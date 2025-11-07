Anzeige
News
Neues Update: NotebookLM wird mit Lernkarten und Quiz aufgerüstet

Google stattet sein beliebtes KI-Notiz-Tool NotebookLM mit Lernwerkzeugen aus. Das neueste Update soll zusätzlich noch weitere Verbesserungen mit sich bringen, teilte Google mit.

Von Christian Bernhard
1 Min.
NotebookLM bekommt dank eines Updates Lernwerkzeuge. (Foto: Bangla press / Shutterstock.com)

Google stellt seinen beliebten KI-basierten Recherche- und Schreib-Assistenten NotebookLM noch breiter auf. Mit dem neuesten Update können alle Nutzer:innen auf Basis ihrer hochgeladenen Quellen, beispielsweise PDFs, Dokumenten oder Notizen, jetzt auch Lernkarten und personalisierte Quiz erstellen.

Ihr bestimmt, welche Quellen genutzt werden sollen

Nicht nur die Anzahl der Fragen oder Karten lassen sich individuell gestalten, sondern auch der Schwierigkeitsgrad. Durch die spielerische Herangehensweise sollen die Lerninhalte besser und nachhaltiger vermittelt werden.

Über den sogenannten „Studio Tab“ lassen sich außerdem die Quellen auswählen, die die Software zum Erstellen der individuellen Lernwerkzeuge nutzen soll. Durch das Update ist es auch möglich, bestimmte Quellen für eine Konversation zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Chat-Qualität soll um etwa 50 Prozent verbessert werden

Das Update soll zudem deutliche Verbesserungen der mobilen Chat-Funktion garantieren. Dank der neuesten Gemini-Modelle verfügt NotebookLM laut Google nun über ein viermal größeres Kontextfenster und eine sechsmal längere Gesprächsspeicherung, was komplexere Dialoge auf dem Handy ermöglichen soll.

Auch die Chat-Qualität soll um etwa 50 Prozent besser sein, berichtete das Technologie-Blog-Netzwerk engadget.com. Welche Maßstäbe Google diesbezüglich anlegt, ist allerdings unbekannt.

Komplexere Dokumente sollen effektiver genutzt werden

NotebookLM arbeitet ausschließlich mit von den Nutzer:innen hochgeladenen Materialien wie PDFs, Textdateien, Webseiten oder Youtube-Videos. Das KI-Recherche-Tool hilft, komplexe Informationen zu analysieren, Zusammenfassungen zu erstellen und Fragen zu beantworten. Komplexere Dokumente sollen so effektiver genutzt werden können.

Da das KI-Tool auf Grundlage der von euch bereitgestellten Daten antwortet und genaue Quellenangaben liefert, kann es ein nützliches Werkzeug für Studium und Forschung sein oder als Basis für professionelle Analysen dienen.

