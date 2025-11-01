Anzeige
News
Noch mehr KI: Canva stellt sein eigenes Designmodell vor

Canva ist vor allem wegen seiner intuitiven Bedienung beliebt. Jetzt erhält die Design-Plattform weitere KI-Funktionen, die die Erstellung von Posts, Präsentationen und Websites noch einfacher machen sollen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Mit Canva ist das Erstellen von Designs kinderleicht. (Foto: Shutterstock / L2M Studio)

Das Design-Tool Canva erweitert seine KI-Funktionen. Wie Techcrunch berichtet, hat das australische Unternehmen ein eigenes Designmodell entwickelt, das Nutzer:innen auf allen Ebenen mit KI-basierten Funktionen unterstützt. Die Einsatzbereiche werden kontinuierlich ausgebaut und machen damit selbst großen Wettbewerbern wie Adobe und Google zunehmend Konkurrenz.

Noch mehr KI für noch mehr Kreativität

Anstelle von Bildern wurde das neue KI-Modell mit den bearbeitbaren Ebenen und Objekten der Plattform trainiert, wodurch es die verschiedenen Designelemente und -formate besser verstehen und bestehende Funktionen gezielt ergänzen soll. Das Modell arbeitet formatübergreifend und kann beispielsweise für Social-Media-Posts, Präsentationen, Whiteboards oder Websites genutzt werden. Schon Anfang des Jahres wurde der KI-Assistent Canva AI vorgestellt. Über eine chatähnliche Oberfläche können Nutzer:innen damit aus Texteingaben visuelle Inhalte erstellen. Jetzt ist dieser Assistent in die gesamte Plattform integriert – auch in die Bereiche „Design“ und „Elemente“.

Nutzer:innen können den Bot außerdem direkt in Kommentaren eines Designs taggen, um Text- oder Medienvorschläge zu erhalten. Das KI-Tool kann inzwischen auch 3D-Objekte generieren und den Stil eines Designs kopieren. Zusätzlich hat Canva eine Tabellenkalkulation sowie eine Funktion eingeführt, mit der sich per Texteingabe Mini-Apps erstellen lassen. Beide Produkte wurden jetzt miteinander verknüpft, sodass sich Daten aus Tabellen direkt in Widgets umwandeln lassen.

Canva macht Adobe und Google Konkurrenz

Um sich stärker gegenüber Adobe zu positionieren, hat Canva im vergangenen Jahr die professionelle Design-Suite Affinity übernommen. Mit dem aktuellen Update kündigte das Unternehmen an, Affinity dauerhaft kostenlos anzubieten. Die Suite wird eng in Canva integriert, sodass Designer:innen Projekte in Affinity erstellen und anschließend nahtlos in Canva weiterbearbeiten können. Darüber hinaus erweitert Canva seine Produktpalette um Funktionen, die bisher von anderen Anbietern dominiert wurden. Nutzer:innen können jetzt zum Beispiel direkt in Canva Formulare erstellen, um Antworten von Kund:innen oder Zielgruppen zu sammeln – eine direkte Alternative zu Google Forms.

Außerdem hat Canva das auf Werbeanalyse spezialisierte Unternehmen Magicbrief übernommen. Daraus entstand Canva Grow – eine All-in-one-Marketingplattform, die KI sowohl zur Erstellung von Inhalten als auch zur Analyse ihrer Performance nutzt. Marketing-Teams können damit Anzeigen direkt auf Plattformen wie Meta veröffentlichen. Zudem ergänzt Canva sein Angebot um E-Mail-Designs, mit denen sich Vorlagen und Layouts im Markenstil für Marketing- oder Transaktions-E-Mails erstellen lassen.

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Vom Design-Startup zum weltweiten Erfolg

Canva wurde 2012 in Australien gegründet und hat sich seitdem zu einer der erfolgreichsten Kreativplattformen weltweit entwickelt. Das Tool bietet Tausende Designvorlagen, eine große Auswahl an Stockfotos, Schriftarten, Illustrationen und Videos sowie zahlreiche Bearbeitungsoptionen – vom Freistellen über Zuschneiden und Skalieren bis hin zu Animationen. Besonders beliebt ist Canva aufgrund seiner intuitiven Drag-and-Drop-Bedienung, die sich sowohl an Einsteiger:innen als auch an Profis richtet. Laut Unternehmensangaben zählt Canva mittlerweile über 220 Millionen Nutzer:innen in mehr als 190 Ländern, die täglich rund 38,5 Millionen Designs erstellen.

