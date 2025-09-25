Anzeige Sponsored Post
Von Pionier zu Pionier: notebooksbilliger gratuliert t3n zum 20. Geburtstag

t3n feiert – und notebooksbilliger.de gratuliert herzlich! Seit zwei Jahrzehnten fungiert t3n als Sprachrohr für digitale Trends und begleitet Unternehmen und Gesellschaft durch die Transformation. Gemeinsam mit euch blicken wir heute nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorn.

Auch für NBB steht gelebte Innovationskraft im Fokus. (Bild: notebooksbilliger.de)

KI, Automatisierung und digitale Evolution

Für NBB sind Themen wie künstliche Intelligenz, digitale Revolutionen und Tech-Produkt-Evolutionen keine Buzzwords: Als Unternehmen sieht NBB in der Anwendung von KI und Automatisierung verantwortliches Handeln sowie notwendige Aufklärung. Was sind die Vorteile von neuen Notebooks mit Anwendungen für die KI zum Beispiel?

Zwei Jahrzehnte als Wegweiser

Für NBB als Pionier in der deutschen E-Commerce-Landschaft war t3n immer ein sicherer Wegweiser für zukünftige digitale Revolutionen, welche den Alltag und die Arbeitswelt im Internet prägten.

Produktinnovationen, die Zukunft gestalten

Die Tech-Produkt-Evolutionen sind auch für NBB gelebte Innovationskraft. t3n hilft, kommende Trends frühzeitig zu erkennen. Für ein umfangreiches Notebookportfolio und Hardwaresortiment wie das von NBB unverzichtbar.

Blick nach vorn: Interdisziplinär, digital, inspirierend

Die Zukunft erfordert mehr denn je interdisziplinäres Denken und Kompetenzen in Technologie. t3n inspiriert und informiert mit einer klaren Sprache – mögt ihr weiterhin die Trends aufspüren, die unser Geschäft und die Gesellschaft prägen! NBB wünscht euch liebes t3n Team alles Gute zum Jubiläum und sagt: Weiter so!

