskopisches Tunneln“ mit Supraleitung und mit Quantencomputern zu tun hat, verraten wir hier.

Was ist der Tunneleffekt?

„Tunneleffekt“ wird die Fähigkeit von Quantenobjekten genannt, scheinbar durch Wände zu gehen. Scheinbar, weil der Effekt sich unmittelbar daraus ableitet, dass Quantenobjekte wie Elektronen, Atome oder auch Moleküle sich durch „Wellenfunktionen“ beschreiben lassen – und die Wände nicht aus Beton oder Ziegeln bestehen, sondern aus Energie.

Anzeige Anzeige

Laut Quantentheorie gibt das Quadrat des Funktionswertes der Wellenfunktion an einem Ort die Wahrscheinlichkeit an, das Objekt an diesem Ort zu finden. Das heißt aber nicht, dass ein Elektron immer an dem Ort auftaucht, an dem die Wahrscheinlichkeit am größten ist. Manchmal taucht es auch ganz woanders auf.

Soll heißen: In der Quantenwelt geschehen auch Dinge, die unwahrscheinlich sind. Das ist nicht einfach nur eine bizarre theoretische Vorstellung, das passiert tatsächlich, und es wird technisch genutzt. Er ist die Grundlage für Rasterelektronenmikroskop, aber auch – heutzutage technisch viel bedeutsamer – für die allgegenwärtigen Flash-Speicher in Computern. Im Grunde genommen beruhen große Teile der Mikroelektronik auf Quanteneffekten in Festkörpern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was ist ein makroskopischer Tunneleffekt?

Der Grund dafür, dass Quanteneffekte nicht in der uns gewohnten makroskopischen Welt auftreten, ist, dass sie leicht gestört werden können. Dann verlieren sie ihre Quanteneigenschaften. Physiker nennen das „Dekohärenz“: Es gibt aber auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Supraleiter. Supraleiter sind Stoffe, die unterhalb einer kritischen Temperatur jeglichen elektrischen Widerstand verlieren. Meist ist das eine sehr tiefe Temperatur, nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und Supraleiter sind makroskopische Quantensysteme.

1957 präsentierte das US-Forschertrio John Bardeen, Leon Cooper und J. Robert Schrieffer mit der BCS-Theorie ein Erklärungsmodell für Supraleitung, für das sie 1972 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden: Elektronen in Supraleitern verbinden sich demnach zu Paaren – grob ausgedrückt wie zwei Menschen, die sich ein ausgeleiertes französisches Bett teilen. Die Matratze deformiert sich und sie treffen sich dauernd in der Mitte des Bettes.

Anzeige Anzeige

Bei den Elektronen in Supraleitern funktioniert diese „anziehende Wechselwirkung“ über eine Deformation des Kristallgitters. Das funktioniert aber nur bei extrem tiefen Temperaturen.

Diese Elektronenpaare klumpen in einem einzigen Quantenzustand zusammen – sie „kondensieren“ dort. Das heißt, sie bewegen sich im supraleitenden Zustand gewissermaßen im Gleichtakt.

Was haben Quantencomputer mit Supraleitung zu tun?

Das Bindeglied ist die sogenannte Josephson-Verbindung. Das ist ein kleines Stück nicht supraleitendes Metall, das zwischen zwei Supraleitern hängt. 1962 berechnete der britische Physiker Brian Josephson, dass sich solch ein Kontakt wie ein Quanten-Schwingkreis verhalten sollte.

Anzeige Anzeige

Das heißt: Legt man an einen Josephson-Kontakt eine Spannung an, fängt er an, zu schwingen. Schwingungen höherer Frequenz – also höherer Energie – können durch Mikrowellen angeregt werden. Allerdings absorbieren die Josephson-Kontakte die Energie nicht kontinuierlich, sondern nur in festen Frequenzabständen. Sie verhalten sich wie Quanten-Oszillatoren. Das zu zeigen gelang den jetzt ausgezeichneten Physikern 1985 in Berkeley.

Wie macht man daraus ein Qubit?

Aus jedem Quantensystem mit zwei Zuständen kann man ein Qubit machen, indem man dafür sorgt, dass das System zwischen dem Grundzustand und dem angeregten Zustand hin und herschwingt. Quantentheoretisch sind diese beiden Zustände dann „überlagert“.

Der Josephson-Kontakt bildet die Grundlage für supraleitende Quantenchips, wie sie heute beispielsweise bei Google, IBM und Fujitsu genau und anderen entwickelt werden. Den praktischen Grundstein dafür legte John Martinis 2014 bei Google. 2019 präsentierte der Konzern seinen ersten Quantenchip mit 53 supraleitenden Qubits.

