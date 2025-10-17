Kleiner PC, große Wirkung? Welchen Unterschied KI-Chips machen können

Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Eine Neural Processing Unit (NPU), also ein KI-Chip, soll selbst kompakte und auf den ersten Blick eher schwache Hardware um das Vielfache schneller machen. Die Marketing-Abteilungen aller Hersteller haben sich voll darauf eingeschossen: Überall ist die Rede von AI PCs oder AI Laptops.