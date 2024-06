Nokia demonstriert neue Anruftechnik: Wie sich eure Telefonate dadurch verändern sollen

Seit geraumer Zeit arbeitet Nokia an einer neuen Audiotechnik. Sie soll besonders immersive Anrufe ermöglichen, bei denen die Umgebung eures Gegenübers realistisch wiedergegeben wird. Jetzt fand der erste „Immersive Call“ zwischen Nokia-CEO Jenni Lukander und Stefan Lindström, Finnlands Ambassador of Digitalisation and New Technologies, statt.

Anzeige Anzeige

So funktionieren „Immersive Calls“ von Nokia

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Schon vor mehr als einem Jahr hat Nokia die neue Audiotechnologie in einem Video vorgestellt. Aktuell nehmen Smartphones bei einem Telefonat den Ton beider Gesprächsteilnehmer:innen auf, komprimieren ihn und geben am anderen Ende Monosignale aus. Egal, ob die Stimme eures Gegenübers oder das Zwitschern von Vögeln in der näheren Umgebung: Es gibt maximal Lautstärkeunterschiede, aber keine Audioposition.

Anzeige Anzeige

Mit der neuen Technologie von Nokia sollen die am Smartphone vorhandenen Mikrofone genutzt werden, um Spatial Audio zu kreieren. Das Vogelzwitschern auf der linken Seite eures Gegenübers könnten Handys dann auch so aufnehmen, dass ihr es am anderen Ende auf der linken Seite hört. Vorbeigehende Menschen, die ebenfalls Gespräche führen, würden dann ebenfalls auditiv an euch vorbeigehen. Nokia sagt, dass dabei das Gefühl entsteht, am selben Ort wie euer Gegenüber zu sein.

Anzeige Anzeige

Die Technik soll sich auch besonders für Konferenzen und Meetings eignen. Abhängig von der Position der Teilnehmer:innen zu Mikrofonen im Raum könnten virtuelle Teilnehmer genau wissen, wo sie sitzen – und sie in überlappenden Gesprächen besser voneinander unterscheiden.

Wann ist mit den neuen „Immersive Calls“ zu rechnen?

„Das ist der größte Schritt für Live-Telefonate seit der Einführung von Monofonie, die auch heute noch in Smartphones und PCs zum Einsatz kommt“, so Jenni Lukander, Präsidentin von Nokia Technologies, gegenüber Reuters. Sie fährt fort: „Das wird jetzt der neue Standard. Netzwerkbetreiber, Chip- und Smartphone-Hersteller können damit beginnen, diese Technologie in ihre Produkte zu integrieren.“

Anzeige Anzeige

Obwohl sich Lukander optimistisch zeigt, dürfte es wohl noch eine Weile dauern, bis die Technologie für die breite Masse verfügbar ist. Sie soll zusammen mit 5G Advanced eingeführt werden, einer neuen Version des schnellen Mobilfunkstandards und der Zwischenschritt zu 6G. Allerdings dürfte die Einführung nicht vor 2025 beginnen.

20 Bilder ansehen Die erfolgreichsten Handys Quelle: (Foto: Apple)

Mehr zu diesem Thema