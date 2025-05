NotebookLLM landet auf dem Smartphone: Das kann Googles KI-App

Bisher gab es Googles KI-Tool NotebookLM nur für die Anwendung im Browser, jetzt endlich steht sie auch mobilen User:innen von iOS- und Android-Geräten zur Verfügung. Wie Google in seinem Blog schreibt, enthält die App viele Kernfunktionen von NotebookLM, wobei in den kommenden Monaten neue Funktionen und Verbesserungen zu erwarten sind.

Anzeige Anzeige

Wer die native App nutzt, kann sich Audioübersichten, die Quelltexte in Podcast-ähnliche Gespräche umwandelt, damit in 50 Sprachen anhören. Bis vor Kurzem war das auch in der Browser-Version nur auf Englisch möglich.

Audioübersichten funktionieren auch offline

Dazu kommt ein weiteres Feature, das User:innen laut Google als besonders hilfreich bewertet haben. Die KI-generierten Audio-Zusammenfassungen stehen zum Download bereit und können ohne Störung auch offline abgespielt werden.

Anzeige Anzeige

Um Funklöcher müssen sich Nutzer:innen dann ebenso wenig Gedanken machen wie um ein eventuell begrenztes Datenvolumen. Die Übersichten können auch einfach im Hintergrund laufen, während die User:innen nebenher noch mit etwas anderem beschäftigt sind.

Einfache Interaktion mit der KI

Daneben besteht die Möglichkeit, mit den KI-Moderator:innen zu interagieren. Wer eine Frage stellen möchte, klickt einfach auf „Teilnehmen“ und legt los.

Anzeige Anzeige

Wie in der Webversion können auch App-Nutzer:innen Texte verarbeiten, PDF-Dokumente hochladen und Youtube-Videos analysieren sowie die verschiedenen Inhalte teilen. Dazu müssen sie nur auf das Teilen-Symbol tippen und NotebookLM auswählen, das dann als neue Quelle hinzugefügt wird.

Die Navigation erfolgt über eine Leiste

Laut Google sollen in Zukunft noch weitere Eingabetypen hinzugefügt werden. Innerhalb der Notizen läuft die Navigation über eine Leiste mit den Bereichen Quellen, Studio und Chat für verschiedene Werkzeuge.

Anzeige Anzeige

NotebookLM basiert auf Gemini 1.5 Pro und schafft für Nutzer:innen die Möglichkeit, auch unterwegs an ihren Projekten zu arbeiten. Durch die Verfüg- und Sichtbarkeit sowohl im App Store als auch im Google Play Store verfolgt Google das Ziel, die Nutzer:innenzahlen seines KI-Dienstes zu erhöhen.

Die lustigsten Google-Rezensionen

19 Bilder ansehen Die besten Memes zur schlechtesten Alien-Mumie Quelle:

Mehr zu diesem Thema