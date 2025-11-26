Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Tool-Tipp
Verpasse keine News mehr!

Schluss mit Ordnerchaos: Diese App sortiert deine Notizen automatisch mit KI

Ein schickes, minimalistisches Design und eine praktische KI-Funktion: Diese neue Notiz-App hat überzeugende Argumente. Aber es gibt einen Haken.

Von Kim Rixecker
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Schluss mit Ordnerchaos: Diese App sortiert deine Notizen automatisch mit KI
Dim sortiert eure Notizen ganz automatisch. (KI-generierter Hintergrund: Midjourney / Screenshot: Dim / t3n)

Einen Mangel an Notiz-Apps gibt es nun wirklich nicht. Wer gegen Ende 2025 mit einer solchen App für Aufmerksamkeit sorgen will, der muss einiges bieten – könnte man zumindest meinen. Denn manchmal ist weniger eben doch mehr, wie die neue Notiz-App Dim beweist.

Anzeige
Anzeige

Bei Dim liegt der Fokus ganz klar auf Minimalismus. Das zeigt sich etwa am Interface-Design, bei dem es ausschließlich um das Festhalten der eigenen Ideen geht. Möglichkeiten zur Formatierung der Texte haben die Macher hingegen absichtlich weggelassen.

Auch um die Sortierung der Texte sollt ihr euch keine Sorgen machen. Denn das übernimmt Dim vollautomatisch, indem jeder Text per KI einem oder mehreren Schlagworten zugewiesen wird. Die so generierten Schlagworte sind zwar allesamt englisch, das Ganze funktioniert aber ohne Probleme auch mit deutschsprachigen Notizen.

Anzeige
Anzeige

Dim punktet mit Minimalismus und automatischer Sortierung der Notizen. (Screenshot: Dim / t3n)

Aussehen ist nicht alles: Was du zum Datenschutz bei der Notiz-App wissen musst

So sparsam Dim mit Formatierung und optischem Zierrat umgeht: Wer die iOS-App installiert, sollte wissen, dass die App eine ganze Reihe von Informationen sammelt. Dazu etwa die für das Login notwendige E-Mail-Adresse, aber auch Geräteinformationen wie eure IP-Adresse.

Empfehlungen der Redaktion

Immerhin: Die kalifornischen Macher von Dim betonen in den Nutzungsrichtlinien, dass eure persönlichen Notizen nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Die Daten selbst werden laut den Entwicklern verschlüsselt bei AWS abgelegt. Eine Weitergabe der Daten an Werbetreibende gibt es laut den Datenschutzrichtlinien aber nicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Am Ende steht Dim aus Datenschutzsicht auch nicht unbedingt schlechter da, als viele Alternativen. Aber es gibt eben doch Notiz-Apps, die ein deutlich höheres Maß an Datenschutz gewährleisten. Darunter fallen etwa die Open-Source-Lösungen Joplin oder Notesnook. Bei denen müsst ihr dann aber auf das schicke, minimalistische Interface verzichten.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren