Schluss mit Ordnerchaos: Diese App sortiert deine Notizen automatisch mit KI

Einen Mangel an Notiz-Apps gibt es nun wirklich nicht. Wer gegen Ende 2025 mit einer solchen App für Aufmerksamkeit sorgen will, der muss einiges bieten – könnte man zumindest meinen. Denn manchmal ist weniger eben doch mehr, wie die neue Notiz-App Dim beweist.

Bei Dim liegt der Fokus ganz klar auf Minimalismus. Das zeigt sich etwa am Interface-Design, bei dem es ausschließlich um das Festhalten der eigenen Ideen geht. Möglichkeiten zur Formatierung der Texte haben die Macher hingegen absichtlich weggelassen.

Auch um die Sortierung der Texte sollt ihr euch keine Sorgen machen. Denn das übernimmt Dim vollautomatisch, indem jeder Text per KI einem oder mehreren Schlagworten zugewiesen wird. Die so generierten Schlagworte sind zwar allesamt englisch, das Ganze funktioniert aber ohne Probleme auch mit deutschsprachigen Notizen.

So sparsam Dim mit Formatierung und optischem Zierrat umgeht: Wer die iOS-App installiert, sollte wissen, dass die App eine ganze Reihe von Informationen sammelt. Dazu etwa die für das Login notwendige E-Mail-Adresse, aber auch Geräteinformationen wie eure IP-Adresse.

Immerhin: Die kalifornischen Macher von Dim betonen in den Nutzungsrichtlinien, dass eure persönlichen Notizen nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Die Daten selbst werden laut den Entwicklern verschlüsselt bei AWS abgelegt. Eine Weitergabe der Daten an Werbetreibende gibt es laut den Datenschutzrichtlinien aber nicht.

Am Ende steht Dim aus Datenschutzsicht auch nicht unbedingt schlechter da, als viele Alternativen. Aber es gibt eben doch Notiz-Apps, die ein deutlich höheres Maß an Datenschutz gewährleisten. Darunter fallen etwa die Open-Source-Lösungen Joplin oder Notesnook. Bei denen müsst ihr dann aber auf das schicke, minimalistische Interface verzichten.