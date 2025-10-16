Schon seit Monaten zeichnet sich ab, dass Norwegen es tatsächlich schafft, dass in dem Land so gut wie keine Verbrennerautos mehr neu zugelassen werden. Nachdem schon im August 97 Prozent aller neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos waren, ist die E-Auto-Quote im September 2025 auf 98,3 Prozent gestiegen.

Ziel erreicht: Alle neuen Pkw elektrisch

Damit sei das Ziel, dass bis Ende 2025 alle neuen Pkw elektrisch sein sollen, praktisch erreicht, erklärte Norwegens Finanzminister Jens Stoltenberg. Seine Schlussfolgerung: Jetzt sei es an der Zeit, die E-Autoförderungen auslaufen zu lassen.

Tatsächlich kosten die für Elektroautos geltenden Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer Norwegen jährlich knapp 1,5 Milliarden Euro, wie heise.de berichtet. Das Land hatte derweil schon 2023 die Zügel angezogen. Seitdem sind E-Autos, die mehr als umgerechnet knapp 43.000 Euro kosten, nicht mehr von der Mehrwertsteuer ausgenommen.

Norwegen will Subventionen für E-Autos kürzen

Diese Obergrenze soll ab 2026 auf rund 25.500 Euro abgesenkt werden. 2027 soll dann ganz Schluss sein mit den Subventionen. Zudem konnten E-Auto-Fahrer:innen bisher eigentlich mautpflichtige Straßen und Tunnel kostenlos benutzen. Damit dürfte es dann auch vorbei sein.

Dass die in Norwegen neu zugelassenen Pkw praktisch komplett elektrisch sind, sollte aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass der E-Autoanteil an der bestehenden Pkw-Flotte gerade einmal ein Drittel beträgt. Entsprechend befürchtet die E-Auto-Vereinigung Norsk Elbilforening (Elbil) eine mögliche Rückkehr der Verbrenner.

Kehren Verbrenner zurück auf den Markt?

Der Automarkt, so die Elbil-Vorsitzende Christina Bu, reagiere empfindlich auf Steueränderungen. Die jetzt geplante Streichung der E-Auto-Förderung könnte dafür sorgen, dass sich Verbraucher:innen wieder vermehrt für Verbrennerfahrzeuge entscheiden würden, so Bu. Besser wäre es, die Mehrwertsteuervorteile in kleineren Schritten abzubauen.

Stoltenberg argumentiert hingegen, dass gleichzeitig mit dem Auslaufen der Förderung eine Erhöhung der Einmal-Abgaben für die Registrierung von Verbrennern geplant sei. Das sorge laut dem Finanzminister dafür, dass es insgesamt günstiger bleibe, ein E-Auto zu kaufen, wie Reuters schreibt.

Ob die geplanten Änderungen aber überhaupt in Kraft treten können, ist unklar. Denn das Gesetzespaket muss noch vom norwegischen Parlament bestätigt werden. Hier hat die Regierung, der Stoltenberg angehört, aber keine Mehrheit.