Neues Update: NotebookLM wird mit Lernkarten und Quiz aufgerüstet

Google stellt seinen beliebten KI-basierten Recherche- und Schreib-Assistenten NotebookLM noch breiter auf. Mit dem neuesten Update können alle Nutzer:innen auf Basis ihrer hochgeladenen Quellen, beispielsweise PDFs, Dokumenten oder Notizen, jetzt auch Lernkarten und personalisierte Quiz erstellen.

Anzeige Anzeige

Ihr bestimmt, welche Quellen genutzt werden sollen

Nicht nur die Anzahl der Fragen oder Karten lassen sich individuell gestalten, sondern auch der Schwierigkeitsgrad. Durch die spielerische Herangehensweise sollen die Lerninhalte besser und nachhaltiger vermittelt werden.

Über den sogenannten „Studio Tab“ lassen sich außerdem die Quellen auswählen, die die Software zum Erstellen der individuellen Lernwerkzeuge nutzen soll. Durch das Update ist es auch möglich, bestimmte Quellen für eine Konversation zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Anzeige Anzeige

Chat-Qualität soll um etwa 50 Prozent verbessert werden

Das Update soll zudem deutliche Verbesserungen der mobilen Chat-Funktion garantieren. Dank der neuesten Gemini-Modelle verfügt NotebookLM laut Google nun über ein viermal größeres Kontextfenster und eine sechsmal längere Gesprächsspeicherung, was komplexere Dialoge auf dem Handy ermöglichen soll.

Auch die Chat-Qualität soll um etwa 50 Prozent besser sein, berichtete das Technologie-Blog-Netzwerk engadget.com. Welche Maßstäbe Google diesbezüglich anlegt, ist allerdings unbekannt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die lustigsten Google-Rezensionen

9 Bilder ansehen Die lustigsten Google-Rezensionen Quelle: BlueberryPie/Shutterstock

Komplexere Dokumente sollen effektiver genutzt werden

NotebookLM arbeitet ausschließlich mit von den Nutzer:innen hochgeladenen Materialien wie PDFs, Textdateien, Webseiten oder Youtube-Videos. Das KI-Recherche-Tool hilft, komplexe Informationen zu analysieren, Zusammenfassungen zu erstellen und Fragen zu beantworten. Komplexere Dokumente sollen so effektiver genutzt werden können.

Da das KI-Tool auf Grundlage der von euch bereitgestellten Daten antwortet und genaue Quellenangaben liefert, kann es ein nützliches Werkzeug für Studium und Forschung sein oder als Basis für professionelle Analysen dienen.