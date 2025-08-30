17 Uhr Feierabend: Leak enttarnt Alltag nordkoreanischer Hacker

Zwei Hackern ist ein seltener Blick ins Innere nordkoreanischer Geheimoperationen gelungen. (Foto: PX Media/Shutterstock)

Zwei Hacker, die unter den Decknamen „Saber“ und „cyb0rg“ operieren, haben sich offenbar Zugang zum Rechner eines nordkoreanischen Regierungshacker verschafft. Die Daten haben sie online veröffentlicht und ihren Bericht auf der Def Con 2025 präsentiert – einer angesehenen Hacker-Konferenz in Las Vegas. Außerdem kann man ihre Erkenntnisse in dem Szene-Magazin Phrack nachlesen.

Anzeige Anzeige

Die beiden Hacker erklären, dass es ihnen gelungen sei, einen Arbeitsplatzrechner zu kompromittieren, der eine virtuelle Maschine und einen privaten Server enthielt – beides im Besitz des Hackers, den sie „Kim“ nennen.

Kim selbst scheint ein Agent der Gruppe Kimsuky zu sein, die den Geheimdiensten bereits bekannt ist und als ATP – Advanced Persistent Threat (Fortgeschrittene, anhaltende Bedrohung) eingestuft wird. Die Gruppe wird auch unter dem Namen APT43 oder Thallium geführt.

Anzeige Anzeige

Kimsuky wird allgemein der nordkoreanischen Regierung zugeschrieben und greift gezielt Journalist:innen, Behörden und Organisationen in Südkorea und darüber hinaus an. Teils betreibt die Gruppe auch Cyberkriminalität wie Krypto-Diebstahl. Mit dem Geld soll auch das nordkoreanische Atomprogramm finanziert werden.

Hacken in Nordkorea: Austausch mit China, dann pünktlich in den Feierabend

Bemerkenswert am Einblick in den Arbeitsalltag der Regierungshacker ist zum Beispiel, dass die nordkoreanischen Cyberspione offenbar ganz offen mit chinesischen Kollegen kooperieren. Das beinhaltet unter anderem den Austausch von Techniken und Werkzeugen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Außerdem konnten die beiden Hacker die Infiltration diverser südkoreanischer Regierungsbehörden und Firmen durch Kimsuky nachweisen. Laut eigener Angaben ist es ihnen auch gelungen, E-Mail-Adressen, interne Handbücher, Passwörter und Hacking-Tools der Nordkoreaner zu sichern.

Ein witziges Detail: Offenbar haben die nordkoreanischen Hacker strenge Arbeitszeiten. Kim habe sich jeden Tag pünktlich um 9:00 Uhr (Pyongyang-Zeit) eingeloggt und um 17:00 Uhr in den Feierabend verabschiedet.

Anzeige Anzeige

Hacker verurteilen Arbeit für nordkoreanische Regierung

Aus ihrer Ablehnung gegenüber dem Regierungshacker machen Saber und cyb0rg keinen Hehl. In Phrack schreiben sie:

„Kimsuky, du bist kein Hacker. Du bist getrieben von Gier, um deine Anführer zu bereichern und ihre politische Agenda zu erfüllen. Du stiehlst von anderen und bevorzugst die Deinen. Du stellst dich über alle anderen – du bist moralisch verdorben. Du hackst aus all den falschen Gründen.“

Bei ihrem Cyberangriff haben die beiden Hacker sich nicht nur in Nordkorea strafbar gemacht. Eine Verfolgung durch Strafbehörden ist allerdings äußerst unwahrscheinlich.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 13.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Anzeige Anzeige

Die schönsten Stockfoto-Hacker:

10 Bilder ansehen Die schönsten Stockfoto-Hacker Quelle: Shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Stockfotos