Anzeige Anzeige

Die ersten supraleitenden Qubits hatten nur eine Lebensdauer von einigen Hundertstel Mikrosekunden. Durch beharrliche Arbeit an den Herstellungsprozessen konnte Martinis’ Gruppe die Lebensdauer dann auf 30 Mikrosekunden verhundertfachen. Je stabiler die Qubits, desto mehr Rechenoperationen können die Forscher damit durchführen.

Was kann man mit Quantencomputern anfangen?

Forschende und Unternehmen betonen zwar gerne das enorme Potenzial von Quantencomputern. Aber nur, wer weiterliest, erfährt auch, dass Quantencomputer nicht einfach nur millionenfach schnellere Computer sind. Anders gesagt: Ein Quantencomputer beschleunigt nicht jeden beliebigen Algorithmus. In vielen Fällen sind Quantencomputer sogar langsamer als klassische Rechner. Der „Quantenvorteil“ zeigt sich nur bei bestimmten Problemen.

Die gute Nachricht ist: Mathematisch lässt sich zeigen, dass Quantencomputer da punkten können, wo Supercomputer an ihre Grenzen geraten, weil die Zahl der Rechenoperationen exponentiell mit der Anzahl der zu berücksichtigenden Variablen ansteigt. Heißt auch: Mit Quantencomputern kann man – theoretisch – Probleme lösen, die sich mit klassischen Computern nicht lösen kann.

Anzeige Anzeige

Das sind einerseits Optimierungsprobleme – zum Beispiel, welche Route welcher Paketbote nehmen muss, um alle Pakete schnellstmöglich abzuliefern. Je mehr Pakete und Fahrzeuge, und je mehr Randbedingungen wie die aktuelle Verkehrssituation in das Problem eingehen, desto komplexer wird die Berechnung.

Das können aber auch numerische Lösungen für wissenschaftliche Berechnungen sein, wie etwa die Simulation der Luftströmung um eine Tragfläche oder eine Turbinenschaufel. Solche Simulationen werden rechnerisch umso aufwendiger werden, je höher ihre Auflösung wird. Einer der bekanntesten Quanten-Algorithmen, der vom US-Mathematiker Peter Shor entwickelt wurde, zerlegt große Zahlen effizient in ihre Primzahl-Faktoren. Womit er die wesentliche Hürde klassischer Verschlüsselungen knackt. Zum Glück braucht man für diesen Algorithmus allerdings Quantencomputer mit zehntausenden von Qubits, die es auf absehbare Zeit noch nicht gibt.

Und schließlich punkten Quantencomputer – wenig überraschend – bei der Berechnung der Eigenschaften von Quantensystemen. Das ist vor allem bei der Entwicklung neuer Werkstoffe wichtig, aber auch in der Medizin und Pharmaforschung.

Anzeige Anzeige

Wie weit sind Quantencomputer heute?

Die Entwicklung von Quantencomputern befindet sich in einer Art Zwischenstadium. Es gibt zwar kommerziell verfügbare Systeme, die sind aber noch zu klein und fehleranfällig, um damit wirklich praktisch relevante Probleme zu bearbeiten – die Fachleute sprechen von NISQ-Systemen. Die Abkürzung steht für Noisy Intermediate-Scale Quantum. Typischerweise haben solche Chips um die 100 Qubits.

NISQ gelten zwar als Übergangslösung. Um mit der neuen Technologie warm zu werden und einen möglichen Startvorteil nicht zu verpassen, arbeiten aber auch jetzt schon viele Unternehmen auf diesen Systemen – vor allem an komplexen Optimierungsproblemen, in der Material- und Pharmaforschung und dem maschinellen Lernen.

Supraleiter sind nur eine technische Möglichkeit, Qubits zu erhalten. Parallel werden auch Quantencomputer mit Ionenfallen, Neutralatomen oder gar in Diamantgittern entwickelt.

Anzeige Anzeige

Die Quantenhardware-Hersteller – sowohl große Konzerne als auch Startups – arbeiten zudem mit Hochdruck an der Weiterentwicklung von Quantencomputing. Vor allem an der Qualität der Qubits und Quanten-Schaltkreise und der Fehlerkorrektur. Unter Expert:innen gibt es einen weitgehenden Konsens darüber, dass der Durchbruch bis 2030 gelingen könnte.

Die Nobelpreise sind in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen (circa eine Million Euro) pro Kategorie dotiert. Die Preisträger einer Auszeichnung teilen sich das Geld. In einer offiziellen Feier werden die Preise am 10. Dezember (dem Todestag Alfred Nobels) in Stockholm überreicht. Der Nobelpreis für Medizin, der am 6. Oktober bekannt gegeben wurde, ging an drei Immunforscher:innen.