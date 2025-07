NotebookLM: Google bietet jetzt Featured Notebooks an – was ihr aus ihnen lernen könnt

So will Google Wissen individuell vermitteln. (Foto: fizkes/ Shutterstock)

Google ein neues Konzept der individuellen Wissensvermittlung per NotebookLM vorgestellt. Wie The Verge berichtet, erhalten Nutzer:innen dadurch mit einem Klick Zugriff auf vorstrukturierte Inhalte renommierter Autor:innen, Wissenschaftler:innen und Medienhäuser, anstatt zunächst selbst Quellen zu einem bestimmten Thema selbst sammeln zu müssen. Die Featured Notebooks, die von Google schon zur Verfügung gestellt wurden, enthalten unter anderem KI-generierte Zusammenfassungen, interaktive Inhalte und sogar Podcast-artige Audioformate.

KI-gestützte Wissensvermittlung

Die neuen Featured Notebooks sind Teil von Googles Strategie, KI für die individuelle Wissensaneignung nutzbar zu machen. Die ersten acht Kuratierungen decken ein breites Themenspektrum ab. Die Inhalte stammen aus vertrauenswürdigen Originalquellen wie Büchern, Artikeln oder wissenschaftlichen Projekten. Nutzer:innen finden unter anderem Longevity-Tipps von Bestsellerautor Eric Topol, während die Psychologin Jacqueline Nesis Eltern zu Erziehungsthemen berät. Auch das gesamte Werk von Shakespeare ist enthalten.

Die neuen Notebooks sollen komplexe Themen wie diese individuell erfahrbar machen. Dafür fasst die KI die wichtigsten Informationen automatisch zusammen, beantwortet Rückfragen im Chat und liefert auf Wunsch eine vorab generierte Audio-Zusammenfassung, die an einen Podcast erinnert. Wer tiefer einsteigen möchte, kann gezielt nach Begriffen fragen oder sich durch die Kernthemen navigieren lassen. Wie genau die neuen Notizbücher aussehen und wie sie genutzt werden können, erläutert Google in einem YouTube-Video.

Eine neue Wissensplattform

Google will die Zahl der kuratierten Notebooks in den kommenden Monaten weiter ausbauen – unter anderem mit neuen Inhalten von The Economist und The Atlantic. Der langfristige Plan besteht darin, eine offene Wissensplattform aufzubauen, auf der Fachleute ihre Expertise teilen und andere davon profitieren können.

„Für die meisten Nutzer:innen ist NotebookLM ein Tool zum Verstehen und Erkunden projektbezogener Informationen. Wir glauben aber auch, dass es eine Plattform für die Verbreitung von Expert:innenwissen sein könnte“, schreibt Steven Johnson, der redaktionelle Leiter von NotebookLM, in einem Post auf X.

Aber nicht nur Autor:innen und Wissenschaftler:innen können durch NotebookLM ihr Wissen teilen. Auch private Nutzer:innen haben die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte zu erstellen. Laut Google wurden in den ersten vier Wochen schon über 140.000 Notizbücher für die Community öffentlich zugänglich gemacht. NotebookLM könnte sich somit zu einer KI-gestützten Alternative zu klassischen Nachschlagewerken und Lerntools entwickeln.