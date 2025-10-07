Statistik der Nobelpreisträger: Wie alt sind sie? Woher stammen sie?

Die Nobelpreise gelten als höchste Auszeichnung für wissenschaftliche, literarische und gesellschaftliche Leistungen. Doch wer erhält sie eigentlich? Ein Blick auf die Daten zeigt deutliche Muster – geografisch, geschlechtsspezifisch und altersbezogen.

Aus welchen Ländern die meisten Nobelpreisträger:innen stammen

Mit Abstand die meisten Nobelpreisträger stammen aus den USA – insgesamt 420 Personen. Dahinter folgen das Vereinigte Königreich (142) und Deutschland (113). Länder wie Frankreich (76) oder Japan (31) liegen deutlich dahinter. Die Dominanz westlicher Industrienationen verweist auf strukturelle Ungleichheiten in Forschungssystemen und Zugang zu Ressourcen.

Auch beim Geschlecht zeigt sich ein Ungleichgewicht: Seit 1901 wurden nur 66 Frauen mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Zwar hat sich die Zahl in den letzten Jahrzehnten erhöht – allein zwischen 1981 und 2020 waren es 39 Preisträgerinnen –, doch der Anteil bleibt gering. In den letzten Jahren (2021 bis heute) wurden acht Frauen geehrt. Die Entwicklung zeigt Fortschritte, aber auch den langen Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft.

Das Alter von Nobelpreisträger:innen

Das Alter der Preisträger variiert je nach Kategorie. Im Schnitt sind Nobelpreisträger bei der Auszeichnung zwischen 54 und 67 Jahre alt. Besonders „jung“ sind sie in der Physik (54 Jahre), während in der Wirtschaft (67 Jahre) und Literatur (65 Jahre) ältere Persönlichkeiten dominieren. Die jüngste Preisträgerin war Malala Yousafzai, die 2014 mit 17 Jahren den Friedensnobelpreis erhielt. Der älteste war John B. Goodenough, der 2019 im Alter von 97 Jahren für seine Arbeit in der Chemie ausgezeichnet wurde.

