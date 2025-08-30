Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

17 Uhr Feierabend: Leak enttarnt Alltag nordkoreanischer Hacker

Zwei Hacker haben den Rechner eines nordkoreanischen Spionageakteurs geknackt – und gewähren so einen seltenen Blick in die geheimen Abläufe einer solchen Gruppe.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
17 Uhr Feierabend: Leak enttarnt Alltag nordkoreanischer Hacker

Zwei Hackern ist ein seltener Blick ins Innere nordkoreanischer Geheimoperationen gelungen. (Foto: PX Media/Shutterstock)

Zwei Hacker, die unter den Decknamen „Saber“ und „cyb0rg“ operieren, haben sich offenbar Zugang zum Rechner eines nordkoreanischen Regierungshacker verschafft.  Die Daten haben sie online veröffentlicht und ihren Bericht auf der Def Con 2025 präsentiert – einer angesehenen Hacker-Konferenz in Las Vegas. Außerdem kann man ihre Erkenntnisse in dem Szene-Magazin Phrack nachlesen.

Anzeige
Anzeige

Die beiden Hacker erklären, dass es ihnen gelungen sei, einen Arbeitsplatzrechner zu kompromittieren, der eine virtuelle Maschine und einen privaten Server enthielt – beides im Besitz des Hackers, den sie „Kim“ nennen.

Kim selbst scheint ein Agent der Gruppe Kimsuky zu sein, die den Geheimdiensten bereits bekannt ist und als ATP – Advanced Persistent Threat (Fortgeschrittene, anhaltende Bedrohung) eingestuft wird. Die Gruppe wird auch unter dem Namen APT43 oder Thallium geführt.

Anzeige
Anzeige

Kimsuky wird allgemein der nordkoreanischen Regierung zugeschrieben und greift gezielt Journalist:innen, Behörden und Organisationen in Südkorea und darüber hinaus an. Teils betreibt die Gruppe auch Cyberkriminalität wie Krypto-Diebstahl. Mit dem Geld soll auch das nordkoreanische Atomprogramm finanziert werden.

Hacken in Nordkorea: Austausch mit China, dann pünktlich in den Feierabend

Bemerkenswert am Einblick in den Arbeitsalltag der Regierungshacker ist zum Beispiel, dass die nordkoreanischen Cyberspione offenbar ganz offen mit chinesischen Kollegen kooperieren. Das beinhaltet unter anderem den Austausch von Techniken und Werkzeugen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Außerdem konnten die beiden Hacker die Infiltration diverser südkoreanischer Regierungsbehörden und Firmen durch Kimsuky nachweisen. Laut eigener Angaben ist es ihnen auch gelungen, E-Mail-Adressen, interne Handbücher, Passwörter und Hacking-Tools der Nordkoreaner zu sichern.

Ein witziges Detail: Offenbar haben die nordkoreanischen Hacker strenge Arbeitszeiten. Kim habe sich jeden Tag pünktlich um 9:00 Uhr (Pyongyang-Zeit) eingeloggt und um 17:00 Uhr in den Feierabend verabschiedet.

Anzeige
Anzeige

Hacker verurteilen Arbeit für nordkoreanische Regierung

Aus ihrer Ablehnung gegenüber dem Regierungshacker machen Saber und cyb0rg keinen Hehl. In Phrack schreiben sie:

„Kimsuky, du bist kein Hacker. Du bist getrieben von Gier, um deine Anführer zu bereichern und ihre politische Agenda zu erfüllen. Du stiehlst von anderen und bevorzugst die Deinen. Du stellst dich über alle anderen – du bist moralisch verdorben. Du hackst aus all den falschen Gründen.“

Bei ihrem Cyberangriff haben die beiden Hacker sich nicht nur in Nordkorea strafbar gemacht. Eine Verfolgung durch Strafbehörden ist allerdings äußerst unwahrscheinlich.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 13.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Anzeige
Anzeige

Die schönsten Stockfoto-Hacker:

10 Bilder ansehen
Die schönsten Stockfoto-Hacker Quelle: Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Stockfotos
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren